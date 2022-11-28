Play Store laat gebruikers apps verwijderen en data behouden

Google heeft een update uitgebracht voor zijn Play Store-downloadwinkel via een Play System-update, waarmee gebruikers apps kunnen verwijderen en de data kunnen behouden. Dan kunnen gebruikers bij herinstallatie verder gaan waar ze waren gebleven. De functie heet archiveren.

App-archieffunctie Google Android
App-archieffunctie Google Android

De functie is bedoeld om gebruikers de opslag te laten opschonen wanneer dat nodig is, meldt Google. Als gebruikers meer opslag hebben, kunnen ze de app vervolgens opnieuw installeren en doorgaan met de gebruikersdata die ze zelf hebben bewaard. De gebruikersdata blijft staan op de telefoon of tablet.

Het archiveren van apps gebeurt vermoedelijk vooral met grote games, waarbij gebruikers dan de progressie in de game kunnen bewaren. Dat komt vooral van pas als gebruikers veel grote games tegelijkertijd willen spelen, maar de opslag geen ruimte heeft om ze allemaal tegelijk op te slaan. Het was in maart al duidelijk dat Google werkte aan de functie.

De functie zit in een Play System-update. Dat is een soort update die Google los van fabrikanten en providers naar apparaten kan pushen. Daarmee kan Google fixes en functies in zijn Play-framework doorvoeren. De release van de update vindt getrapt plaats, dus het is onbekend wanneer alle compatibele apparaten de update binnen hebben.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-11-2022 07:42 28

28-11-2022 • 07:42

28

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Reacties (28)

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Bozebeer38 28 november 2022 07:51
Kan inderdaad een probleem zijn.
Een Apple doet dit al jaren, meer door account info op te slaan en als je daarmee opnieuw inlogt op X game je weer verder gaat waar je was gebleven.

Of Android ook al zoiets had (meen van wel trouwens), dan is het wel de vraag of het niet ietwat overbodig is.

Ik bedoel de meeste grotere games hebben sowieso een account link mogelijkheid en vaak ook haast verplicht wil je geen progressie verliezen.
Een data behouden op de telefoon is allemaal maar weer kaantje voor de data graai cultuur wat heerst onder met name Google.
lenwar
@Bozebeer3828 november 2022 08:25
Dit mechanisme is anders dan je beschrijft.
Apple heeft het inderdaad al een tijd (als je dat doet krijgt je app een soort 'wolkje' bij de naam). Het idee is, is dat je de software verwijderd, maar de data van de software behoudt. Bij Apple noemen ze het 'Opruimen'.

Alle data (spelvoortgang/documenten/wat voor data dan ook) blijven op je telefoon staan in de 'zandbak' van de app. Zodra je de app weer wilt openen, zal hij dus de software opnieuw installeren voordat hij opent.

Apple introduceerde dit mechanisme als eerste om bij (grote) updates en weinig opslag (16GB of zo) toch de update te kunnen installeren. (zo'n update kan al snel een X-aantal GB zijn. Wat het systeem deed was: App-software (geen data) verwijderen, update downloaden, update installeren, updatebestanden verwijderen, app-software opnieuw installeren.

Ik ga er vanuit dat Google het mechanisme ongeveer hetzelfde zal implementeren. De software is tenslotte al volledig gescheiden van de data.
Tazzios @Bozebeer3828 november 2022 07:55
Voor verwijdering van de app stond de data ook al op je telefoon. Verder heb ik liever dat het op mijn telefoon blijft i.p.v. dat elke app zelf een cloud opslag moet gaan verzorgen met alle risico`s van dien.
lenwar
@Tazzios28 november 2022 08:28
Wat voor soort risico's bedoel je precies? Bedoel je qua privacy, of hackbaarheid van bepaalde cloud-diensten? Het verschilt denk ik heel erg per app of het wel of niet een (potentieel) probleem is. Als je kijkt naar sommige spelletjes met een online-component. Die zitten al grotendeels in de cloud (van de spelmaker) met je voortgang, dus waarom zou je iets lokaal blijven bewaren.
moonlander @Tazzios28 november 2022 08:15
De cloud is veiliger dan dat het op jou telefoon staat.
Quitzcused @moonlander28 november 2022 08:28
Daar heb ik mijn twijfels bij.
MrMonkE @Quitzcused28 november 2022 10:56
Welke veiligheid? Privacy? Data? @moonlander @Quitzcused

