Play Store heeft optie voor archiveren apps voor gebruikers met voldoende opslag

Google heeft een optie in de instellingen van de Play Store gezet om apps te archiveren, ook als er nog voldoende opslag beschikbaar is. Die optie was eerst alleen zichtbaar als de telefoon weinig opslag overhad.

Google Play Store - optie voor automatisch archiveren, september 2023
Google Play Store automatisch archiveren

Nu is de optie voor iedereen of in elk geval voor veel gebruikers zichtbaar, meldt GApps Leaks. Ook op een telefoon op de redactie met voldoende opslag is de optie zichtbaar, waar die er eerst niet was. De optie staat standaard uit. De archieffunctie is er sinds vorig jaar, maar was tot nu toe alleen beschikbaar bij te weinig opslag als actie bij het opschonen van de opslag.

De functie werkt door de app zelf te verwijderen van de telefoon, maar gebruikersdata te behouden. Apple doet iets soortgelijks al jaren in iOS. De functie heeft als gevolg dat er meer ruimte is op de opslag, terwijl gebruikers als ze opnieuw verder willen met een app, die opnieuw kunnen installeren, waarna de gebruikersdata in de app klaarstaat.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-09-2023 14:41 40

18-09-2023 • 14:41

40

Lees meer

'Google werkt aan functies om gebruikers apps op afstand te laten verwijderen'
'Google werkt aan functies om gebruikers apps op afstand te laten verwijderen' Nieuws van 8 november 2023
Google gaat beveiligingslabel toevoegen aan vpn-apps in Play Store
Google gaat beveiligingslabel toevoegen aan vpn-apps in Play Store Nieuws van 5 november 2023
Apple maakt verlenging AppleCare+-abonnement mogelijk voor Nederlandse klanten
Apple maakt verlenging AppleCare+-abonnement mogelijk voor Nederlandse klanten Nieuws van 20 september 2023
Play Store laat gebruikers apps verwijderen en data behouden
Play Store laat gebruikers apps verwijderen en data behouden Nieuws van 28 november 2022
Beelden tonen werking aankomende app-archieffunctie op Android
Beelden tonen werking aankomende app-archieffunctie op Android Nieuws van 13 oktober 2022
Meer producten en artikelen
Smartphones Google Google play

Reacties (40)

-Moderatie-faq
40
40
18
1
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
wildhagen 18 september 2023 15:04
Dat je dit doet als er ruimtegebrek is, snap ik. Kan handig zijn. Zeker als je de app maar sporadisch nodig hebt, maar de data wel wil bewaren.

Maar onder welke omstandigheden is dit nuttig als je nog wél voldoende beschikbare ruimte hebt? Waarom zou je dit dan doen, wat is hier de toegevoegde waarde van deze optie in dat geval?
youridv1 @wildhagen18 september 2023 16:04
Disclaimer: Ik zit niet meer op android sinds een jaar ofzo

Ik gebruik dit redelijk vaak. Ik gooi apps als ik ze een tijdje niet gebruik gewoon van mijn toestel af. Vaak zijn het apps die ik mogelijk in de toekomst wel weer nodig heb. Bijvoorbeeld apps die ik alleen tijdens skivakantie gebruik ofzo. Of apps die ik alleen gebruik in de zomer voor motortoertjes. Ik gooi die apps gewoon weg via het ruim ongebruikte apps op menu en zodra ik ze nodig heb installeer ik ze weer. Ze openen dan alsof ze nooit weggeweest zijn. Op deze manier houd ik mijn telefoon zo schoon mogelijk. Geeft mij meer overzicht in de app lijst, bespaart (zeer, zeer marginaal) system resources en als die app op de achtergrond toch iets wil uitvreten kan dat nu dus niet.
Je hebt gewoon nooit meer "hmm, maar misschien wil ik die app ooit nog gebruiken" Je gooit hem gewoon weg, bewaart de persoonlijke gegevens en dan zie je (n)ooit dan wel weer

Ik verwacht niet dat veel mensen dit zo doen, maar dat is voor mij de toegevoegde waarde. Ik snap dat de interne storage van mijn telefoon min of meer dubbel zo groot is als ik gebruik, maar vroegah was dat niet zo en deze gewoonte ben ik nooit kwijtgeraakt en ben ik ook niet echt van plan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 17:22]

