Unity ontslaat 4 procent van personeel

Unity, maker van de gelijknamige game-engine, heeft vier procent van zijn personeel ontslagen. Het gaat in totaal om honderden mensen. Het bedrijf bevestigt de ontslagen nadat gamesite Kotaku erover had bericht.

Unity zegt in een statement dat de ontslagen nodig zijn om het personeel 'opnieuw uit te lijnen' om zo een betere focus aan te brengen en 'groei op lange termijn te ondersteunen'. Het gaat volgens het bedrijf om vier procent van het personeel, wat neerkomt op iets meer dan 200 mensen. Het bedrijf had vorig jaar iets meer dan 5000 mensen in dienst.

Unity bevestigt de ontslagen nadat Kotaku erover had bericht op basis van eigen bronnen. Volgens de site treft het vooral personeel in afdelingen die zich bezighouden met engineering en AI. Unity is de maker van de gelijknamige game-engine en bestaat sinds ongeveer zeventien jaar.