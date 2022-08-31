Moederbedrijf Snapchat gaat twintig procent van zijn personeel ontslaan

Snapchat-moederbedrijf Snap gaat ongeveer twintig procent van zijn personeel ontslaan. Het bedrijf telt meer dan 6.400 werknemers wereldwijd. Woensdag worden de eerste werknemers op de hoogte gebracht van hun ontslag.

Snap wil met de ontslaggolf zijn verlies van het afgelopen kwartaal compenseren, schrijft onder andere Reuters. Het verlies, dat ongeveer 422 miljoen dollar bedraagt, komt door onder meer tegenvallende inkomsten vanuit advertenties in de fotoapp.

"Gezien onze huidige lagere omzetgroei is het helaas duidelijk geworden dat we onze kostenstructuur moeten aanpassen om te voorkomen dat we aanzienlijke verliezen blijven lijden", schrijft ceo Evan Spiegel in een interne memo, die The Verge heeft ingezien. "Hoewel we aanzienlijke reserves hebben opgebouwd en inspanningen hebben geleverd om de krimp van ons team te voorkomen, moeten we de gevolgen van onze lagere omzetgroei onder ogen zien."

Het aantal ontslagen zal per afdeling verschillen. Zo gaat Snap bezuinigen op het ontwikkelteam van Zenly, de trackerapp die het bedrijf in 2017 heeft gekocht. Een ander team waarbij ontslagen worden verwacht, is Snaps hardwaredivisie. Deze heeft gewerkt aan de Spectacles-AR-bril en de Pixy-cameradrone. Van de laatste werd onlangs de ontwikkeling gestopt, schreef The Wall Street Journal eerder deze maand.

Verder vertrekken twee managers van Snaps advertentieverkoopafdeling: chief business officer Jeremi Gorman en vicepresident Peter Naylor. Ze gaan bij de advertentieafdeling van Netflix werken.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 17:39 26

31-08-2022 • 17:39

26

Lees meer

Snapchat blijft verlieslijdend: moederbedrijf ontslaat weer 1000 werknemers
Snapchat blijft verlieslijdend: moederbedrijf ontslaat weer 1000 werknemers Nieuws van 15 april 2026
Snapchat brengt slimme bril Specs volgend jaar uit
Snapchat brengt slimme bril Specs volgend jaar uit Nieuws van 10 juni 2025
Snapchat kondigt nieuwe AR-bril aan maar brengt hem niet uit
Snapchat kondigt nieuwe AR-bril aan maar brengt hem niet uit Nieuws van 18 september 2024
Snapchat-moederbedrijf gaat tien procent van banen schrappen
Snapchat-moederbedrijf gaat tien procent van banen schrappen Nieuws van 5 februari 2024
Snap voegt optie voor raytracing toe aan Lenses in Snapchat
Snap voegt optie voor raytracing toe aan Lenses in Snapchat Nieuws van 16 februari 2023
Hoofd hardware bij Amazon bevestigt naderende ontslaggolf
Hoofd hardware bij Amazon bevestigt naderende ontslaggolf Nieuws van 17 november 2022
The New York Times: Amazon gaat 10.000 werknemers ontslaan
The New York Times: Amazon gaat 10.000 werknemers ontslaan Nieuws van 14 november 2022
'Intel gaat duizenden mensen ontslaan om tegenvallende pc-markt'
'Intel gaat duizenden mensen ontslaan om tegenvallende pc-markt' Nieuws van 12 oktober 2022
'Netflix verwacht binnen jaar 40 miljoen kijkers te hebben voor abo met ads'
'Netflix verwacht binnen jaar 40 miljoen kijkers te hebben voor abo met ads' Nieuws van 15 september 2022
Snapchat brengt betaald abonnement Snapchat+ uit in Nederland en België
Snapchat brengt betaald abonnement Snapchat+ uit in Nederland en België Nieuws van 15 augustus 2022
Snapchat zet functie voor ouderlijk toezicht live
Snapchat zet functie voor ouderlijk toezicht live Nieuws van 9 augustus 2022
Snap lijdt 422 miljoen dollar verlies door afname reclame-inkomsten
Snap lijdt 422 miljoen dollar verlies door afname reclame-inkomsten Nieuws van 22 juli 2022
Snapchat brengt webversie uit, nog niet beschikbaar in Benelux
Snapchat brengt webversie uit, nog niet beschikbaar in Benelux Nieuws van 18 juli 2022
Meer producten en artikelen
Websites en community's Snapchat

Reacties (26)

-Moderatie-faq
26
26
12
1
0
13
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
lucade2210 31 augustus 2022 17:44
"Gezien onze huidige lagere omzetgroei is het helaas duidelijk geworden dat we onze kostenstructuur moeten aanpassen om te voorkomen dat we aanzienlijke verliezen blijven lijden"
"Gezien onze exorbitante drang om te blijven groeien zodat onze investeerders stinkend rijk worden, zijn we helaas op het punt gekomen dat we onze kostenstructuur moeten aanpassen met het plan dat we jaren geleden al gemaakt hadden omdat we dit mijlenver zagen aankomen, om te voorkomen dat wij en onze investeerders straks geld verliezen."