Privacy:
Veiliger op alleen je telefoon dan op je telefoon EN in de cloud

Data:
Onveiliger op alleen je telefoon dan op je telefoon EN in de cloud
Z80 @Bozebeer3828 november 2022 08:23
Niet alleen om ruimte te maken is dit handig.
Ook als een app niet meer, of niet meer correct werkt, kun je deze nu de-installeren en opnieuw installeren met alle setting en downloads.
Bijvoorbeeld offline navigatie met de nodige kaarten. De app zelf liep vast en wilde niet meer updaten. Nu betekende dat de-installeren met verlies van de kaarten en alle POI.
Met de nieuwe functie is het enkel de app zelf die opnieuw gedownload moet worden uit de store.
Harrie-Handbak @Z8028 november 2022 08:49
Dank voor deze uitleg. Zelf een iPhone gebruiker en zie deze functie ook als toegevoegde waarde voor iOS. Voor als je bijvoorbeeld notificaties, privacy settings niet telkens opnieuw hoeft in te stellen.
Wailing_Banshee @Z8028 november 2022 08:53
Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, met Tijdschrift.nl. Stond data van 2 jaar op, wat ik kwijt was omdat ik het opnieuw moest installeren...
NoobishPro @Z8028 november 2022 09:14
Indien de lokaal opgeslagen data niet de reden is dat het fout gaat, uiteraard. Dan kun je namelijk nog steeds in hetzelfde schuitje zitten.

Naar mijn ervaring (als app developer) is met regelmaat de opgeslagen data (beter gezegd, het uitlezen ervan) waardoor een app crasht. Dit vaak door een foutje bij het opslaan, waarna het uitlezen fout loopt. Bij de meeste apps kun je problemen dan ook juist fixen door even je data te verwijderen.
Hoewel ik er geen 'hard bewijs' voor heb, zegt mijn gevoel dat dit meer voorkomt met web-apps dan met native apps. Mogelijk omdat web-apps vaak data opslaan met een zeer syntax-gevoelige en niet zo snel predefined dataset als native-apps. Het kan ook gewoon zijn omdat de gemiddelde kwaliteit van web-apps lager ligt, natuurlijk. In ieder geval is het dus wel mijn ervaring dat (vooral bij web-apps) de opgeslagen data meestal juist het probleem is.
dok33 @NoobishPro28 november 2022 09:26
In dat geval kan je die corrupte of verkeerde data gewoon alsnog verwijderen, net als voor deze functie bestond. Deze functie biedt alleen maar een hele fijne extra mogelijkheid.
NoobishPro @dok3328 november 2022 09:35
Helemaal mee eens! Zoals ik in mijn comment ook zei;
Dan kun je namelijk nog steeds in hetzelfde schuitje zitten.
moonlander @Z8028 november 2022 09:16
En dan ligt het vaak aan de settings of de content waarom de app niet meer werkt.
Change @Bozebeer3828 november 2022 08:22
Apple noemt het "Offload Unused Apps", en het is beschikbaar sinds iOS 11. Het lijkt erop dat de data lokaal op je apparaat blijft staan als de functie aan staat: https://www.macrumors.com...emove-redundant-ios-apps/
Polydeukes @Bozebeer3828 november 2022 10:12
Dit gaat over alle apps, niet alleen over games. Er zijn genoeg apps die werken zonder account.
WimmieV @Bozebeer381 december 2022 05:04
Vreemde reactie wmb.

Je begint met te zeggen dat het een probleem kan zijn. En Apple dit al jaren goed doet.

