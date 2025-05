Beelden tonen werking aankomende app-archieffunctie op Android

Er zijn beelden opgedoken van de aankomende app-archieffunctie van het Android-besturingssysteem waardoor gebruikers opslagruimte op hun Android-toestellen kunnen vrijmaken. De functie lijkt deel uit te maken van Google Play Services.

Twittergebruiker AssembleDebug is er in geslaagd om de app-archieffunctie te activeren op zijn Android-toestel en deelde hiervan beelden op sociale media. Daarin is te zien hoe hij een app kan archiveren als hij deze probeert te verwijderen via de beheerpagina voor apps in de Google Play Store-app. In de beelden is te zien hoe AssembleDebug een app probeert te verwijderen en daarop de mogelijkheid krijgt om diezelfde app te archiveren. Bij deze optie wordt de app verwijderd, maar blijft de appdata zoals accountinformatie en documenten wel op het toestel bewaard. Het appicoon blijft zichtbaar op het toestel, maar krijgt in geval van archivatie een cloud-icoontje mee. Het volstaan om op dat icoontje te drukken om de app opnieuw te downloaden via Google Play.

Google kondigde de app-archieffunctie eerder dit jaar aan. Dankzij deze functie zouden Android-gebruikers opslagruimte kunnen besparen zonder een app definitief te verwijderen. De archieffunctie werkt enkel bij apps die gebouwd zijn met Android Gradle Plugin 7.3. De functie werkt doordat een nieuwe type apk wordt aangemaakt, genaamd archived apk's. Dat zijn heel kleine apk's die de gebruikersdata behouden tot de app wordt hersteld. Wanneer de functie officieel wordt uitgerold, is niet bekend.