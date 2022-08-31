Bang & Olufsen introduceert soundbar met tv-standaard voor 6490 euro

Audiobedrijf Bang & Olufsen toont tijdens IFA 2022 een nieuwe Beosound Theatre-soundbar. Deze kan ook functioneren als tv-standaard en biedt ondersteuning voor Dolby Atmos. De soundbar gaat bij release 6490 euro kosten.

De Beosound Theatre-soundbar bestaat uit twaalf speakerdrivers, waaronder twee 6,5"-woofers. De Beosound Theatre beschikt daarnaast over een centerchannel met een 5,25"-speaker en een 1"-tweeter voor hogere tonen. De rest van het systeem bestaat uit twee 3"-speakers, vier 2,5"-drivers en twee 1"-tweeters. B&O claimt dat de soundbar een geluidsdrukniveau van 112dBa kan produceren.

De Beosound Theatre kan daarnaast functioneren als een vloerstaande tv-standaard. De fabrikant levert een standaard mee voor de soundbar, waarop ook een televisie bevestigd kan worden. De soundbar beschikt daarbij over 'vleugels' van aluminium, die uitschuifbaar zijn naar de breedte van de bevestigde televisie. Het bracket dat beschikt over kabelgoten is gemotoriseerd, zodat de televisie gedraaid kan worden. Bang & Olufsen levert ook wandbevestigingshardware mee. Het ontwerp van de soundbar is geïnspireerd door zeilboten, zegt de fabrikant.

De soundbar kan verder gecombineerd worden met maximaal zestien andere Bang & Olufsen-speakers via acht fysieke Powerlink-outputs en acht draadloze Powerlink-verbindingen. De soundbar ondersteunt Dolby Atmos, maar B&O rept niet over ondersteuning voor DTS:X. Verder krijgt de soundbar drie HDMI 2.1-inputs en een HDMI 2.1-eARC-aansluiting. De soundbar krijgt ook een USB-C-aansluiting voor audio en ondersteuning voor Apple AirPlay 2, bluetooth, een ingebouwde Chromecast en Spotify Connect.

Bang & Olufsen levert de soundbar in twee verschillende kleuren. Een zwarte variant met een bedekking van stof kost 6490 euro. Er komt ook een houten variant, die 7490 euro gaat kosten. De soundbar verschijnt op 3 oktober in de winkel.