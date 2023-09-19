Bloomberg: Unity wil limiet op maximale afdracht voor ontwikkelaars na ophef

Unity zou zijn controversiële plannen willen aanpassen waarbij het ontwikkelaars geld wil laten betalen voor installaties van de Unity-engine. Het bedrijf 'overweegt aanpassingen', waaronder een maximumbedrag voor ontwikkelaars, schrijft Bloomberg.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Unity dat deze week in een interne presentatie tegen werknemers gezegd. Het bedrijf wil het plan niet helemaal afschieten, maar daar wel aanpassingen aan doen. Dat zou met name met een limiet gebeuren; Unity zou maximaal vier procent van de omzet van ontwikkelaars willen pakken die meer dan een miljoen dollar verdienen. Een potentieel belangrijkere concessie is dat installaties van een game niet met terugwerkende kracht gelden.

Ook zou Unity geen eigen tools willen gebruiken om installaties te meten. In plaats daarvan zouden ontwikkelaars zelf cijfers mogen aanleveren, maar hoe dat precies werkt, is nog niet bekend. Tijdens de sessie met werknemers zou Unity hebben gezegd vooral te willen verdienen aan de grootste gebruikers en dat 'negentig procent van de Unity-gebruikers er niks van moet merken'.

De wijzigingen zijn alleen nog intern besproken en nog niet publiek gemaakt. Unity beloofde eerder deze week al aanpassingen aan het prijssysteem en bood zijn excuses aan, maar wat die aanpassingen zijn zegt het bedrijf nog niet. Ook de huidige aanpassingen lijken nog niet vast te liggen, maar die moeten later deze week komen.

Unity kwam eerder deze week stevig onder vuur te liggen toen het bedrijf besloot geld te gaan vragen aan ontwikkelaars die games bouwen op basis van de Unity-engine. Daar kwam veel kritiek op van zowel ontwikkelaars als spelers. Die zijn bang dat veel ontwikkelaars de prijzen niet kunnen ophoesten.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-09-2023 17:31 45

19-09-2023 • 17:31

45

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Reacties (42)

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raro007 19 september 2023 17:36
Ieder ontwikkelaar met beetje verstand zou nu wel 2 keer na denken om bij volgende project iets met unity te doen.
Hoop dat godot wel hun kan opvangen kwa Engin en tools.
Buiten godot of UE5.3 heb je denk ik geen grote spelers of wel?
Wolfos
@raro00719 september 2023 17:55
Godot is ook niet echt een grote speler, en gewoon nog niet klaar voor grote projecten zoals dit soort dingen bewijzen.

Ik denk dat de situatie er over een paar jaar wellicht anders uit ziet, maar zou ik vandaag een project starten zou ik niet weten met welke engine.

FlaxEngine vind ik een mooi begin, met een snelle editor en goede platform ondersteuning. Maar bij testen kwam ik toch nog een aantal problemen tegen waardoor ik liever nog even zou wachten. Ook zijn er nog geen games gemaakt met de engine. Dat is te verklaren omdat het nog nieuw is, maar geen goed signaal.

Stride ziet er wat volwassener uit, maar is het qua platform support niet helemaal. Met een editor die door WPF vastzit aan Windows en geen console of MacOS ondersteuning.

