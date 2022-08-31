Bang & Olufsen introduceert soundbar met tv-standaard voor 6490 euro

Audiobedrijf Bang & Olufsen toont tijdens IFA 2022 een nieuwe Beosound Theatre-soundbar. Deze kan ook functioneren als tv-standaard en biedt ondersteuning voor Dolby Atmos. De soundbar gaat bij release 6490 euro kosten.

De Beosound Theatre-soundbar bestaat uit twaalf speakerdrivers, waaronder twee 6,5"-woofers. De Beosound Theatre beschikt daarnaast over een centerchannel met een 5,25"-speaker en een 1"-tweeter voor hogere tonen. De rest van het systeem bestaat uit twee 3"-speakers, vier 2,5"-drivers en twee 1"-tweeters. B&O claimt dat de soundbar een geluidsdrukniveau van 112dBa kan produceren.

De Beosound Theatre kan daarnaast functioneren als een vloerstaande tv-standaard. De fabrikant levert een standaard mee voor de soundbar, waarop ook een televisie bevestigd kan worden. De soundbar beschikt daarbij over 'vleugels' van aluminium, die uitschuifbaar zijn naar de breedte van de bevestigde televisie. Het bracket dat beschikt over kabelgoten is gemotoriseerd, zodat de televisie gedraaid kan worden. Bang & Olufsen levert ook wandbevestigingshardware mee. Het ontwerp van de soundbar is geïnspireerd door zeilboten, zegt de fabrikant.

De soundbar kan verder gecombineerd worden met maximaal zestien andere Bang & Olufsen-speakers via acht fysieke Powerlink-outputs en acht draadloze Powerlink-verbindingen. De soundbar ondersteunt Dolby Atmos, maar B&O rept niet over ondersteuning voor DTS:X. Verder krijgt de soundbar drie HDMI 2.1-inputs en een HDMI 2.1-eARC-aansluiting. De soundbar krijgt ook een USB-C-aansluiting voor audio en ondersteuning voor Apple AirPlay 2, bluetooth, een ingebouwde Chromecast en Spotify Connect.

Bang & Olufsen levert de soundbar in twee verschillende kleuren. Een zwarte variant met een bedekking van stof kost 6490 euro. Er komt ook een houten variant, die 7490 euro gaat kosten. De soundbar verschijnt op 3 oktober in de winkel.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 16:31 152

31-08-2022 • 16:31

152

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Bang & Olufsen Beosound Stage

vanaf € 1.999,-

5 van 5 sterren

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Bang & Olufsen Beosound Theatre

geen prijs bekend

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Reacties (152)

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Verwijderd 31 augustus 2022 21:44
Dit is typisch zo Gouden Ei product, extreem duur en behoorlijk exclusief, fantastisch om als merk te laten zien wat je kan produceren en om de perceptie die mensen van je merk hebben te beïnvloeden. Gaan ze er hier een pallet van verkopen bij de Media Markt natuurlijk niet, maar ze zetten daar wel zo setje neer en iedereen die het ziet denkt "wow wat bizar duur!" en dan zijn er nog een paar mensen die het kopen ook, niet dat B&O daar wat mee opschiet want de ontwikkelkosten verdienen ze daar nog niet eens mee terug maar als iemand een setje normale B&O speakers koopt dan denken andere mensen "Wow B&O die waren toch van die extreem dure speakers/soundbars".

Dat mensen hier roepen dat het veel te duur is voor wat je krijgt is precies wat B&O wil, het is net zoiets waarom bijvoorbeeld Rolls Roys nooit een goedkope auto zou maken, het is exclusiviteit wat je koopt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 04:19]

PVDK007 @Verwijderd1 september 2022 03:18
Niet alles is een beleving. Ik vind echt dat mensen tegenwoordig teveel naar een marketingspunt kijken die niet eens bestaat op dat moment. Het wordt op andere vlakken ingezet maar dan moet je alsnog een goed product neer zetten met een service waar mensen ook voor willen betalen. B&O bestaat nog steeds, enig idee hoe lang ze al actief zijn in het ondernemerschap?

Heb je de soundbar gehoord? Nee, want hij ligt nog niet in de winkel. Nu ben ik totaal geen fan van soundbars maar als ik de stage van B&O vergelijk met wat ik gehoord heb van andere merken, dan hebben ze al +1. Als je een Atmos opstelling of 7.1.1 opstelling wilt, dan moet je niet aan een soundbar beginnen en het er ook niet mee vergelijken.

Heb je wel eens een speaker van 11.000 euro gehoord? of 34.000 euro? Ik wel en vergeleken met een Klipsch boxje of een Yamaha, Samsung, Sony, noem het maar op, klinkt de box van B&O toch beter. Het is niet alleen exclusiviteit wat je koopt, je koopt kwaliteit en een ervaring van het product en dat gaat niet vanzelf.
casd18 @PVDK0071 september 2022 06:49
B&O steekt inderdaad meer dan genoeg tijd en geld in de ontwikkeling (en het design) van hun apparatuur. Speakers van 10+k vallen in hetzelfde rijtje als deze soundbar. Ja ze klinken ongetwijfeld beter dan speakers van Sony of Samsung. Maar je krijgt per euro denk ik wel minder geluidskwaliteit (beetje lastige metric om te meten maar je snapt vast wat ik bedoel) dan bij een set speakers van 2k.

