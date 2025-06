Unity brengt versie 6 in 2024 uit met AI-tools en Runtime Fee-prijzenmodel

Unity heeft Unity 6 aangekondigd. Deze versie van de game-engine verschijnt in 2024 en komt onder meer met het Runtime Fee-prijzenmodel. Daarnaast worden in deze versie de generatieve-AI-tools Muse en Sentis algemeen uitgebracht.

Unity claimt dat de Muse-tool het makkelijker voor ontwikkelaars moet maken om games te maken, onder andere door ze een chatbot te geven waarmee ze door middel van tekstprompts bijvoorbeeld code en 2d-sprites kunnen genereren. Ook is het mogelijk om personage-interacties te beschrijven, waarna Muse automatisch behavior trees genereert, en om het animeren van 'menselijke personages' uit te besteden aan de tool. Unity belooft dat Muse 'veilige en originele assets' creëert en dat 'als iemand beweert dat je door Muse gegenereerde assets het auteursrecht schenden, wij je persoonlijk zullen verdedigen'. Deze functie komt met een meerprijs van 30 dollar per maand en moet in de lente van 2024 algemeen beschikbaar worden. Sinds deze week is de functie al toegankelijk in early access.

De tweede tool, Sentis, kan gebruikt worden om AI-modellen in Runtime te integreren voor gebruik in games en applicaties. Deze modellen worden lokaal gedraaid en kunnen volgens Unity onder meer gebruikt worden voor 'slimme, interactieve npc's'. Daarbij zouden spelers bijvoorbeeld kunnen praten met de computergestuurde personages, waarna hun dialoog ter plekke wordt gegenereerd. Ontwikkelaars hoeven zich hierbij geen zorgen te maken om de kosten van cloud computing of latency, stelt Unity. Sentis is nu beschikbaar als open bèta, maar moet volgend jaar als onderdeel van Unity 6 algemeen beschikbaar komen. In tegenstelling tot Muse wordt hiervoor geen meerprijs gerekend.

Naast de AI-functies wordt dit de eerste versie van de game-engine met het Runtime Fee-prijzenmodel, dat eerder dit jaar werd aangekondigd en op veel weerstand kon rekenen. Onder dat model zouden ontwikkelaars die de Unity-engine gebruiken tot 20 cent moeten betalen voor iedere nieuwe installatie van hun game, mits ze voldoen aan bepaalde omzet- en downloadcriteria. Nadat vele ontwikkelaars negatief reageerden op deze wijziging, heeft Unity het model aangepast. Zo worden bestaande Unity-projecten uitgesloten en kunnen studio's er ook voor kiezen om 2,5 procent van hun gameomzet af te dragen, in plaats van te betalen per installatie.

Ook bevat Unity 6 ondersteuning voor de WebGPU-browser-api, zodat het mogelijk moet worden om Unity-games 'overal op het web' te draaien. Hiermee kunnen de games onder meer in een webweergave in native apps of een browser gerund worden, aldus het gamebedrijf. Tot slot bevat deze versie Unity Cloud, een reeks samenhangende tools die het makkelijker moeten maken 'om workflows te verbinden en te stroomlijnen'.

Ondanks de naam gaat het hier niet zozeer om de directe opvolger van Unity 5 uit 2015. De afgelopen jaren kregen nieuwe versies van de game-engine de naam van het jaar waarin ze zijn uitgebracht. De recentste uitgebrachte versie is dan ook 2022.3. Het is onduidelijk waarom het bedrijf nu weer overstapt op de oude nummering. Het is nog niet bekendgemaakt op welke datum Unity 6 volgend jaar wordt uitgebracht.