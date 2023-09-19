Bloomberg: Unity wil limiet op maximale afdracht voor ontwikkelaars na ophef

Unity zou zijn controversiële plannen willen aanpassen waarbij het ontwikkelaars geld wil laten betalen voor installaties van de Unity-engine. Het bedrijf 'overweegt aanpassingen', waaronder een maximumbedrag voor ontwikkelaars, schrijft Bloomberg.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Unity dat deze week in een interne presentatie tegen werknemers gezegd. Het bedrijf wil het plan niet helemaal afschieten, maar daar wel aanpassingen aan doen. Dat zou met name met een limiet gebeuren; Unity zou maximaal vier procent van de omzet van ontwikkelaars willen pakken die meer dan een miljoen dollar verdienen. Een potentieel belangrijkere concessie is dat installaties van een game niet met terugwerkende kracht gelden.

Ook zou Unity geen eigen tools willen gebruiken om installaties te meten. In plaats daarvan zouden ontwikkelaars zelf cijfers mogen aanleveren, maar hoe dat precies werkt, is nog niet bekend. Tijdens de sessie met werknemers zou Unity hebben gezegd vooral te willen verdienen aan de grootste gebruikers en dat 'negentig procent van de Unity-gebruikers er niks van moet merken'.

De wijzigingen zijn alleen nog intern besproken en nog niet publiek gemaakt. Unity beloofde eerder deze week al aanpassingen aan het prijssysteem en bood zijn excuses aan, maar wat die aanpassingen zijn zegt het bedrijf nog niet. Ook de huidige aanpassingen lijken nog niet vast te liggen, maar die moeten later deze week komen.

Unity kwam eerder deze week stevig onder vuur te liggen toen het bedrijf besloot geld te gaan vragen aan ontwikkelaars die games bouwen op basis van de Unity-engine. Daar kwam veel kritiek op van zowel ontwikkelaars als spelers. Die zijn bang dat veel ontwikkelaars de prijzen niet kunnen ophoesten.