FTFY
Cergorach @lucade221031 augustus 2022 18:32
om te voorkomen dat wij en onze investeerders straks geld verliezen.
Ik vind het altijd mooi dat mensen wat bedenken en het dan gaan roepen. Wanneer is de laatste keer geweest dat Snap winst maakte? Hint: Het begint met een N en eindigt met een T...

Die investeerders en Snap verliezen al sinds ze begonnen geld, dus dit is niet een regeling om geen geld te verliezen, maar om niet nog meer geld te verliezen. Ondertussen hebben die rijke stinkerds wel mooi die 1280 medewerkers (die nu worden ontslagen) betaald voor de afgelopen periode, zo niet jaren...

2021 zat men met 750 medewerkers minder dan nu en het verlies was nog een half miljard... Vervolgens worden er nog steeds 5000+ medewerkers betaald met het geld van investeerders...

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 22:31]

divvid @Cergorach31 augustus 2022 19:44
Dat zie je dus verkeerd. Een investeerder stopt 1 mld in snapchat Aandelen schieten omhoog. Investeerder verkoopt voor 3 mld met de belofte (wantvdat zijn aandelen) van winst in de toekomst. Diegene die de met z’n allen 3 mld betaalden zijn het haasje nu de koers 80% is gekelderd. Daarvoor hoeft het hele bedrijf geen cent winst te hebben gehaald.
Cergorach @divvid31 augustus 2022 19:56
Jij heb het over aandelen. Ik heb het over verlies, dat heeft niets met aandelen te maken. Die investeerders hebben geld gestoken in Snap chat dat geld wordt uitgegeven omdat de omzet significant lager is dan de kosten.

De aandelen kunnen officieel niets waard zijn of een miljard per aandeel zijn, dat veranderd niets aan de winst/verlies berekening. De winst/verlies berekening doet alleen maar wat met het vertrouwen dat handelaren hebben in de aandelen. De vraag is ook of de investeerders de aandelen die ze hebben ook al hebben verkocht...
batjes
@Cergorach1 september 2022 10:45
Wel als die investeerders ook met de aandelen spelen. Miljardje investeren, miljardje in aandelen. Aandelen gaan keer 3, aandelen verkopen. Dan verdienen ze er nog steeds geld mee.
WillySis @divvid31 augustus 2022 21:38
Een investeerder is wat anders dan een aandeelhouder.
Een investeerder steekt geld in een onderneming met de belofte dat dit uiteindelijk terugbetaald wordt (uiteraard met een flinke opslag). Terugbetalen kan met aandelen in het bedrijf, maar hoeft niet.

De verliezen kunnen ook ontstaan doordat een deel van de investeerders terugbetaald moeten worden. Het is dus niet zo dat investeren in een verliesgevend bedrijf ook altijd verlies geeft.
holoduke51 @divvid31 augustus 2022 21:15
grootste onzin ever. Investeerders zitten erin met looptijd van velen jaren waar je echt niet zomaar je aandelen kan verkopen wanneer de koers stijgt. Daar zijn allemaal clausules voor ingebouwd. En dat is maar goed ook. Want investeerders moeten dat risico ook pakken.
roelboel @Cergorach31 augustus 2022 19:15
Hit: Het begint met een N en eindigt met een T...
1908?
pieterdebie @roelboel1 september 2022 07:09
:+ _/-\o_
Jerie @Cergorach13 september 2022 13:45
Zo werkt dat met investeringen. Je spreidt het uit en dan verlies je vaak. Soms win je, en win je ook goed (de unicorn).
Triblade_8472 @lucade221031 augustus 2022 18:21
Of, "Gezien we steeds minder meedoen door concurrentie en een one-trick pony die iedereen ondertussen wel gezien heeft, kijkt er niemand meer naar onze reclame goudmijn. Dit compenseren we voor nu met vele ontslagen waardoor we nog meer in de marge verdwijnen. Over een paar jaar worden we opgekocht, dus we moeten blijven doen alsof we hip zijn met veel gebruikers tot dit zover is. "
Iblies @lucade221031 augustus 2022 18:48
Als je naar de cijfers kijkt zie je dat het verlies harder is gegroeid dan de omzet, 24% tegen 36% .


Die 12% verschil je zie je ook terug in aantal ontslagen, dat is ongeveer 60mln vanaf het begin van het jaar,
als je dat zou doortrekken dan kom je uit op ongeveer +100mln “besparing” voor ongeveer 1000 mensen, salaris van ongeveer 100k


Alleen begrijp ik niet dat je 1/5 van je persoon denkt te kunnen ontslaan en dan denkt op dezelfde voet door te kunnen gaan. Moment dat je het bekend gaat maken dan gaan je beste al vertrekken en wat er overblijft is ook maar altijd twijfelachtig.