Als het op 2D games aankomt heb je meer keuze. Waaronder Game Maker en Heaps.io welke beiden door een flink aantal professionele projecten zijn gebruikt, maar voor 3D is het het allemaal nog even net niet.
Nique de Graaff @Wolfos19 september 2023 18:54
Godot kan hard groeien. Zou ze niet afschrijven.
Travelan @Nique de Graaff19 september 2023 19:49
Niet met dit leiderschap, ze doen maar wat. Features worden toegevoegd zonder dat bugs worden gefixt. Belangrijke features worden uit major releases gesloopt (denk aan het weglaten van C# support in 4.0) omdat ze geen zin hebben in het 'saaie' regressiewerk. Het is natuurlijk veel cooler om flashy nieuwe features te bouwen.
2green @Travelan20 september 2023 08:48
Hoeft niet perse de reden te zijn. Misschien hebben hebben gebruikers andere belangen, werken ze bijvoorbeeld met wsjf, etc.
Travelan @2green20 september 2023 09:08
Nee, devs pakken gewoon op wat ze leuk lijkt. Dat is op zich prima, maar er is dus geen roadmap of doelstelling. De lead dev heeft nu wel gerealiseerd dat het daarmee eigenlijk nu een achterstand heeft wat super zonde is waardoor dit momentum vanuit Unity deels verloren gaat. ‘Unity-refugees’ gaan daardoor minder aansluiting vinden. Daarom is hij halsoverkop nu alsnog met een roadmap gekomen, onder meer om C# support terug aan te nemen als first-class citizen en de asset store na jaren van neglect weer wat liefde te geven.
Ook kan nu ineens console support opgepakt worden, iets wat zogenaamd nooit kon door licencing issues. Dat werd altijd al betwist en had m.i. vooral te maken met gebrek aan interesse vanuit de developers. Nu kan het ineens toch wel, wat op zich goed is.

[Reactie gewijzigd door Travelan op 30 juli 2024 14:49]

pvdheu @Nique de Graaff19 september 2023 23:21
"This will be the year of Godot" /s
Cristan @Wolfos19 september 2023 18:50
Ik ben ook erg benieuwd of O3DE wat gaat worden. Het is basically CryEngine waar veel overbodige en outdated code uit is gehaald / herschreven (wat ontzettend bleek te zijn, letterlijk miljoenen regels code zijn verwijderd).

Het is allemaal nog steeds nieuw en bijna niemand gebruikt het nog, maar toch, het idee van een open source AAA engine klinkt erg appelerend en met backing van veel grote bedrijven kan het best wat worden.

[Reactie gewijzigd door Cristan op 30 juli 2024 14:49]

Sp3ci3s8472 @Wolfos20 september 2023 16:28
Voor echt grotere spellen of spellen die hoge eisen stellen aan de performance is Godot inderdaad nog niet echt een goede kandidaat. Voor de wat simpele spellen is het meer dan prima.
Zolang je het aantal calls naar de Godot engine zelf beperkt dan is het snel zat; met name als je C# gebruikt en daarin blijft werken.

Die blogpost is echt super interessant; ik hoop serieus dat die persoon niet ineens stopt met Godot want het zou zeer waardevol zijn als hij hier een github issue voor aanmaakt en dat dit eventueel in een Godot 5 goed wordt opgezet.
Het zal er waarschijnlijk op aan komen of ze de C# calls identiek willen houden met de GDScript calls naar de backend. Een boel vertragende elementen zijn blijkbaar om de tekortkomingen van GDScript op te vangen; iets waar C# geen last van hoeft te hebben.
Verwijderd @raro00719 september 2023 18:10
Godot is bij lange na geen grote speler, ook al wil iedereen nu even zijn snelle views op YouTube halen door dit te klakkeloos te roeptoeteren. Geschikt voor indie devs om misschien een beetje mee te prototypen of hele simpele meuk mee te maken, maar daar blijft het eigenlijk wel bij.

Grote spelers in het veld die je nu kunt gebruiken als alternatief: GameMaker, CryEngine, Unreal.

De zware jongens zijn toch wel echt Unity en Unreal, vooral als je zowel 3D als 2D wil doen zonder een hele nieuwe suite en/of programmeertaal te leren.
dakka @Verwijderd19 september 2023 18:34
Sorry, maar GameMaker boven Godot, die mag je uitleggen :?

En cryengine is leuk, als je de kennis al in huis hebt of direct support van crytek, qua community support staat Godot daar ook op voor, tenzij je echt specifiek cryengine nodig hebt, maar voor de overgrote meerderheid niet te doen

[Reactie gewijzigd door dakka op 30 juli 2024 14:49]

Verwijderd @dakka19 september 2023 18:50
Nee, jij mag mij uitleggen waarom Godot boven GameMaker.