In het midden denk je iets, maar weet het het niet zeker over Android

Aan het einde heb je het ineens over graaicultuur.
Bozebeer38 @WimmieV1 december 2022 10:40
Ik ben ook een beetje vreemd.
Tijmen S 28 november 2022 09:11
Ik game best veel en van de 256gb die mij telefoon heeft zal er zeker 50gb aan games zijn.
Toch kies ik er liever voor om mijn voortgang aan mijn google/social media account te hangen.

Ik laat mijn telefoon nog wel eens vallen,
Zou vervelend zijn wanneer mijn voortgang/aankopen lokaal staan.
Het.Draakje @Tijmen S28 november 2022 09:20
Tja, ik kies ervoor om mijn telefoon niet te laten vallen. Is me al gelukt sinds de originele iPhone. Heb daarom geen cloudopslag nodig.
zaadstra 28 november 2022 08:49
Er zijn ook apps waar je je settings kan exporteren en importeren, dan is dit minder belangrijk.

Wat pas echt mooi zou zijn, is als je een oudere versie van de app kan installeren. Dan heb je een uitweg als de uitgever de app kapot maakt of anderszins mismaakt (verkeerde richting ontwikkeling of advertentievehikel).
pizzafried @zaadstra28 november 2022 09:24
je kunt ook een alternatief zoeken in dat laatste geval.In het eerste geval tot één of twee minor versies terug zou voldoende moeten zijn. we hoeven niet versie 1 van een app dat al bij versie 5 is te installeren.
readefries @zaadstra28 november 2022 09:35
Dan kan al prima, er zijn legio mirrors voor Android. Ook handig voor als de ontwikkelaar niet in alle markten actief wil zijn. Zo heb ik een tijdje Google Pay gebruikt voor t hier kon.
TheBrones 28 november 2022 10:02
Dit lijkt mij ook erg handig voor apps die zich "misdragen" op het gebied van batterij gebruik. Ik heb namelijk apps die ik wel zo nu en dan wil gebruiken maar liever niet altijd actief wil hebben + de bijbehorende opslag voordelen.
lenwar
@TheBrones28 november 2022 10:40
Ik heb zelf geen Android, maar kan je niet gewoon zeggen dat een bepaalde app niet op de achtergrond actief mag blijven?
Op iOS heeft iedere app standaard rechten om actief te blijven op de achtergrond dingen te doen ('ververs op achtergrond' noemen ze dat), maar je kan dat wel per app aan- of uitzetten. Het heeft geen invloed op push-messages, omdat die niet door de app worden geregeld, maar door het OS zelf. (ik heb zelf denk ik 4 of 5 apps die op 'ververs op achtergrond' aan hebben staan)

Jje kan ook 'alles' uitzetten, maar voor een paar apps is het wel handig als ze op de achtergrond dingen kunnen doen. Ik had liever gezien dat het standaard uit staat wanneer je een app installeert, of dat hij het vraagt bij het openen, net zoals hij doet voor push-messages.
Commandor1961 28 november 2022 12:18
ik heb de apps(exsel,powerpoint,word,google tv) op mijn mobiel staan alleen gebruik ik die niet.
nu is mijn vraag waarom ken ik die niet deleten, want het wil niet ken wel uitzetten verder niets.
Petrochemical @Commandor196130 november 2022 00:13
Als je een samsung hebt hier even kijken. Voor andere telefoons zijn er identieke repos.
https://github.com/khlam/debloat-samsung-android
Roel1966 28 november 2022 22:54
Ik game zelf nooit op mijn smartphone maar soms zie je bij bepaalde apps dat de data veel meer plaats gebruikt dan de app zelf. Of het dan wel zinvol is de data te archiveren om ruimte vrij te maken vraag ik mij wel af.

Op mijn desktop gebruik ik al extra b.v. Revo Uninstaller juist als je vanuit Windows zelf een programma verwijderd dat er dan nog een boel aan data achterblijft. Revo Unistaller doet nog eens een extra scan en haalt in elk geval méér weg.

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