Ik heb zelf twee studiomonitors (krk) staan in mijn 'mancave'. Ik betwijfel of een setje van 20k 40x beter geluid geeft. Als je zoveel geld uitgeeft aan speakers doe je dat voor een groot deel om te laten zien dat je dat kan. Niet omdat het geluid zoveel beter wordt.
Verwijderd @casd181 september 2022 10:50
Prijs en kwaliteit (of geluidskwaliteit ) lopen nooit lineair op, als een speaker 20K kost is deze echt niet 40X beter, voor 5 a 10% betere kwaliteit betaal je al 30% meer, vooral in het topsegment waar de productieaantallen laag zijn zal het percentage nog hoger liggen. Dit is trouwens voor vrijwel alle markten en niet alleen voor speakers.
supertheiz @PVDK0071 september 2022 09:08
Als je B&O gaat vergelijken met producten in dezelfde prijsklasse, dan blijkt dat je toch echt (relatief veel) voor merk en design betaalt.
Als je de Beolab 18 zou vergelijken met bijvoorbeeld de Dali Rubicon 8: Welke speakers zouden het betere geluid leveren?
Daarnaast zijn er producten, zoals een televisie, waar dit onderscheid tussen goedkopere merken er gewoonweg niet is. De beovision contour is 'gewoon' een 4K OLED televisie, met min of meer dezelfde specificaties als een Sony, Panasonic of LG.

Juist bij een merk als B&O gaat het om design en belevenis. De Beocenters met de automatische deurtjes, waren bij uitstek producten voor B&O.
Dat is waar ze op moeten focussesn, net zoals de gemotoriseerde televisievoet en de Harmony die (deels) inklapt als je geen TV kijkt.
Verwijderd @Verwijderd1 september 2022 00:18
Alleen koopt bijna niemand het meer omdat het te duur is voor wat je krijgt. Mensen willen nu een oprolbare oled tv. En die klanten kopen dan voor 80k een lg tv. Bij b&o heb je dan een verouderde 65" tv & soundbar met een gemiddeld geluidskwaliteit
secret17 @Verwijderd1 september 2022 09:18
Grappig dat je hier de oprolbare OLED aanhaalt als 'mensen willen dat'. Ik heb geen marktonderzoek gedaan maar volgens mij is de doelgroep voor oprolbare TV's net zo klein als voor dit soort dure soundbars. Misschien met uitzondering van hele specifieke situaties zijn dat imho pure gimmicks die heel veel extra kosten vanwege de hoge poch-factor. Heel misschien dat oprolbare TV's en luxe soundbars in Azië iets beter lopen vanwege de zeer beperkte leefruimte die mensen daar hebben, maar daar staat tegenover dat als je dit geld voor elektronica overhebt je vast ook wel een iets grotere woonkamer kan veroorloven.
Verwijderd @secret171 september 2022 09:24
Het gaat voornamelijk om mijn eigen ervaring, bij onze klanten heb ik nog nooit een b&o gezien (ten minste dat ik me kan herinneren) Wel mega grote tvs van andere fabrikanten.
SpiceWorm @Verwijderd1 september 2022 00:20
Behalve dan dat je met een rolls roys echt een superdeluxe auto koopt die heel erg goed is in het vervoeren van mensen.

Deze audiobar is waarchijnlijk niet uitzonderlijk goed in wat hij moet doen. Dat kan een gewone hifi set van dat geld veel beter.
Een audiobar heeft niet een goede vorm en positionering voor het beste geluid.
B&O is typisch een bedrijf voor overpriced lucht. Leuk en uniek design heeft het vaak wel.

[Reactie gewijzigd door SpiceWorm op 23 juli 2024 04:19]

Polydeukes @Verwijderd1 september 2022 13:20
Is gewoon prijspsychologie. Als je iets in de winkel hebt staan wat -in vergelijking met de rest- echt absurd duur is, dan lijken andere producten ineens heel goedkoop. Dat noemt men het 'anchoring effect'.

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piertje1984 31 augustus 2022 16:37
Met deze prijs sla je denk ik volledig de plank mis.
PVDK007 @piertje198431 augustus 2022 19:21
Deze opmerking slaat de plank volledig mis ;) B&O heeft een hele community achter zich die het geld hebben om dit te doen en die liefhebber zijn van het merk. Waarom kopen ze dit? De kwaliteit van het product. Stem geluid, geluiden die gedetailleerd moeten worden weergegeven is iets waar B&O goed in is. Ook de kracht van een systeem die ze uitbrengen is ongekend en de bouwkwaliteit is ook ongekend.

Ik heb in me kantoor nog een B&O Beocenter 1 uit 2001 staan en die doet het nog steeds. Ik kijk hier nog steeds dvd's op zo nu en dan en muziek klinkt ook echt nog steeds super goed.

De mensen die het kopen hebben over 20 jaar nog steeds hetzelfde product. Ja, ze waren toen 20.000 euro voor een tv kwijt maar 20 jaar later hebben ze hem nog steeds. Alle producten zijn toen met Masterlink zo goed te connecten en het werkt met elkaar. Dat zijn best wel zaken wat een andere fabrikant niet nadoet.
Crimis @PVDK0071 september 2022 08:31
Ik snap wat je zegt, alleen zie ik mijzelf niet zitten met een 20 jaar oude tv. Dan zou ik heel wat nieuwe ontwikkelingen moeten missen. Dan liever iets goedkoper en wat vaker een nieuw up-to-date product.
batjes @Crimis1 september 2022 09:10
Voor TV/beeldschermen geef ik je gelijk, een 20 jaar oude set wordt onderuit geschoffeld door een huidige budget bak TV. Een geluidsinstallatie veranderd daarentegen niet zo veel. Ik heb een mooi 20 jaar oud surround setje van Denon staan. Voldoet prima en ik mis geen nieuwerwetse features.
LittleTycoon @PVDK0074 september 2022 12:01
B&O komt uit een zwaar verliesgevende situatie, in 2021 was winst voor rente & belasting 1,8% van de omzet. Dat is veel te weinig om LT te overleven.

Dus of het business model van B&O toekomst heeft moeten we zien, ze maken zeker goede kwaliteit produkten, dat wel. Maar die prijs.
Mars Warrior @piertje198431 augustus 2022 16:57
Je bent denk ik niet de doelgroep.