GameMaker:
- Ondersteuning voor alle devices: https://gamemaker.io/en/blog/export-with-gamemaker
- Asset store: https://marketplace.gamemaker.io
- Officiele ondersteuning tegen betaling: https://gamemaker.io/en/get

Als Godot enigszins serieus wil worden genomen door bedrijven en scholen, zoals Unity dat is/was, zullen ze hier heel hard aan moeten werken. Dat ze niet kunnen exporteren naar een heleboel platformen, is een serieus probleem. Ik heb ook geen idee waarom ze zich er bijvoorbeeld op focussen om een Android-app te onderhouden om in te programmeren.

"community support" == vraag stellen op een forum/reddit, en dat is geen echte ondersteuning waar een serieuze partij op kan rekenen. Echte ondersteuning is dat er verandering aan het product worden gedaan door de makers om problemen op te lossen binnen een vooraf afgesproken tijd, niet dat gebruiker anon42069 op een forum je wat one-liners voert en wat aannames doet.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 14:49]

dakka @Verwijderd19 september 2023 19:02
Godot support idd geen consoles, dit is een limitatie van de consoles todat die hun support toe laten aan foss licenties.

Godot is ook bezig met een asset store.

En je laatste punt ben ik het toch mee oneens om meerdere redenen,
1. je kan zelf die aanpassingen in de engine maken die je nodig hebt, en doet geen enkele engine zomaar behalve echt hele grote klanten, op mijn werk met 800 klanten brengen we ook tegen hoge uitzondering aanpassingen aan.
2. Community support is echt voldoende, zat grote open source projecten die het dat bewijzen, GraphQl, react, Kafka. En dat gaat echt wel verder dan oneliners of nutteloze informatie.

[Reactie gewijzigd door dakka op 30 juli 2024 14:49]

Verwijderd @dakka19 september 2023 19:32
Ja en voor elk project dat wel werkt of elke vraag die tijdig beantwoord, heb je er vaak 5 die niet zo werken of onbeantwoord gaan. Ik heb contributies gedaan aan erg breed gebruikte open source projecten, van o.a. Microsoft, Amazon OpenSearch en RedHat en waar bepaalde vragen en functionaliteit goed opgenomen wordt, zit je soms ook gewoon met Issues die genegeerd worden of zelfs vijandig op gereageerd wordt.

Zie bijvoorbeeld dit redelijk simpele probleem met .NET. Nadat ze in VS Code over zijn gestapt op de nieuwe C# extensions, klapt de IntelliSense eruit voor C# Unity-projecten: https://github.com/microsoft/vscode-dotnettools/issues/271

Je kunt wat hacks toepassen in je csproj, maar dit zijn tijdelijke lapmiddelen. Mega-groot bedrijf, extension met meer download dan alle versies van Godot bij elkaar, grotere community aan developers dan alle game-engines bij elkaar, en geen geboden oplossing.

Sorry dat ik een beetje skeptisch ben over "community support", want je kunt er gewoon niet op bouwen in slechte tijden.
dakka @Verwijderd19 september 2023 19:40
Je hebt daar zeker een punt,
Ik heb na 2 jaar ook een keer reactie gekregen op een (veiligheids issue notabene bij react-native)

Sceptisch zijn is prima, maar om het dan bij voorbaat al kansloos te noemen is oneerlijk, zo komen we nooit van unity af.
sfranken @dakka19 september 2023 19:20
Dat laatste punt zeg je het zelf al: grote open source projecten. Er zijn er zat (kleinere) die dus geen actieve support community hebben, en dan is het scenario wat @Verwijderd schetst ineens een stuk accurater: jij post een vraag op hun Discourse, en `anon123456` geeft 19 maanden later een antwoord met een one-liner waar je eigelijk ook niks aan hebt.
dakka @sfranken19 september 2023 19:26
Nee in dat geval niet nee, maar ik vind niet dat Godot nou onder klein en inactief valt.

