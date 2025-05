'Intel gaat duizenden mensen ontslaan om tegenvallende pc-markt'

Intel is van plan om duizenden werknemers te ontslaan om kosten te besparen en het hoofd te bieden aan de tegenvallende pc-markt, zeggen bronnen tegen Bloomberg. Het bedrijf zou de ontslagen deze maand nog willen aankondigen. Bij Intel werkten in juli 128.200 mensen.

De bronnen spreken tegenover Bloomberg over een 'grote vermindering in het personeel' en dat er waarschijnlijk duizenden mensen weg moeten. Het precieze aantal is niet duidelijk. Intel zou de massaontslagen rond de publicatie van de kwartaalresultaten eind deze maand bekend willen maken. De ontslagen zouden voornamelijk plaatsvinden bij de verkoop- en marketingafdelingen van het bedrijf, waar zo'n twintig procent van de mensen zouden moeten vertrekken.

Het Amerikaanse bedrijf zou kosten moeten besparen omdat de vraag naar pc-processors sterk is afgenomen. Sinds dit jaar daalt het aantal geleverde pc's wereldwijd na jaren van groei. Daarnaast worstelt Intel met het terugveroveren van marktaandeel van AMD. Bij de afgelopen kwartaalresultaten in juli waarschuwde Intel al minder omzet en winst te verwachten door de dalende verkoopcijfers, nadat de verkopen van Intels consumentendivisie daalden met 25 procent. Het bedrijf gaf ook aan te kijken naar kostenbesparende maatregelen.

Intels laatste massaontslagronde was in 2016, toen er twaalfduizend banen geschrapt werden. Met de nieuwe ontslagronde zou Intel met tien tot vijftien procent willen besparen op vaste kosten. Eerder deze maand maakte Intel bekend autonoomrijdenbedrijf Mobileye naar de beurs te brengen, om met het geld meer chipfabrieken te kunnen bouwen.