Ze hebben ook leuke 77” TV’s van €24.000 met ingebouwde soundbar, en daarbij kun je nog een leuk extra speakersetje kopen voor nog beter geluid voor €14.000.

Dan heb je een TV setje van €38.000 :)

De mensen die dit kunnen kopen zijn gewoon blij met B&O. Hoef je niet tussen het gepeupel te gaan winkelen bij de Mediamarkt of via internet bestellen, want er hoort een prima installatie service bij!
Verwijderd @Mars Warrior31 augustus 2022 17:09
ik ben ook niet de doelgroep, onze klanten wel.
En ik heb daar echt al jaren geen b&o meer gezien, vroeger met de crt's nog wel. Maar tegenwoordig is het gewoon lg, samsung etc voor de tv´s, wel de mega grote en luxe uitvoeringen. En die worden ook niet bij de media markt gekocht. Maar netjes geinstalleerd door speciale home cinema bedrijven.

Misschien nog een echte liefhebber van het merk, die het nog van vroeger kent als iets speciaals?
Bob Popcorn @Verwijderd31 augustus 2022 17:38
Ik weet niet wat je klanten doen, maar een klant van mij doet veel in high end home automation (oa Crestron/AMX) en daar zitten toch wel wat mensen tussen met B&O. Vaak gaat het ze niet eens om de kwaliteit, maar meer dat ze gewoon "de duurste" kopen.
bzzzt @Bob Popcorn31 augustus 2022 18:21
Er is natuurlijk wel meer ruimte om kwaliteit en service te leveren bij forse prijzen. Niet dat het altijd gebeurt, maar de kans dat je prut aanschaft wordt wel een stukje kleiner.
Ayporos @bzzzt31 augustus 2022 19:56
Daar ben ik het echt totaal niet mee eens.

LTT had laatst wat gucci of zo earbuds reviewed. of was het louis vuitton?.. dunno, afin een 'high end high culture peperduur' merk.
En het was gewoon middenmoot prut spul.. maar dan tegen 10x de prijs van highest-end daadwerkelijk goed spul.

Heb persoonlijk geen ervaring met B&O.. maar ik betwijfel ten zeerste dat hier 10x beter geluid uit komt dan een degelijk 'middenmoot' Klipsch setje van 650 euro.
mati1983 @Ayporos31 augustus 2022 20:59
Heb persoonlijk geen ervaring met B&O
No offence, maar dat verklaart een hoop. :)

B&O is geen merk wat zich richt op Jan met de pet die bij de Mediamarkt koopt.
JA, je betaalt meer dan een gelijkwaardig product van LG theoretisch zou kosten.
JA, je betaalt ook voor het design.
JA, je betaalt ook voor de naam. (al gaat de vergelijking met Gucci/LV echt niet op - B&O is een gerenomeerd merk)

Voor hetzelfde geld kun je specs-wise inderdaad beter krijgen. En het geluid is inderdaad niet 10x beter dan een product wat 10% kost, maar dat geldt sowieso voor ieder merk. Wanneer je prijs op de x-as zet en kwaliteit op de y-as, vlakt die lijn snel en steeds verder af.

B&O is voor de liefhebber voor kwaliteit, stijl en luxe. Gewoon mensen met geld die iets 'leuks' en 'moois' willen hebben wat gewoon werkt, geïnstalleerd wordt en waar ze geen verder omkijken meer naar hebben. Snappen ze iets niet of zijn er problemen? Dan worden ze geholpen of komt er even iemand langs. (ipv op de zaterdagochtend na een uur in de rij bij de Mediamarkt servicebalie te hebben gewacht aan een 17-jarige, ongeïnteresseerde, unskilled, student je probleem voor te leggen).
seanpaul @mati198331 augustus 2022 23:28
kwaliteit, stijl en luxe. Gewoon mensen met geld die iets 'leuks' en 'moois' willen hebben wat gewoon werkt, geïnstalleerd wordt en waar ze geen verder omkijken meer naar hebben. Snappen ze iets niet of zijn er problemen? Dan worden ze geholpen of komt er even iemand langs.
Vind dit ook perfect passen bij Sonos
mati1983 @seanpaul1 september 2022 08:29
Dat is een persoonlijke voorkeur en prima. De doelgroep zal het echter waarschijnlijk grotendeels met je oneens zijn.

"Leuk zo'n RR, maar ik vind een VW Passat ook mooi." ;)

Waar de vergelijking met Sonos wel mank gaat is de installatie. Die moet je bij Sonos volgens mij toch echt zelf doen. Hetzelfde geldt voor de service. Als jouw Sonos morgen de geest geeft mag je het zelf uitvechten met de prijsknaller-webwinkel, cq in de rij gaan staan bij de servicebalie van de Mediamarkt. Allebei prima, maar bij B&O werkt dat gewoon anders. En dat mag ook overigens, voor die prijs..
Roharas @mati19831 september 2022 15:43
Voor veel mensen die zelf de tijd/zin/interesse/kennis niet hebben om zelf een best goede set uit te zoeken en/of te installeren, of voor mensen die in de knoei zouden komen met hun instellingen of afstandsbediening is de uitmuntende service van B&O heel aantrekkelijk. Ja je betaalt er veel voor maar de service helpt je echt verder in dat geval. Voor iemand die nooit gebruik zou maken van die service zal B&O denk ik nooit een goede deal zijn want dan gooi je in principe de helft van je budget weg.

Puur op basis van materiaal keuze, techniek, en specificaties is B&O extreem duur maar een groot deel van de prijs betaal je voor design en service

[Reactie gewijzigd door Roharas op 23 juli 2024 04:19]

seanpaul @mati19832 september 2022 13:30
Rolls Royce? Vind eerder vergelijkbaar met Audi, alle onderdelen van Volkswagen gebruiken en enkel eigen design op de markt zetten.