Anders moet je definiëren waar de grens van lage activiteit valt, maar daar had ik jaren geleden bij Godot geen last van.
Nique de Graaff @Verwijderd19 september 2023 18:55
Godot is open source.
Verwijderd @Nique de Graaff19 september 2023 18:58
En wat heeft de gemiddelde game developer daaraan? Game development != engine development. Er zijn er maar weinig die hun eigen fork van Godot willen ondersteunen als ze functionaliteit toevoegen. Is alleen maar extra moeite en kosten.

Een beetje alsof je een fotograaf vertelt dat ie van Photoshop naar Gimp moet omdat ie dan open source bezig is. Heeft deze persoon vast weinig boodschap aan.
qlum @Verwijderd19 september 2023 22:33
Het zal niet doorslaggevend zijn, maar open source, geeft wel een mate van betrouwbaarheid. Niet voor een project, maar als je voor jezelf bezig blijft, kun je er redelijk op vertrouwen dat het verdienmodel niet ineens omslaat, dat features achter een duurdere optie verdwijnen en dergelijke.

Verder hoef je voor het toevoegen van features niet altijd een fork te ondersteunen, als het niet specifiek is, zou het zo kunnen dat je het kan upstreamen. Zegt niet dat de meeste kleine devs daar überhaupt aan willen beginnen, maar je hoeft niet altijd een fork te blijven ondersteunen.

Verder is er door het open source model ook minder frictie, bij Unity gaat het je meteen kosten met een extra development Seat er bij, is een afweging als je een stagiair in dienst neemt of een part-timer.
Ja, voor andere engines zijn de voorwaarden anders, maar een open model blijft flexibeler.

Ik zit zelf totaal niet in game development, dus kan geen inhoudelijk oordeel vellen over hoe goed Godot als engine is. Het maakt natuurlijk niet het verschil tussen een GIMP en een Photoshop (hoewel ook GIMP een paar voordelen heeft), maar het is wel een noemenswaardig pluspunt.
Verwijderd @qlum19 september 2023 23:29
Het zal niet doorslaggevend zijn, maar open source, geeft wel een mate van betrouwbaarheid. Niet voor een project, maar als je voor jezelf bezig blijft, kun je er redelijk op vertrouwen dat het verdienmodel niet ineens omslaat, dat features achter een duurdere optie verdwijnen en dergelijke.
Keerzijde is dat er ook een reele kans is dat het project niet meer wordt geupdate of van eigenaars wisselt en dan ineens een kant opgaat die je niet wil. Open source is hier niet immuun voor. Kijk anders wat er met ElasticSearch is gebeurd, Terraform en RedHat-producten. OSS is geen schild voor bad actors, helaas. Je alternatief is dan een oude versie forken die wel goed was, maar die moet je dan zelf of met een team enthousiastelingen gaan onderhouden. Ik heb dit al meerdere malen meegemaakt, helaas. Ik zeg niet dat OSS niet supermooi kan zijn, maar net als met closed source kan dit ook gewoon verkeerd lopen. Dat risico is niet weg.

Verder hoef je voor het toevoegen van features niet altijd een fork te ondersteunen, als het niet specifiek is, zou het zo kunnen dat je het kan upstreamen. Zegt niet dat de meeste kleine devs daar überhaupt aan willen beginnen, maar je hoeft niet altijd een fork te blijven ondersteunen.
Ik zit zelf totaal niet in game development, dus kan geen inhoudelijk oordeel vellen over hoe goed Godot als engine is. Het maakt natuurlijk niet het verschil tussen een GIMP en een Photoshop (hoewel ook GIMP een paar voordelen heeft), maar het is wel een noemenswaardig pluspunt.
Als gebruiker van beiden (begonnen op Godot, overgestapt naar Unity) Qua performance en features is Unity en Godot wel als Photoshop en GIMP. Godot heeft geen plugins/extensies en hun implementatie van C# en hun eigen GDScript is merkbaar langzamer dan die van Unity. Ook is hun physics process nog niet goed en zit je helaas nog vast aan animaties aan framerate koppelen. Zoals op meerdere plekken wordt opgemerkt, Godot zal van v4 naar v5 compleet op de schop moeten en het zou ze sieren om hun eigen taaltje te droppen voor first-class C#-ondersteuning, zoals Unity dat ook doet.

