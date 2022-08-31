Moederbedrijf Snapchat gaat twintig procent van zijn personeel ontslaan

Snapchat-moederbedrijf Snap gaat ongeveer twintig procent van zijn personeel ontslaan. Het bedrijf telt meer dan 6.400 werknemers wereldwijd. Woensdag worden de eerste werknemers op de hoogte gebracht van hun ontslag.

Snap wil met de ontslaggolf zijn verlies van het afgelopen kwartaal compenseren, schrijft onder andere Reuters. Het verlies, dat ongeveer 422 miljoen dollar bedraagt, komt door onder meer tegenvallende inkomsten vanuit advertenties in de fotoapp.

"Gezien onze huidige lagere omzetgroei is het helaas duidelijk geworden dat we onze kostenstructuur moeten aanpassen om te voorkomen dat we aanzienlijke verliezen blijven lijden", schrijft ceo Evan Spiegel in een interne memo, die The Verge heeft ingezien. "Hoewel we aanzienlijke reserves hebben opgebouwd en inspanningen hebben geleverd om de krimp van ons team te voorkomen, moeten we de gevolgen van onze lagere omzetgroei onder ogen zien."

Het aantal ontslagen zal per afdeling verschillen. Zo gaat Snap bezuinigen op het ontwikkelteam van Zenly, de trackerapp die het bedrijf in 2017 heeft gekocht. Een ander team waarbij ontslagen worden verwacht, is Snaps hardwaredivisie. Deze heeft gewerkt aan de Spectacles-AR-bril en de Pixy-cameradrone. Van de laatste werd onlangs de ontwikkeling gestopt, schreef The Wall Street Journal eerder deze maand.

Verder vertrekken twee managers van Snaps advertentieverkoopafdeling: chief business officer Jeremi Gorman en vicepresident Peter Naylor. Ze gaan bij de advertentieafdeling van Netflix werken.