Met BO ook toch, alle onderdelen van Philips gebruiken en alleen design op de markt zetten. Je koopt eigenlijk Philips speakertjes. Ook TVs zijn gewoon LG toestellen. Auto systemen zijn van Harman&Kardon.
Bron
mati1983 @seanpaul2 september 2022 17:32
Soit, eens. Audi dan.. Argument blijft hetzelfde. :)
LittleTycoon @mati19834 september 2022 12:08
Voor beeld nooit b&o kopen, dat is qua prijs/kwaliteit een rip off. Voor audio heeft b&o zelf expertise en ook een zekere naam qua geluidskwaliteit, 2e hands kan dan heel interessant zijn. Ik heb in mijn auto een b&o geluidsinstallatie zitten, dat is onmiskenbaar goed.
mati1983 @LittleTycoon5 september 2022 14:56
Ik in mijn Audi ook. Klinkt beter dan gemiddeld, eens, maar met een ronkende dieselmotor aan, kun je je afvragen of goed niet goed genoeg is in een auto.. :)

En voor beeld nooit B&O kopen, tja, dat is dus de hele discussie.
Wanneer je puur naar techniek kijkt heb je gelijk. Echter, de doelgroep kijkt ook(/primair) naar looks, design, status, service, gebruiksgemak, etc.. Uiteindelijk is het aan de individu of iets iets waard is..
bzzzt @Ayporos31 augustus 2022 20:47
Ik zeg toch ook duidelijk dat het niet altijd gebeurt.

Dat neemt niet weg dat het voor de prijzen waarvoor sommige apparaten tegenwoordig gaan gewoonweg onmogelijk is een bepaalde mate van degelijkheid en service te leveren.

Met audio spullen is het ook niet zo dat je 10x beter geluid krijgt als je 10x meer uitgeeft. Op een bepaald moment geef je dubbel zoveel uit voor een marginale verbetering. Maar vergelijk je Klipsch setje van 650 euro nou eens met een setje van 200 euro. Daar gaat wel verschil zitten in afwerking, materialen en geluid. Iemand anders zal je misschien weer voor gek verklaren dat je toch die Klipsch wil hebben want die van 200 euro geeft ook geluid.
Groningerkoek @Ayporos31 augustus 2022 21:30
Rare vergelijking, B&O is een Electronica merk met eigen R&D en eigen producten. Als Gucci/vutton electronica verkopen dan is dat ergens ingekocht en is er een ander merk opgeplakt, vaak is aftelservice e.d. ook bagger omdat het niet tot hun core-business behoort. B&O Mag dan duur zijn, ze zijn wel degelijk beter dan de gemiddelde kwaliteit, en ook qua service zit het bij hen gewoon goed.
D100 @Groningerkoek1 september 2022 07:52
BO doet hetzelfde. Meestal is de technology op licentie, BO ontwikkelt er een eigen omkasting rond.
Vroeger ware BO TVs gewoon Philips met een ander uitzicht.
BO heeft earbuds, op licentie, middelmatige kwaliteit, maar wel topprijs.

BO beter dan gemiddeld, jawel, maar we spreken hier over
D100 @Groningerkoek1 september 2022 07:54
BO doet hetzelfde. Meestal is de technology op licentie, BO ontwikkelt er een eigen omkasting rond.
Vroeger waren BO TVs gewoon Philips met een ander uitzicht.
BO heeft earbuds, op licentie, middelmatige kwaliteit, maar wel topprijs.

BO beter dan gemiddeld, jawel, dat zou nog maar mankeren.... maar gemiddelde kwaliteit koop je voor 1/10
timewatcher @Ayporos31 augustus 2022 22:15
je bent appels met peren aan het vergelijken.. B&O een merk wat gespecialiseerd is in luxe audio. Of een Kleding merk wat naast hun doeleind een gimmick inkoopt en hun logo erop plakt..

Daarnaast vergelijk je dat klipsch setje ook met een action speaker wat 100x goedkoper is dus 100x beter?
mac1987 @Ayporos1 september 2022 00:01
B&O staat dan ook niet bekend om altijd de beste geluids- en beeldkwaliteit, maar wel design (subjectief maar in ieder geval niet doorsnee) en bouwkwaliteit. Ik zou het niet met stickermerken zoals Gucci vergelijken, al zou ik er ook zeker niet mijn Dali Rubicon speakers op Denon receiver voor ruilen.
ed737 @Bob Popcorn31 augustus 2022 20:31
De patsfactor dus 🤔
Mindfree @Verwijderd31 augustus 2022 18:25
Ach B&O had vroeger(wellicht nog steeds) veel Philips elektronica in hun systemen en waren amper beter dan een goede Philips destijds. Je betaald vooral zo een 80% voor naam en status en een leuk design(is smaak)

Voor het geld valt er zoveel beter te kopen. Vind de zilveren soundbar nog ouderwets lelijk ook. Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak.
Rausimous @Mindfree31 augustus 2022 20:22
Klopt b&o tv's waren philips schermen met b&o geluid toegevoegd
En mogelijk nog enkele kleur correcties

Wat ik wel gehoord heb is dat bedrijven hun goede (zelfde model) toestellen voorbehouden voor de speciaal zaken en de mindere toestellen naar de groote ketens gaan
Twazerty @Rausimous1 september 2022 10:27
Niet volledig waar. De chassis van B&O was volledig gemodificeerd met extra features. Zowel hardwarematig, maar ook softwarematig. Het was zeker geen out of the box Philips.
bytemaster460 @Rausimous31 augustus 2022 20:46
Dat laatste is echt onzin. Na fabricage is er geen selectie op betere en slechtere exemplaren. Ze gaan sowieso verpakt naar importeurs toe en die distribueren de apparaten. Daar is ook geen selectie van betere en slechtere exemplaren.
gitaarwerk @Verwijderd31 augustus 2022 17:32
Het design blijft mooi. Ik ben wel gecharmeerd van de houten latjes. Estetisch is het leuk spul Net als die oude gekleurde telefoons. De kleuren die ze hadden waren bijzonder en eigentijds. Qua kwaliteit in beeld en geluid, kun je voor hetzelfde geld ook een beter product kopen die ook estetisch mooi is.