Zie oa kritiek van mensen die aan Godot hebben gewerkt, of beiden aan tests hebben onderworpen:
- https://sampruden.github....dot-is-not-the-new-unity/
- https://github.com/godotengine/godot/issues/23998
- https://old.reddit.com/r/...y_the_anatomy_of_a_godot/
- https://www.reddit.com/se...ical_concerns_about_godot

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 14:49]

Cergorach @Verwijderd19 september 2023 21:06
Even vanuit de kant van de consument die de games speelt gemaakt op engine xyz. GameMaker is er natuurlijk al veel langer (15 jaar ouder) dan GoDot, het is dan niet verwonderlijk dat de ene wat verder is ontwikkeld dan de ander...

Maar wat ik wel zie is dat een GameMaker meer lijkt op "Dev's first Game Engine". Kijk bv. naar Heart Machine, de makers van Hyper Light Drifter (GameMaker) zijn voor hun tweede game (Solar Ash) verhuisd naar Unreal Engine 4 en voor hun derde game (Hyper Light Breaker) blijven ze bij UE4. Butterscotch Shenanigans, makers van Crashlands (GameMaker) hebben hun tweede game (Levelhead) ook in GameMaker gemaakt, de vraag zal echter zijn waarmee ze Crashlands 2 zullen maken...

Qua game performance kan ik eigenlijk maar twee games tegenover elkaar zetten: Nova Drift (Chimeric) op GameMaker en Brotato (Blobfish) op Godot. Waarbij ik nog geen issues heb bij latere waves in Nova Drift, heb ik dat wel met Brotato (known issue), dat haakt mooi in op het artikel waar @Wolfos naar linkte (performance issues).

Maar andere dingen kunnen ook een issue zijn: Mod support bv., waarbij de dev van Nova Drift stelt dat mod support in GameMaker 2 erg lastig is, geeft men aan in een forum draadje bij Godot aan dat het weer erg makkelijk is om toe te voegen...

Console porting diensten zijn beschikbaar voor Godot en zo te zien is er nog niemand die voor de PS5 Godot port... Maar gezien de type games die worden uitgebracht via zowel GameMaker en Godot, vraag ik me af of daar een hele grote markt voor is. Bv. Brotato heeft ook een Switch port en je ziet dat alle vijf de 3rd parties ook allemaal naar Switch porten. En denk dat je sowieso moet zullen geloven aan een thirdparty, ivm. hoe de console licenties werken (behalve de Steam Deck)...

Ik heb een demo voorbij zien komen voor een 3rd person shooter in Godot, zo het is haalbaar, maar ik vraag me af of developers/bedrijven die een 3rd person shooter ontwikkelen niet veel liever naar iets als UE4 gaan... GameMaker 2 kan ook enigszins met 3D overweg, maar dat ziet er erg lastig uit...

Imho een gevalletje van right tool for the job, ook al zou ik maar al te graag willen zien dat een open source engine overal voor geschikt is... OGRE heeft laten zien dat hopen op open source engines misschien niet heel handig is (ook al is het gebruikt door een handjevol bekende games)...

Bron:
https://docs.godotengine....ls/platform/consoles.html
Verwijderd @Cergorach19 september 2023 21:14
Ik haalde GM enkel aan voor 2D overigens.

