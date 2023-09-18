Play Store heeft optie voor archiveren apps voor gebruikers met voldoende opslag

Google heeft een optie in de instellingen van de Play Store gezet om apps te archiveren, ook als er nog voldoende opslag beschikbaar is. Die optie was eerst alleen zichtbaar als de telefoon weinig opslag overhad.

Google Play Store automatisch archiveren

Nu is de optie voor iedereen of in elk geval voor veel gebruikers zichtbaar, meldt GApps Leaks. Ook op een telefoon op de redactie met voldoende opslag is de optie zichtbaar, waar die er eerst niet was. De optie staat standaard uit. De archieffunctie is er sinds vorig jaar, maar was tot nu toe alleen beschikbaar bij te weinig opslag als actie bij het opschonen van de opslag.

De functie werkt door de app zelf te verwijderen van de telefoon, maar gebruikersdata te behouden. Apple doet iets soortgelijks al jaren in iOS. De functie heeft als gevolg dat er meer ruimte is op de opslag, terwijl gebruikers als ze opnieuw verder willen met een app, die opnieuw kunnen installeren, waarna de gebruikersdata in de app klaarstaat.