De remote/station vind ik ook wel echt heel tof overigens. Al is die weer uit de handel. Maar, hoe mooi het product ook is... ik vind 'm meer passen in een huis van de toekomst. Het is niet zo praktisch als het lijkt.
martijnmaas @Verwijderd31 augustus 2022 19:04
Ik ben dan nog de techneut die deze apparatuur repareerde, en ik moet zeggen dat het heel goed in elkaar zat qua mechanica, en zeker ook de (Philips) electronica met ruim bemeten elco,s, ze kwamen haast niet in de reparatie afdeling terecht, het ging gewoon niet defect. En het design is subliem !!!!!! En nee, ik heb geen B&O set thuis staan, maar wel HK Stereo X setje met ouwe Sony subwoofer. Punt.
Sub woofer kan niet met 6,5 inch....begint bij 20 cm en verder.

[Reactie gewijzigd door martijnmaas op 23 juli 2024 04:19]

n4m3l355 @Verwijderd1 september 2022 02:00
Ja en nee, wanneer het op TVs aankomt zie je ook LG, Sony enz in het top segment schermpjes verkoopt van tienduizenden euro's. Echter als het op versterkers en speakers aankomt heb ik het idee dat B&O toch wel vrij alleen in de top staat. Ze maken extreem dure maar toch wel goede speakers die er ook nog netjes uitzien, ik zie die hier (China) toch wel vaker.
warp @Mars Warrior31 augustus 2022 17:30
Voor €38.000,- heb je veel beter spul. Denk niet dat er veel serieuze HiFi-liefhebbers zijn die B&O voor de geluidskwaliteit kopen. Dat zijn eerder mensen met teveel geld puur omdat het duur is (en voor de status) ;)
ELD @warp31 augustus 2022 18:15
(en voor de status) ;)
Valt weinig status te behalen als het merk nog maar weinig herkenbaar is voor de meesten. Zeker wanneer de boomer generatie verdwijnt zie ik nog weinig gaan voor dit merk. Zelfde met de high-end HiFi merken die er niet meer zijn.
bzzzt @ELD31 augustus 2022 18:20
Dat duurt nog zeker een paar decennia, in de tussentijd is dat wel de generatie met geld om het te kopen (maar de ogen en oren niet meer om het echt te waarderen).
ELD @bzzzt31 augustus 2022 18:25
De oudste babyboomers zijn al 77 dus het gaat sneller dan je denkt.
Groningerkoek @ELD31 augustus 2022 21:23
Meest gebruikte definitie '46 - '64 Oftewel Max 76 en minimaal 55

Duurt nog wel even dus.
ELD @Groningerkoek31 augustus 2022 23:52
In Nederland is de periode tussen 1945 en 1955 gebruikelijk (CBS).
Rocketman @ELD31 augustus 2022 22:36
Deze boomer heeft nog nooit ene stuiver uitgegeven aan B&O spulletjes. De prijs/kwaliteitsverhouding is namelijk ver beneden peil.
peeceej @ELD31 augustus 2022 19:42
Volgens mij is er in Azië nog best een markt voor B&O. In China zijn ze sowieso gek op westerse high end merken, en in Japan is men bereid te betalen voor service, kwaliteit en design.

Ook daar zul je ze niet aan de massa slijten, maar er zijn nog genoeg klanten voor dergelijke merken te vinden.
supersnathan94 @warp31 augustus 2022 17:53
Mwah. Laatst zo’n ding mogen beluisteren bij hifi klubben, maar daar komt best aardig geluid uit voor de formfactor. Het grote probleem is dat B&O behoorlijk achterloopt op de markt en NU pas een uitbreidbare set uitbrengt. Je hebt dus geen enkel idee wat je van ze mag verwachten qua support en prijzen voor verdere modules.

Want serieus leuk dat ie Atmos ondersteund, maar als dat nog steeds naar een “1.5-weg virtual 3.0 surround” systeem wordt geduwd (dus paar woofertjes voor mid en een tweeter) heb je er alsnog net niks aan.

Dan ben je voor zowel geluidskwaliteit als support beter af bij Sonos of Bluesound.
Verwijderd @warp31 augustus 2022 18:10
De Beolab 50 en 90 zijn objectief gezien gewoon goede luidsprekers. Veel te duur, maar wel gewoon goede luidsprekers. Zie dat liever dan slechte luidsprekers die met de illusie van goed worden verkocht.
bytemaster460 @Mars Warrior31 augustus 2022 20:41
Met alleen een doelgroep kom je er niet. Als B&O niet was overgenomen en geldinjecties had gehad was het merk al 30 jaar geleden verdwenen.
StarZ @piertje198431 augustus 2022 17:07
Ik ben wel fan van het merk. Ik kan dit ook niet zomaar betalen maar ik snap wel dat mensen het doen. Het ziet er mooi uit (vind ik) het klinkt goed en je kan er echt heel lang van genieten. Ik heb thuis een speaker setje en versterker uit de jaren 80 die nog elke dag trouw hun dienst doen. Ook een koptelefoon waarvan ik de accu en cups kan vervangen, deze gaat nog jaren langer mee dan de 5 jaar die ik nu gebruik.
bytemaster460 @StarZ31 augustus 2022 20:56
De meeste speakers en versterkers uit de jaren 80 werken nog prima, mits geen low end. Daar hoef je geen B&O voor te hebben gekocht. Zelfs die uit de jaren 60 en 70 werken nog prima.
supersnathan94 @StarZ31 augustus 2022 18:02
Losse B&O producten uit de jaren 80 kun je niet vergelijken met de hedendaagse elektronica. Toen waren zowel speakers als versterkers gewoon heel erg duur en vooral gebouwd om goed te presteren op lange termijn.