UE zit nu trouwens op 5.3, dus ik denk dat iemand met een nieuwe game daar beter voor kan gaan.
Cergorach @Verwijderd19 september 2023 21:40
UE zit nu trouwens op 5.3, dus ik denk dat iemand met een nieuwe game daar beter voor kan gaan.
Ja en nee. Veel EU5 games hebben gewoon issues met performance.
Technically UE5 isn't any different than UE4 if you take the time and disable all the new stuff.
<snip>
At its core, UE5 isn't the problem, it's developers wanting to push player's hardware to the absolute limit.
UE5 geeft devs de optie om teveel aan te zetten (of te laten staan), waardoor ik me kan voorstellen dat vanuit een design/management perspectief men toch liever bij UE4 blijft, zodat Devs niet te ver gaan met nieuwe features. ;) Volgens mij is UE4 ook nog niet EOL.

Bron:
https://www.reddit.com/r/.../159emez/comment/jxk67gm/
SuperDre @raro00719 september 2023 18:08
Zeker als je multiplatform met console support wilt, heb je weinig keuze, Godot valt dan ook al af. Je hebt ook nog wel CryEngine.
Ja, het huidige 'voorstel' is niet goed, maar onderschat niet hoe 'battletested' Unity is, en een goede betrouwbare multiplatform game engine MET goede tooling is zeer belangrijk, ipv een 'experimentele' engine, Godot en O3DE lopen beiden nog ver achter op U en UE, afhankelijk wel van wat voor game je maakt.
Blorgg @raro00719 september 2023 21:40
Die gasten bij Unity bakken er echt een potje van.
Unity reportedly told dev Planned Parenthood and children's hospital are "not valid charities"
As Unity clarified the runtime fee will not apply to charity games, LizardFactory reached out to the company to clarify their game would be exempt from the plan.

However, Unity reportedly said their partners were not "valid charities" and were viewed as "political groups."

Profits made from the game go directly to non-profit organisation Planned Parenthood and C.S. Mott Children's Hospital, Michigan.
Kinderziekenhuizen en instituut voor seksuele voorlichting en gezondheidszorg als politiek bestempelen, dan spoor je echt niet.
johanneslol @raro00719 september 2023 22:00
Je hebt nog de unreal engine dat redelijk groot is.
Rob Coops @raro00720 september 2023 14:56
Anders dan UE is er niet echt een optie voor een groot project als je Unity niet wil gebruiken. Maar het lijkt er erg op dat Unity geld nodig heeft omdat het de strijd met UE vreest te verliezen. Alleen is de manier waarop men dat geld wil binnen halen niet echt slim bedacht.

Ja achteraf roepen dat alleen de grootste afnemers merken er iets van en toch maar niet zelf meten of terugwerkende kracht etc.. leuk en zo maar het feit dat je eerst dacht het wel te doen zal bij vele vooral grote afnemers en potentieel grote afnemers de alarmbellen hebben doen rinkelen.
Het probleem is dat er maar weinig voor nodig is om niet voor dat volgende project geselecteerd te worden en UE er met de prijs van door te zien gaan. Zeker als je bang bent de strijd te verliezen want niet voldoende inkomsten dan is dit een hele grote fout...
matty___ 19 september 2023 17:34
Little too late. Met zo een vertrouwensbreuk gaat niemand meer beginnen met een game bouwen op deze engine.
Blokker_1999
@matty___19 september 2023 18:48
Ik denk dat je versteld gaat staan hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken. Iemand die vandaag de keuze heeft om een engine te kiezen zal op dit moment inderdaad 2x nadenken en mogelijks kiezen voor UE5, maar iedereen die vandaag al op Unity werkt, zelfs als ze met nieuwe projecten starten, gaat er gewoon op blijven doorwerken omdat het omscholen naar UE5 gewoon een enorm verlies aan productiviteit gaat betekenen.
Verwijderd @matty___19 september 2023 19:02
Helaas hebben ze onderwijs al bij de ballen, en daarmee ook de generatie die in de volgende paar jaar afstuderen. In Nederlandse scholen wordt o.a. Unity gebruikt. Dan kun je niet even gezellig midden in een opleiding je onderwijzers en studenten allemaal omscholen. Dat is nog even naast alle licenties e.d. die al verkocht zijn. Er worden gewoon duizenden mensen per jaar geshipt vanuit het onderwijs die enkel Unity en C# kennen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 14:49]

maniak 19 september 2023 17:36
De schade is al geleden. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
HugeApplePie 19 september 2023 17:39
Aanpassingen alleen voor de grote verdieners dus. Alle ophef lijkt me juist omdat ook de kleine of zelfs geen verdieners mogelijk veel meer gaan betalen met de install fee (de aanpassingen in the Unity-lisence tiers nog er buiten gelaten).

