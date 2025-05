Nieuwe Chromecast komt uit in Nederland voor 40 euro

Google heeft de Chromecast met Google TV HD in Nederland uitgebracht voor 40 euro. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt. De dongel was al te koop in diverse webwinkels en bij fysieke winkels.

De goedkopere Chromecast is donderdag uitgekomen, zegt Google. De Chromecast krijgt een adviesprijs van 39,99 euro en heet 'Chromecast met Google TV 2K'. De prijs ligt 30 euro lager dan die van de al beschikbare Google Chromecast met Google TV, die ook in 4k kan streamen.

Er gingen al geruchten rond dat Google met een goedkopere versie van de Chromecast zou komen. De verwachting was dat Google deze Chromecast op 6 oktober zou aankondigen tijdens zijn hardware-evenement. De URL van de aankondiging bevat ook de toevoeging 'nu al verkrijgbaar en niet pas op 6 oktober'. Donderdag bleek al dat de Chromecast bij webwinkels en fysieke winkels te koop was.

Update, 15.05 uur: Dit artikel ging in eerste instantie over de verkrijgbaarheid van de Chromecast bij webwinkels, maar dat is na de aankondiging van Google aangepast.