Tegenwoordig moet je blij zijn als je IKEA Sonos het langer dan 5 jaar mag doen van de fabrikant _/-\o_
PdeBie @supersnathan9431 augustus 2022 19:49
Juist! Mijn ouders hebben nog een Beosound stereo staan met cassette deck en CD speler. Ding doet het nog perfect en komt super geluid uit.

Nee, geen Bluetooth of iets dergelijks, maar mag het voor een apparaat van 25+ jaar (wellicht nog ouder) oud?!
supersnathan94 @PdeBie31 augustus 2022 20:50
Ja hoor. Dikke prima! Sterker nog. Ik denk dat een dergelijk apparaat nog tig aansluitmogelijkheden heeft waardoor je er bijvoorbeeld een Airport Express aan kunt hangen. Heb je toch airplay 2 in je netwerk voor een paar tientjes.
theobril @PdeBie31 augustus 2022 21:40
Nu kosten cassettebandjes momenteel best veel, en ze vergaan ook vrij snel, en backups maken van je tapes kan, maar ik voorzie geen groeimarkt. Wordt het cassettedek-deel nog veel gebruikt?
PdeBie @theobril1 september 2022 08:17
Nee totaal niet. Vooral de CD speler wordt veel gebruikt.
FPSUsername @supersnathan9431 augustus 2022 20:19
Het probleem zit hem in de planned obsolesence met de online connectiviteit. De elektronica van tegenwoordig zou in theorie al een stuk langer mee moeten gaan, vooral de condensatoren en nu al helemaal polymeer condensatoren steeds vaker gebruikt worden i.p.v. elektrolytisch.
Ik zelf heb nog niet meegemaakt dat mijn consumenten elektronica kapot is gegaan, behalve bij goedkope zooi (turtle beach koptelefoon was er een van. Wat er aan kapot was gegaan was simpelweg mechanische stress op de kabel, heeft verder niets met de elektronica in de koptelefoon te maken).
PdeBie @FPSUsername1 september 2022 08:20
Een van de redenen dat ik gewoon twee losse speakers en een losse versterker heb gekocht zonder ingebouwde zaken als Spotify etc.

Je weet gewoon dat die functionaliteit na X jaar niet meer werkt, terwijl er verder niets mis is met het apparaat zelf.
NoTimeRemains @piertje198431 augustus 2022 16:40
B&O target een niche markt. Ik ken wel wat mensen die dit wss zonder blikken of blozen zullen kopen. Is dat heel slim? Nee, helemaal niet. Maar de leveranciers van B&O staan er bij mij wel om bekend dat ze alles tot in de puntjes uitvoeren. Voor de tweakers is dit niets, voor de liefhebber wel.
H.Boss @NoTimeRemains31 augustus 2022 17:20
En wat is dan het verschil met een op maat(met de beste houtsoort en materialen) gemaakt design meubel met een Sonos ARC erin?

Die is denk ik zelfs nog goedkoper. En matcht beter met je interieur.

[Reactie gewijzigd door H.Boss op 23 juli 2024 04:19]

supersnathan94 @H.Boss31 augustus 2022 17:59
Als je het dan toch op maat maakt, sonos amp/powernode 2i en losse speakers in zo’n akoestisch transparant meubel. Custom made uiteraard.
FreezeXJ @H.Boss31 augustus 2022 18:00
Dat heeft geen merkje dat je relaties herkennen... Daarnaast moet je dan weer designen enzo, en nu kun je het gewoon in de winkel uitzoeken, bestellen en hop. Installeren doen zij wel. High cost low-effort leven, daar staat B&O voor.
Abom @NoTimeRemains31 augustus 2022 17:06
Liefhebber? Valt wel mee hoor. Bij B&O gaat het voornamelijk om exclusiviteit. Kwalitatief stelt het niet veel voor (niet slecht, niet goed).

[Reactie gewijzigd door Abom op 23 juli 2024 04:19]

Rausimous @NoTimeRemains31 augustus 2022 20:29
Een b&o winkel moest minstens 50% b&o toestellen hebben in het assortiment (opgelegd door b&o)

Wat de illusie geeft dat b&o beter is en voorkomt dat b&o vergeleken kan worden met andere toestellen
Verwijderd @NoTimeRemains31 augustus 2022 17:05
Voor de tweakers is dit niets, voor de liefhebber wel.
Liefhebber van wat? Beeld en geluid? Denk het niet, want de echte fanaat weet voor dat geld wel beter te krijgen.
Design dan? Ik heb dit merk nooit begrepen....
Andros @Verwijderd31 augustus 2022 17:28
Het is een design waar je van moet houden. Sommige mensen vinden het mooi en als het bij je slangenlederen bank in je villa past, waarom niet? Al kom ik bij mijn klanten met een dergelijk huis ook steeds meer lui tegen die geen B&O meer willen. Voor je allerlei smart home en streaming meuk kon kopen boodt B&O al totaaloplossingen aan met speakers in verschillende kamers die je met 1 afstandsbediening en een centrale unit kunt aansturen. Let wet, dat was in de jaren 90 al. Tegenwoordig open je een app op je telefoon en tik je het sonos ding aan naar keuze. B&O is veel markt kwijt en probeert het nog met dit soort design toestellen. Al lijkt hun doelgroep inderdaad wat uit te sterven.
supersnathan94 @Andros31 augustus 2022 17:55
Ze hebben de boot gemist op consumenten integratie. Wat B&O vroeger had in setups van €60K koop je nu voor <€6000.
bzzzt @supersnathan9431 augustus 2022 18:22
Toch fijn dat ze hebben gedemonstreerd dat er een markt voor was zodat goedkopere fabrikanten nu durven te investeren?
supersnathan94 @bzzzt31 augustus 2022 20:48
Maar die markt was er sowieso al wel, alleen was de prijs toen gewoon te hoog. Gemak dient de mens dus als de prijs goed is komt de consument vanzelf.

