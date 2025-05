Unity-ceo vertrekt per direct na ophef over nieuw prijzensysteem

John Riccitiello, de ceo van game-enginemaker Unity, verlaat het bedrijf. Dat maakt het bedrijf bekend. De topman vertrekt kort na onvrede over een nieuw tarievensysteem, waardoor ontwikkelaars Unity zouden moeten betalen per nieuwe installatie van hun game.

Unity bevestigt het vertrek van Riccitiello als ceo, president en bestuurslid in een persbericht. De topman, die eerder de ceo van EA was, stapt per direct op. Hij blijft Unity wel 'adviseren voor een soepele overgang'. Het bestuur van de game-enginemaker gaat op zoek naar een nieuwe permanente topman. James Whitehurst wordt in de tussentijd interim-ceo, president en bestuurslid. Whitehurst werkte nog niet bij Unity, maar is adviseur voor Silver Lake. Dat is een investeringsbedrijf dat negen procent van Unity bezit. Hij was eerder twaalf jaar ceo van Red Hat.

Unity noemt geen reden voor het vertrek van Riccitiello in zijn statement. Het vertrek gebeurt echter kort na onvrede over een nieuw tarievensysteem dat Unity wilde introduceren. Daardoor zouden ontwikkelaars die de Unity-engine gebruiken tot 20 cent moeten betalen voor iedere nieuwe installatie van hun game, mits ze voldoen aan bepaalde omzet- en downloadcriteria.

Die wijziging werd negatief ontvangen door gamemakers die Unity gebruiken. Het nieuwe model zou in strijd zijn met de eerder door Unity opgestelde gebruiksvoorwaarden en zou oneerlijk zijn voor gameontwikkelaars. Verschillende studio's spraken zich uit tegen de nieuwe prijsmodellen van Unity. Sommige ontwikkelaars dreigden daarnaast van Unity af te stappen voor hun toekomstige projecten, waaronder de maker van Rust en de studio achter Slay the Spire.

Unity heeft het prijzenmodel inmiddels aangepast. Zo worden bestaande Unity-projecten uitgesloten en kunnen studio's er ook voor kiezen om 2,5 procent van hun gameomzet af te dragen, in plaats van te betalen per installatie. Marc Whitten van Unity bood zijn excuses aan voor de eerdere plannen.