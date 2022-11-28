Play Store laat gebruikers apps verwijderen en data behouden

Google heeft een update uitgebracht voor zijn Play Store-downloadwinkel via een Play System-update, waarmee gebruikers apps kunnen verwijderen en de data kunnen behouden. Dan kunnen gebruikers bij herinstallatie verder gaan waar ze waren gebleven. De functie heet archiveren.

App-archieffunctie Google Android

De functie is bedoeld om gebruikers de opslag te laten opschonen wanneer dat nodig is, meldt Google. Als gebruikers meer opslag hebben, kunnen ze de app vervolgens opnieuw installeren en doorgaan met de gebruikersdata die ze zelf hebben bewaard. De gebruikersdata blijft staan op de telefoon of tablet.

Het archiveren van apps gebeurt vermoedelijk vooral met grote games, waarbij gebruikers dan de progressie in de game kunnen bewaren. Dat komt vooral van pas als gebruikers veel grote games tegelijkertijd willen spelen, maar de opslag geen ruimte heeft om ze allemaal tegelijk op te slaan. Het was in maart al duidelijk dat Google werkte aan de functie.

De functie zit in een Play System-update. Dat is een soort update die Google los van fabrikanten en providers naar apparaten kan pushen. Daarmee kan Google fixes en functies in zijn Play-framework doorvoeren. De release van de update vindt getrapt plaats, dus het is onbekend wanneer alle compatibele apparaten de update binnen hebben.