Cerberus_tm @youridv119 september 2023 05:23
Hmm ik bevries dat soort applicaties gewoon? Dat is min of meer hetzelfde, alleen zit de applicatie nog wel op mijn telefoon en start hij gewoon redelijk snel weer op. Gebruik zelf Ice Box daarvoor.
punishedbrains @Cerberus_tm19 september 2023 07:21
Dat doet Android inderdaad automatisch (althans mijn Samsung) deep sleep. Dat verbeterd de accuduur iets en ook data verbruik op de achtergrond.
Aldy @Cerberus_tm19 september 2023 15:55
Grappig, dat Ice Box. Voor installatie wordt er tot twee keer toe aanbevolen om vooraf eerst de instructie te lezen. Nergens de instructie te vinden.
Cerberus_tm @Aldy20 september 2023 02:11
Hmm dat is wel dom haha. Ik gebruik het al jaren naar tevredenheid.
sebas.visser @wildhagen18 september 2023 15:06
Het voorkomen van tracking zou zo maar eens een usecase zijn..
loki504 @sebas.visser18 september 2023 15:09
Trek dan gewoon de rechten in van die app
lenwar
@loki50418 september 2023 16:38
Je kunt niet alle rechten intrekken.
Het handje vol rechten waar je vinkjes voor hebt, is maar een klein gedeelte van alle rechten die een app kan verkrijgen.
blackSP @lenwar18 september 2023 18:00
Maar je kan de app wel disabelen, dan doet niets meer. Voor elke zelf geinstalleerde app geen probleem.
lenwar
@blackSP18 september 2023 19:22
Of je archiveert hem dan toch? Waarom zou je een app deactiveren (dus je hebt niet de intentie om hem te gebruiken) als je hem ook kan archiveren?

Ik heb zelf al even geen Android meer, maar je kan toch voornamelijk ‘Bloat’ deactiveren waardoor het een soort ongepatchte/basis-versie achterlaat? Dus apps die je niet kunt verwijderen, kan je alleen maar deactiveren toch?
Ben je met deactiveren niet ook je instellingen en zo kwijt? Dus een soort ‘fabrieksinstellingen’ van de app.

De toegevoegde waarde van archiveren is juist dat je je instellingen en data behoudt, maar de app zelf geen ruimte meer inneemt.
Cerberus_tm @lenwar19 september 2023 05:26
Met deactiveren/bevriezen ben je niets kwijt. En als je dat doet met een applicatie als Ice Box gaat het allemaal vanzelf en kun je het icoon van de applicatie gewoon op je bureaublad houden. Ice Box kan hem ook automatisch bevriezen wanneer het scherm uitgaat. Daar kun je weer een uitzondering voor maken als de applicatie een notificatie actief heeft (b.v. wanneer je navigeert met Google Maps). De beste manier om applicaties altijd meteen beschikbaar te hebben, zonder dat ze iets kunnen tracken of je accu gebruiken.
MacD @lenwar19 september 2023 06:36
Ja ... maar meer: nee.

Er zijn zoveel dingen die BIJNA kloppen met je reactie maar die ZO misleidend zijn.

Laten we beginnen met wat je stelt:

"Het handje vol rechten waar je vinkjes voor hebt, is maar een klein gedeelte van alle rechten die een app kan verkrijgen. "

Ja, maar nee: al een aantal jaar moet men op Android heel granulair en elke keer vragen of men 'dingen' mag doen. Elke keer als je 'contacts' of 'foto's' etc etc wilt benaderen vanuit een app MOET de app checken of dat mag en als niet/nooit gevraagd dat aan de gebruiker vragen.

En tegenwoordig zal Android die rechten intrekken als je de app een tijdje niet gebruikt zodat de app je weer moet vragen of het die zaken mag benaderen. Dit gebeurt automatisch.

"Je kunt niet alle rechten intrekken."

Jawel. Dat kan je wel. Heel simpel. Door naar de 'apps' instelling te gaan en naar de 'rechten' (or whatever, weet ik veel wat het in het Nederlands is) en alles terug te trekken/te ontvinken.

