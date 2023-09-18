Unity belooft verandering controversiële prijzensysteem en biedt excuses aan

Unity heeft in een statement excuses gemaakt voor de verwarring rondom het nieuwe prijzensysteem voor de game-engine. In het verlengde daarvan belooft het bedrijf veranderingen aan het beleid door te gaan voeren. Daarover communiceert Unity later deze week meer.

De enginemaker zegt in een tweet: "We hebben jullie gehoord. We bieden onze excuses aan voor de verwarring en onzekerheid rondom het Runtime Fee-beleid dat we dinsdag aangekondigd hebben. We overleggen momenteel met onze teamleden, de community, klanten en partners en gaan het beleid aanpassen. We brengen over enkele dagen een update naar buiten. Bedankt voor jullie eerlijke en kritische feedback."

Het bedrijf deelt vooralsnog geen concrete aankomende veranderingen aan het prijzenbeleid. Vooralsnog moeten ontwikkelaars onder het controversiële nieuwe systeem betalen voor iedere installatie van hun game als deze van de Unity Engine gebruikmaakt. Daar zijn wel enkele criteria aan verbonden, zoals minimaal 200.000 geïnstalleerde kopieën van de game en een omzet van ten minste 200.000 dollar in de afgelopen twaalf maanden.

Unity benadrukte eerder dat deze veranderingen niet van toepassing zouden zijn voor negentig procent van de huidige klanten. Toch ontstond er grote ophef onder gameontwikkelaars, omdat dit prijzenmodel in strijd zou zijn met de eerder door Unity opgestelde gebruikersvoorwaarden en oneerlijk zou zijn voor de gameontwikkelaar.