Jammer dus dat ze het (nog) niet zien dat deze beslissing in elke vorm het bedrijf de grond in werkt.

Voor de mensen die een andere Engine willen leren is er natuurlijk Unreal, maar is er ook een open-source Engine genaamd Godot, veel makkelijk om te leren als je vanuit Unity komt gezien het nu ook c# gebruik.
Wolfos
19 september 2023 17:40
Beter, en dit is wat het vanaf het begin al had moeten zijn, maar het roept nog steeds vragen op en is nog steeds niet proportioneel. Als we toch zelf moeten rapporteren, waarom niet gewoon op basis van omzet?

En ben ik nu verplicht om installaties bij te houden? Op mobiele platforms kan dat, maar op de PC is dat voor mij net zo onmogelijk als voor Unity.

Het is goed dat ze bereid zijn om te onderhandelen, maar dit is 'm wat mij betreft nog niet helemaal.
SuperDre 19 september 2023 18:11
De simpelste en duidelijkste oplossing is gewoon royalties op de verkoop. Als developer weet je van te voren dan precies wat je kwijt bent, en als Unity hoef je geen moeite te doen met 'spyware'achtige aanpassingen door te voeren in je runtime.
Aggror 19 september 2023 18:58
ik juig Unity's acties alleen maar toe. OpenSource krijgt meer aandacht en dan zie ik alleen maar als iet positiefs. Zelf ben ik contributor bij de Stride game engine (opensource C#). Als je de hoeveelheid mensen ziet nu die die op zoek zijn naar iets anders puur alleen al licensie wise, dan denk ik dat dat het vertrouwen dat Unity nu kapot heeft gemaakt iets is wat je niet zomaar ongedaan gaat maken.
Luchtbakker 19 september 2023 19:23
Ik speel veel games van startups, maar ook van grotere devs.

De meeste hebben van zich laten horen en hebben aangegeven nooit meer een game uit te gaan brengen met het Unity engine.

Ik denk dat Unity toch een behoorlijke schade heeft opgelopen. Dit repareer je niet zomaar even.
Sylvia 19 september 2023 22:05
Wat mij betreft dumpt iedere ontwikkelaar terstond zijn/haar installatie. Dat zal bedrijven leren om dergelijke ongelooflijke beslissingen te nemen en hun klanten af te persen. Je betaald gewoon je software d.m.v. een vast bedrag en wat jij als gebruiker ermee doet gaat de software leverancier geen fluit aan. Even meeliften op andermans werk, pfff. Zal wat zijn als klussers moeten gaan betalen aan Flexa of Histor omdat ze bij meerdere klanten verf gesmeerd hebben…. Direct afschieten zulke plannen want geef ze een vingerkootje en ze pakken je hele lijf.
junkchaser 19 september 2023 23:01
Het beleid bij Unity is een pacht. Aandeel is gekelderd en zoeken alsmaar meer wegen om de gaten in de boot te dichten. Ook intern zijn er meer en meer mensen die zich vragen beginnen stellen en niet akkoord gaan met het beleid; dit artikel is er een bewijs van. Indien deze trend zich verder zet gaan meer en meer ontwikkelaars zich keren tegen deze onzekerheid en hun risico inperken om te werken met een andere partner. Zo zal het tij steeds moeilijker te keren zijn indien de businesskant niet tot inkeer komt. Fingers crossed dat het goed komt ...

[Reactie gewijzigd door junkchaser op 30 juli 2024 14:49]


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