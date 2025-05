ProtonVPN sluit zich aan bij vpn-diensten die servers sluiten in India

Ook Proton haalt zijn servers weg uit India, nadat er eerder dit jaar een strengere internetwet werd aangekondigd in het land. Sinds de aankondiging in april trekken vpn-diensten zich massaal terug uit India, omdat de providers geen data willen bewaren en delen met de lokale overheid.

Proton biedt sinds 2017 ook een vpn-dienst aan naast zijn e-maildienst en heeft sinds 2018 ook servers in India. Het bedrijf kondigt aan dat de servers in India niet langer gebruikt kunnen worden door klanten van ProtonVPN. Proton wil daarmee voorkomen dat het data van klanten moet delen met de Indiase overheid.

Door de nieuwe wet moeten internetbedrijven in India aan veel strengere regels voldoen. Voor vpn-diensten betekent dit dat ze ip-adressen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en gebruikersactiviteit moeten loggen en opslaan in India. Dit druist direct in tegen het beleid van vpn-diensten, die hun klanten juist meer privacy willen bieden.

Eerder maakten andere vpn-diensten hun vertrek uit India al bekend. ExpressVPN en Surfshark maakten in juni bekend dat ze alle servers in het land zouden sluiten. Ook NordVPN heeft zich inmiddels teruggetrokken. Niet alleen vpn-diensten hebben problemen met het strenge internetbeleid in India: Twitter begon al een rechtszaak tegen de strenge internetwetgeving.