Ze hadden echter mee moeten blijven innoveren met de markt. In plaats daarvan zijn ze zich gaan richten op een specifieke nichemarkt zonder echt meerwaarde te bieden. Zag je ook met Loewe.

Bepaalde technieken als standaarden pushen zodat ze breed geadopteerd worden zodat je markt meer draagkracht maakt voor jouw producten en technieken zonder dat je er zelf wat voor hoeft te doen.
gitaarwerk @Andros31 augustus 2022 17:33
Dit, exact. De eco-systemen zijn ze helaas niet bijgebleven meer. Ze zouden weer wat onderzoek moeten doen naar wat praktischere invulling. De scenarios van het ontwerp kloppen gewoon niet.
NoTimeRemains @Verwijderd31 augustus 2022 20:44
Liefhebber van t merk.
Odder thing @Verwijderd1 september 2022 01:44
Mensen met veel geld die dat ook willen laten zien in hun wereldje. Verstand van beeld en geluid is meestal nihil, want daar gaat het niet om.
memphis @piertje198431 augustus 2022 16:42
B&O is een exclusief merk dat goed verkoopt onder de mensen met wat geld.
Ik ben zelf ooit begonnen met een LX5500 TV met ingebouwde SAT ontvanger en positioner en heel eerlijk, de losse TV was toen niet veel duurder dan een Philips Matchline dus de keuze was makkelijk. En nu heb ik nog steeds een Beovision 3 met ook nog de VX5000 video dat mij extra functies geeft. Je koopt dan ook geen "gewoon" apparaat maar je koopt een kunstwerk met ook nog veel kwaliteit en functies.
Bergen @piertje198431 augustus 2022 16:44
Ik denk dat de doelgroep (B&O-liefhebbers) dit een prima prijs vindt. Over smaakt valt niet te twisten.
SpazzII @piertje198431 augustus 2022 16:54
Welke plank? Als het doel grootse verkoopgetallen is met dito marktaandeel, dan wel, maar volgens mij is dat helemaal niet het doel.
supersnathan94 @SpazzII31 augustus 2022 17:59
De loopplank :)
renegrunn @piertje198431 augustus 2022 16:54
Reken maar dat deze wel degelijk worden verkocht. B&O is al jaren succesvol in de exclusieve tv/audio markt.
batteries4ever @piertje198431 augustus 2022 16:54
"Het ontwerp van de soundbar is geïnspireerd door zeilboten, zegt de fabrikant." En prijs op een superjacht. Hij zal technisch gezien dat geld niet half waard zijn, maar voor de liefhebber.
MerijnB @piertje198431 augustus 2022 17:09
De hifi markt staat wel bekend om vage prijzen :)
Vlizzjeffrey @piertje19841 september 2022 01:42
Ik denk het niet, over het algemeen kopen enkel mensen met (meer dan) genoeg geld B&O producten.
Falcon @piertje19841 september 2022 10:55
Je krijgt er wel een plank voor terug :+
SosaNLX 31 augustus 2022 16:40
Ik ben verder niet heel erg bekend met de technologie in deze dingen, maar wat zorgt er voor dat de prijs zo hoog is? Vooral de houten variant, die we hier dus zien, is 7490. Zit er qua techniek iets in wat deze prijs goed maakt? Of is het gewoon puur design?
Bart ® Moderator Spielerij/AI @SosaNLX31 augustus 2022 16:41
Het merk is duur. Uiteraard is de kwaliteit ook top, maar je betaalt zeker enkele tientallen procenten extra voor het B&O-labeltje.
Seth_Chaos @Bart ®31 augustus 2022 16:49
Geen paar procenten. Gewoon 100% meer.
batteries4ever @Seth_Chaos31 augustus 2022 17:21
Nog erger, ik kan me niet voorstellen dat een geluidtechnisch vergelijkbaar product meer dan €1000.- zou kosten. Maar je dat is dan geen B&O vormgeving en zo...
Joop @Bart ®31 augustus 2022 17:00
De kwaliteit is ook niet top op alle aspecten. Bij B&O zie je vaak dat ze achter lopen op de technische specs. Nieuwe features zoals 4K (inmiddels jaren geleden), HDMI 2.1, etc, komen bij hun vaak een stuk later dan de rest van de markt.
bzzzt @Joop31 augustus 2022 18:26
Features is niet hetzelfde als kwaliteit. Liever een iets ouder protocol dan een apparaat wat regelmatig vastloopt of na een jaar kapot gaat.
killercow @Bart ®31 augustus 2022 16:52
ik liep laatst langs een b&o showroom en wellicht dat de geluidskwaliteit top is, maar de afwerking liet aan alle kanten te wensen over. De stoffen cover op bijna alle apparaten zat niet netjes strak maar had langs de randen plooien en vervormingen. Nou is dat allemaal niet zo'n ramp, maar als je dik betaald voor het ontwerp dan wil je toch dat het mooi is?
BelovedAunt @killercow31 augustus 2022 17:15
Het light er aan waar je naar kijkt, een showroom model staat daar vaak veel langer dan een MediaMarkt showroom model Philips TV. Daarnaast geven ze vaak demos op afspraak.