Sterker nog: tegenwoordig is rechten verkrijgen op Android een BITCH en vervelend voor de ontwikkelaar, JUIST omdat het de gebruiker makkelijk word gemaakt om rechten te onthouden (niet te herrinneren maar om te ONT-houden/te weigeren).
lenwar
@MacD19 september 2023 08:23
Ik heb een paar jaar geleden een Android toestel gehad, en ik kon echt gigantisch veel zaken niet uitzetten.
- App opstarten bij het booten
- Lijst van geïnstalleerde apps opvragen
- Apparaat-ID
- Lijst van actieve apps ophalen
enz enz enz
Frame164 @sebas.visser18 september 2023 15:31
Dan zou je die app al helemaal niet moeten willen gebruiken.
d3burt @Frame16419 september 2023 13:49
Je moet tegenwoordig al bijna Android-ontwikkelaar zijn om nog te begrijpen wat wat doet in de permissies. Welke eindgebruiker snapt het nog, wanneer je Location permission aan moet zetten om de app te kunnen laten weten op welke WiFi SSID je bent verbonden? Het mag redelijk granulair zijn, het moet nog veel gedetailleerder om het begrijpelijk te houden voor de gebruiker.
rjberg @wildhagen18 september 2023 15:19
Zodat ik die data kan backuppen of overzetten naar een ander toestel? App migratie heb ik wat problemen mee gehad in verleden, dat ik geen backups kan terugzetten.
crazyboy01 @wildhagen18 september 2023 15:20
Nou, het is knap irritant als je maar blijft opsparen en je wél tot het punt komt waarop er voor alles wél onvoldoende ruimte is. Dan moet je gaan opruimen en inleveren en blijf je altijd rond die grens hangen tenzij je meer weggooit dan je zou willen. Dus onderweg af en toe kunnen bepalen dat een app zijn ruimte in mag leveren kan dat nog wat verder uitstellen. Mits je daar de volledige controle over hebt.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 23 juli 2024 17:22]

lenwar
@wildhagen18 september 2023 16:41
Als de app niet geïnstalleerd is, hoeft hij ook niet bij iedere update opnieuw gedownload te worden. Dit scheelt bandbreedte bij Google, de ISP's en bij de gebruiker. (in sommige derdewereldlanden heb je op je vaste lijn nog datalimieten ;) (disclaimer: "Dit is bedoeld als grapje! Niet als sneer naar wie dan ook."))
Wouterie @wildhagen18 september 2023 15:09
Omdat Apple het al doet? :+

Nee, zonder gekheid, ik vind dit soort snufjes ook redelijk onzinnig. Net als rechten van apps verwijderen en ze in sluimerstand zetten of zo. Met als gevolg dat als je die app een keer nodig hebt je eest alle rechten weer moet toekennen en met een beetje pech ook een update moet draaien. Heel fijn als je één keer per jaar met de trien moet en even snel wilt kijken wanneer de volgende komt.
Apps op mijn telefoon staan er omdat ik ze nodig heb, had of ooit zal hebben. Dus moeten ze klaar voor de start staan, niet een beetje doelloos iconisch te zijn.
Xfade @Wouterie18 september 2023 15:15
Dan stel je in dat die rechten etc. niet worden verwijderd.
Wouterie @Xfade18 september 2023 15:20
Juist, dus per app is een extra handeling nodig omdat het systeem er vanuit gaat dat je apps op je telefoon zet om ze niet te gebruiken. |:( Terwijl de apps die ik niet wil gebruiken niet uit te schakelen zijn!
Xfade @Wouterie18 september 2023 15:40
Aangezien je die app dus maar 1 keer per jaar ofzo gebruikt lijkt me die handeling van 1 minuut niet zo'n probleem ?

Het zou me niet verbazen als uw mobiel merk er een setting voor heeft om dit volledig uit te schakelen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 17:22]

Wouterie @Xfade18 september 2023 15:52
Het is echter een omgekeerde redenering. Als mijn autoraam nooit opendraai dan halen ze het bij de APK er toch ook niet uit? Wat mij betreft is het uitgangspunt altijd dat ik nodig heb wat ik bij me heb. Niet perse elke dag, maar ooit wel.
watercoolertje
@Wouterie18 september 2023 17:41
Je vergelijking klopt natuurlijk niet, dat kost (veel) tijd/moeite en (veel) geld om te doen.