Soortgelijke situatie hebben we in Nederland ook gehad met de belastingdienst waar met een regeling de relatief betere werknemers als eerste waren vertrokken om vervolgens achter te komen dat wat overblijft niet bepaald crème de la crème is.
jdh009 FP ProMod 31 augustus 2022 17:54
Redelijk te verklaren denk ik, gezien snapchat staat al engine tijd stil staat rond de 2,6 miljoen gebruikers (en krimpt zelfs een beetje) in Nederland, toch hebben ze voor een social platform relatief veel dagelijkse gebruikers. Wereldwijd zullen ze misschien nog wel groeien maar het echte geld (kijkend naar opbrengst per gebruiker) ligt vooral in Noord-Amerika en (west/noord) Europa en dan moet je wel in deze landen groei kunnen laten zien.
Vrijwel alle social media platform groeiden in het afgelopen jaar, met Snapchat en vooral YouTube als opvallende uitzonderingen, die juist een lichte daling laten zien.
Het mag geen wonder heten dat WhatsApp en Snapchat, toch vooral messenger-apps, relatief veel dagelijkse gebruikers hebben.
https://www.coosto.com/si...eken_2021_Content%202.png

Bron:
https://www.coosto.com/nl...2021-cijfers-statistieken
TurtleHermit 31 augustus 2022 18:19
leuk dat ontslag, maar staat daar dan geen fikse vergoeding tegenover die het bedrijf alsnog een vermogen kost om af te betalen?
Rataplan_ @TurtleHermit31 augustus 2022 18:33
Niet overal zijn de werknemers zo goed beschermd als in NL. Er zijn zat landen (waaronder USA voor zover ik weet) waar je je doos met spullen meekrijgt en kunt gaan.
Sakete @Rataplan_31 augustus 2022 18:36
In Amerika krijg je meestal wel een ontslagvergoeding mee hoor (severance). Het is alleen niet wettelijk geregeld zoals in NL, dus het verschilt nogal van bedrijf tot bedrijf.

Dit wordt gedaan met een contract die de ontslagen werknemer moet ondertekenen waarbij min of meer verklaard wordt dat ze het bedrijf niet zullen aanklagen.
SPee @Rataplan_31 augustus 2022 19:19
Zelfs in NL kun je door de jaarcontracten makkelijk van je personeel af.
Iedereen die afgelopen jaar nieuw begonnen is, hoeft dus niet op een verlenging van zijn/haar contract te rekenen.
Megamind @Rataplan_31 augustus 2022 19:45
Gelukkig zullen de meeste severance krijgen, in Nederland kan je mooi paar weken blijven werken.
jpsch @Rataplan_31 augustus 2022 21:19
Het grote voordeel van de VS is dan weer wel dat je gewoon bij een concurrent aan de slag kan.
loki504 @jpsch1 september 2022 07:49
In Nederland kan je 9/10 keer ook gewoon bij de concurrent aan de slag hoor bij ontslag. Het moet alleen wel redelijk zijn.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 22:31]

timo_m @TurtleHermit31 augustus 2022 18:34
Volgens mij zijn er weinig landen waar bedrijven last hebben van deze luxe voor werknemers. Misschien een extra maandsalaris en succes.
Cergorach @TurtleHermit31 augustus 2022 18:39
Dat ligt er aan waar die medewerkers worden ontslagen worden, hoe de lokale wetgeving daar is en hoe het contract eruit zag... Zelfs in Nederland zijn de CAO ontslagregelingen in de afgelopen 10-15 jaar sterk afgezwakt.

Het is nog steeds goedkoper om het 1x af te kopen, dan er nog jaren aan vast te zitten en je kan zelf beslissen wie er wel of niet weggaat. Het geeft ook een duidelijke actie aan voor de aandeelhouders.
himlims_ 31 augustus 2022 17:46
Kunnen die mooi aan de slag bij ICQ, ligt er alweer halve dag uit
BroWohsEdis 31 augustus 2022 23:25
Verwachten jullie een ontslaggolf/crisis in Nederland binnenkort?
zwartpet @BroWohsEdis1 september 2022 09:37
Dit soort ontslag rondes zie je afgelopen tijd meer bij tech bedrijven waar veel aan investering binnenkomt, die tijdens de corona crisis te snel zijn gegroeid en te veel mensen hebben aangenomen. Zijn een aantal bedrijven in nederland die er ook last van hebben.
Verwacht niet dat heel Nederland er last van gaat hebben.

[Reactie gewijzigd door zwartpet op 22 juli 2024 22:31]

P_Tingen 1 september 2022 11:32
Okee, dus Snap wil met de ontslaggolf zijn verlies van het afgelopen kwartaal compenseren. Dat verlies is 422.000.000 dollar. Door 20% van 6400 medewerkers te ontslaan moet dat gecompenseerd worden.

$422.000.000 / (20% x 6400) = $ 329.687 per kwartaal = $1,3 miljoen / jaar

Nou begrijp ik waarom ze daar geen winst maken. Met zulke salarissen.... :+

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 22:31]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.