Ik gebruik bijvoorbeeld zelf nog altijd de Beovox stereo speaker sets uit 1975-1985 en deze zijn technisch + cosmetisch in orde en het design is tijdloos(-ish), maar niet voor elk interieur geschikt.
tuner12 @killercow31 augustus 2022 17:11
Maar je praat over een stofkap in een winkel.. Hoe was de afwerking van de apparatuur?
killercow @tuner122 september 2022 11:00
Het ging daar om de stoffen voorkant van een ding als:

http://www.extravaganzi.c...BeoPlay-A9-Speakers-1.jpg

Vrij cruciaal dat daar langs de randen niet allemaal plooien in zitten.
tuner12 @killercow2 september 2022 15:51
Ah oke, dat maakte ik niet zo op uit je reactie. Is wel zonde als dat niet goed blijft.
wagmomma @Bart ®31 augustus 2022 19:56
Meh. Is sinds de overname van Samsung merkbaar in kwaliteit gedaald. Waarschijnlijk ook nodig om het rendabel te houden.
renegrunn @SosaNLX31 augustus 2022 16:55
Geen idee of dat altijd nog zo is, maar in de jaren 2000-2010 was de basis electronica van Phillips.
H.Boss @renegrunn31 augustus 2022 17:17
Was dat niet bij het merk Loewe?
renegrunn @H.Boss31 augustus 2022 18:54
Misschien Loewe evenzo, maar zeker ook B&O. Kennis van me was in die tijd servicemonteur.

Nog even opgezocht, die 2 hebben lange tijd banden gehad, Philips heeft zelfs een belang van 25% gehad in B&O. Weliswaar terug verkocht aan B&O eind jaren 90, maar er zo is er altijd wel een relatie geweest.
Ilankroon @SosaNLX31 augustus 2022 16:41
De naam en design
MsG @SosaNLX31 augustus 2022 16:50
Omdat men dat er blijkbaar voor wil geven. Prijs is zelden gebaseerd op de onderdeeltjesprijs. Bang & Olufsen zit een beetje in het statussymbolensegment, dan is een hoge prijs soms beter voor de beeldvorming dan een lagere prijs. Hoe vaak denkt men zelf al niet "dit product heeft zo'n lage prijs, dan zal het vast niet goed zijn.". Omgekeerd wordt dit door marketing vaak gebruikt om dan inderdaad een hoge prijs er op te plakken.
theobril @MsG31 augustus 2022 21:46
Was hier ooit een medetweaker die, toen ik vroeg naar zijn device "apple natuurlijk" zei. Beetje flauw, bij inspectie van zijn profiel bleek hij 15 te zijn. Maar toch. Mensen generen zich soms niet om zich te laten voorstaan op een merk, en dan het merk an sich. Best apart voor een tech-site. Zo ook B&O.
SgtElPotato @SosaNLX31 augustus 2022 17:24
Ja je betaald voor gemak en voor het ecosysteem. Stel dat je 30 jaar geleden een stereo toren hebt gekocht van B&O en je koopt nu een nieuwe TV met de laatste tech kun je al je oude torens ook nog gebruiken. Het is proprietary rommel, maar ik moet toegeven dat het wel werkt.

Het is ook een design kwestie, er is niks speciaals (ze gebruiken LG schermen) maar het doet zeker niet onder van de rest. Voor een stukje design heb ik echt wel wat geld over, een TV is tegenwoordig overal hetzelfde, net dat beetje extra mag wat kosten :)
CH4OS 31 augustus 2022 16:43
Is het niet een TV standaard met ingebouwde soundbar? :? Lijkt me dat je een soundbar dan in de standaard / het meubel verwerkt, dan dat je dat andersom doet.
mphilipp @CH4OS31 augustus 2022 16:53
Nee, de soundbar is het uitgangspunt. Je kunt 'm ook krijgen met wandbevestiging.
Maar heel veel maakt het niet uit, het eindresultaat is hetzelfde: een manier om je tv op neer te zetten, dan wel aan de wand te bevestigen én een soundbar. De kip/ei vraag wat er nou eerst was, is niet zo heel erg spannend.
Bergen @CH4OS31 augustus 2022 16:54
Moet kunnen toch? Ik heb laatst een toetsenbord gekocht en daar was een complete laptop omheen gebouwd. Superhandig!
Verwijderd 31 augustus 2022 16:43
Ik wist niet eens dat dat merk nog bestond. Vroeger kocht je een Philips tv in een fraaie maar dure b&o kast. Tegenwoordig zijn de meeste tv's wel fraai vormgegeven en lijkt er mi nog weinig plek voor b&o. En een soundbar voor 6.5k lijkt wat fors, als er genoeg goede audio merken het voor een stuk minder kunnen en er ook goed uitzien.
evilution 31 augustus 2022 16:46
Voor dat geld verwacht ik er een knappe tv bij.
UnanyMoose 31 augustus 2022 16:59
De informatie die ze dan weer niet delen is of die 16 aansluitingsmogelijkheden ook tegelijk kunnen worden gebruikt, en of dit opties biedt om ook nuttig gebruik te maken van die Atmos decoding ondersteuning. Hij ondersteund wel 7.1.2 decoding, dus dat zal hopelijk wel. Ben dan wel benieuwd of het een beetje goed te configureren is.
Het gebrek aan een DTS licentie is opvallend voor dit geld.
Een geintegreerde 1Gbit switch is dan wel cool en handig om alle apparaten in je tv meubel op aan te kunnen sluiten... ware het niet dat dat weer niet lijkt te passen bij hun minimalist design plaatjes.

[Reactie gewijzigd door UnanyMoose op 23 juli 2024 04:19]

Roerdomp 31 augustus 2022 17:02
Pfoah ik vind het nog een foeilelijk ding ook. Maar goed, design blijft natuurlijk subjectief 🤭
OMD 31 augustus 2022 17:15
Ze maken prima spullen. Ik heb de standaard soundbar (BeoSound Stage) en die is mijn ogen tot echt een stuk beter qua geluid dan de gelijk geprijsde concurrenten. Prima laag voor alleen een Soundbar.
En ja, ik weet het, het is en blijft een soundbar maar ik ben er blij mee.
GerritGekke 31 augustus 2022 18:41
Koopje, zou er meteen een halen als ik niet al voorzien was ;)

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