En (de)archiveren met een knopje kost praktisch geen tijd/moeite en kost je niks. Hooguit wat data.

Het nut is misschien marginaal maar de handeling ervoor ook, dus prima verhouding.
Wouterie @watercoolertje18 september 2023 22:42
Natuurlijk is mijn vergelijking in het extreme, dat hoort bij de drogreden. ;) Punt is dat wat mij betreft het niets toevoegt aan functionaliteit, maar wel een extra handeling vraagt. Hoe word ik dus beter hiervan? Dat het praktisch niets voorstelt maakt wat mij betreft niets uit.
Frame164 @Wouterie18 september 2023 15:32
Wat is het probleem? Je hoeft die features niet te gebruiken. En omdat jij het niets vindt moet de rest van de wereld dat ook vinden?
hcQd @Frame16418 september 2023 15:50
Helaas ben je verplicht deze non-feature te gebruiken. Het ontnemen van rechten staat standaard aan, en er is geen globale instelling om dit uit te schakelen.
Wouterie @Frame16418 september 2023 15:56
En waar stel ik precies dat wat ik wil voor iedereen zou moeten gelden? Ik zou het prettig vinden dat nieuwe features niet standaard aan staan, maar standaard uit. Even een keuze voorleggen en we kunnen weer door.
telenut @wildhagen18 september 2023 15:42
Moet je eens aan uw vrouw vragen :-)
THETCR @wildhagen18 september 2023 17:43
Het gaat erom dat je de optie kan aanzetten, het zal nog steeds alleen toegepast worden wanneer de opslagruimte bijna vol is.

Handmatig apps archiveren ongeacht de hoeveelheid beschikbare ruimte is nog niet mogelijk.
Opxah @THETCR21 september 2023 09:58
Handmatig apps archiveren zou wat mij betreft een welkome functie zijn.
Ik heb meerdere apps die ik sporadisch gebruik maar die ik niet continue op mijn telefoon hoef te hebben.
mucuracat @wildhagen18 september 2023 19:18
Als je op vakantie gaat en daarna je vakantie apps wil archiveren? Voorbeeld vliegveld apps, eSIM apps

Iconen apps enz.

En alles gebruikt geheugen in de achtergrond

[Reactie gewijzigd door mucuracat op 23 juli 2024 17:22]

AEIOU 18 september 2023 15:00
ik vindt het raar dat een developer de tijd gestoken heeft in deze functie te maken en dan niet het handmatig selecteerbaar gemaakt heeft ergens. Je zou verwachten dat ze bij google dit nooit door de vingers had moeten komen. iemand inzicht in hoe zo iets loopt bij google? ben wel benieuwd
MarnickS @AEIOU18 september 2023 15:05
Het lijkt mij dat het gewoon een bewuste beslissing is geweest om dit niet handmatig mogelijk te maken.
UnanyMoose 18 september 2023 15:29
Bestaat dit niet al op een andere manier, met de app user data die ergens op je google acct wordt gesynchroniseerd? Ik meen dit toch al meerdere keren meegemaakt te hebben.
Frame164 @UnanyMoose18 september 2023 15:33
Als de app developer dat implemteert wel.
telenut @UnanyMoose18 september 2023 15:43
Hier ben ik meer fan van eigenlijk. Alles veilig in de cloud, en op elke smartphone beschikbaar. Voor sommige zal het nadeel dan zijn dat dit via play services enkel werkt natuurlijk...
TheMaurice 18 september 2023 17:06
Snap sowieso niet waarom bij het verwijderen van een app niet de optie "Wilt u user data behouden?" wordt gegeven. Inclusief een MB/GB indicatie van de grootte. Als je dan een week later de app opnieuw installeerd, komt alles terug.
Supertroeper 19 september 2023 10:59
De titel klopt niet.
Play Store heeft optie voor archiveren apps voor gebruikers met voldoende opslag
Het moet zijn:
Play Store heeft optie voor archiveren apps voor gebruikers met onvoldoende opslag
Lees het bijgevoegde screenshot van het artikel maar eens goed.

Apps automatisch archiveren

Apps die je bijna nooit gebruikt, worden gearchiveerd als je opslagruimte bijna vol is.

[Reactie gewijzigd door Supertroeper op 23 juli 2024 17:22]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.