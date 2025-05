Google belooft 3 jaar updates voor Pixel Watch, 2 minder dan Pixel-smartphones

Google belooft zijn Pixel Watch minimaal drie jaar lang van updates te voorzien, ofwel tot oktober 2025. Dit is twee jaar minder dan dat het bedrijf belooft voor zijn Pixel-smartphones. De updates kunnen beveiligingspatches of besturingssysteemupgrades bevatten.

Google meldt op een ondersteuningspagina dat de Pixel Watch 'regelmatig' softwareupdates krijgt, die kunnen bestaan uit beveiligingsupdates, nieuwe functies, besturingssysteemupdates, bugfixes en meer. Het bedrijf zegt dat de Pixel Watch drie jaar updates krijgt, gemeten vanaf het moment dat de smartwatch voor het eerst beschikbaar is in de Verenigde Staten. Het horloge is daar vanaf deze maand te koop, waarmee de ondersteuning gegarandeerd tot oktober 2025 loopt.

Het is opvallend dat de Pixel Watch drie jaar lang updates krijgt, aangezien de Pixel-telefoons volgens een andere ondersteuningspagina vijf jaar updates krijgen. De Pixel 6-telefoons krijgen bijvoorbeeld in de eerste drie jaar na release Android-upgrades. In de twee jaar daarop krijgen de telefoons gegarandeerd beveiligingsupdates. De Pixel 7-telefoons worden in dit overzicht nog niet genoemd, maar voor zover bekend hanteert Google voor deze telefoons geen nieuwe updatestrategie.

Google is niet de eerste smartwatchfabrikant die zijn smartwatches minder lang van updates voorziet dan de smartphones. Samsung geeft zijn smartwatches bijvoorbeeld maximaal vier jaar updates, terwijl het voor veel van zijn smartphones vijf jaar lang updates belooft. Google kondigde de Pixel Watch vorige week aan. De smartwatch komt officieel niet naar Nederland.