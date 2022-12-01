'Google test Wear OS-apps voor Gmail en Agenda'

Google zou Wear OS-apps voor Gmail en Agenda aan het testen zijn. Volgens 9to5Google beschikken deze apps over een ‘volledige featureset’, maar wat dat precies betekent, is niet duidelijk. Google heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

De redactie van 9to5Google merkt op dat Wear OS-gebruikers momenteel hun mailberichten kunnen lezen via notificaties, maar dat Wear OS niet beschikt over een standaard e-mailapp met een inbox. Een agenda bijhouden lukt via Wear OS iets makkelijker. Gebruikers van het besturingssysteem kunnen hun afspraken immers openen en bekijken, maar dit kan slechts drie dagen in de toekomst. Een nieuwe afspraak inplannen kan enkel via stemcommando’s via Google Assistant.

Google heeft Wear OS in 2021 geïntroduceerd. Het besturingssysteem voor smartwatches bevat elementen van Tizen OS van Samsung en moet horloges onder andere sneller maken. In oktober van dit jaar heeft Google zijn eigen smartwatch geïntroduceerd, de Pixel Watch. Dat digitale klokje draait op Wear OS 3.5.

Samsung Galaxy Watch Wear OS 3 interface
Wear OS

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 10:20 13

01-12-2022 • 10:20

13

Lees meer

Google Pixel Watch

vanaf € 100,38

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Wat is het beste Wear OS-horloge?

30 nov 2022 | met video

Wat is het beste Wear OS-horloge?

Samsung Galaxy Watch 5 vs. Google Pixel Watch

127
De twee beste smartwatches voor Android - Pixel Watch vs. Galaxy Watch 5 Pro
De twee beste smartwatches voor Android - Pixel Watch vs. Galaxy Watch 5 Pro Video van 30 november 2022
Teardown toont dat scherm en achterkant Google Pixel Watch vervangbaar zijn
Teardown toont dat scherm en achterkant Google Pixel Watch vervangbaar zijn .Geek van 20 oktober 2022
Google belooft 3 jaar updates voor Pixel Watch, 2 minder dan Pixel-smartphones
Google belooft 3 jaar updates voor Pixel Watch, 2 minder dan Pixel-smartphones Nieuws van 10 oktober 2022
Google introduceert Pixel Watch met adviesprijs van 349 dollar
Google introduceert Pixel Watch met adviesprijs van 349 dollar Nieuws van 6 oktober 2022
Fitbit-gebruikers moeten vanaf 2025 overstappen naar Google-account
Fitbit-gebruikers moeten vanaf 2025 overstappen naar Google-account Nieuws van 23 september 2022
Meer producten en artikelen
Smartwatches Google Pixel

Reacties (13)

-Moderatie-faq
13
13
6
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Adriel 1 december 2022 11:20
Maar, heeft Google een aantal dagen geleden niet besloten om twee applicaties weg te halen? Ik denk Google Maps en een andere.
Kappade @Adriel1 december 2022 11:35
Bron? Google Maps weghalen zou wel (heel) vreemd zijn.

Toevoeging van 1st party apps is denk ik alleen maar goed en nodige toevoeging aan het platform.

[Reactie gewijzigd door Kappade op 24 juli 2024 02:00]

GurbieV @Adriel1 december 2022 11:38
Dat ging over Wear OS 2.0.

De vorige versie dus.
Verwijderd 1 december 2022 10:31
Dit is precies wat de Pixel Watch nodig heeft. Het horloge werkt soepel, maar er missen nog steeds veel basisfuncties van apps die eigenlijk standaard hadden moeten zijn. Graag zou ik meer functies zien voor de Google Home, Google TV en Google translate app in Wear OS en mogen ze de Google Slides app terugbrengen. Het gaat in ieder geval de goede kant op.
boschhd @Verwijderd1 december 2022 10:54
Home is al te installeren, hoewel beta.
t2012 @boschhd1 december 2022 11:08
pete4live schrijft ook: Graag zou ik meer functies zien voor de Google Home
Dus hij mist functionaliteit.
boschhd @t20121 december 2022 13:09
Ah, dan niet goed gelezen.
Croga @Verwijderd1 december 2022 11:14
De bedoeling is juist dat je zo min mogelijk hoeft te doen op de watch zelf. Alles zou via Google Assistant moeten lopen zodat je alleen nog informatie leest van het scherm maar activiteiten laat uitvoeren door de assistant.

Google Home moet niet op de watch staan, je gebruikt Google Assistant om activiteiten op Home uit te voeren en informatie uit Home uit te vragen.
Translate moet niet op de watch staan, je laat Assistant Translate gebruiken om je antwoorden te geven.
Enzovoorts.....

Ik zie ook echt niet in waarom er een Agenda app op je watch zou moeten staan behalve om je notifications weer te geven en eventueel iets verder te kijken. Afspraken maken op je watch is onpractisch, laat dat lekker aan Assistant over.
Mizgala28 @Croga1 december 2022 12:09
Sommige mensen gebruiken liever geen Assistant.

Overigens zullen de meeste mensen geen Agenda of Gmail app gebruiken om afspraken en mails te verzenden via hun smartwatch, maar om deze te beheren.

Mijn partner haalt vaak overbodige afspraken of reminders via de watch eraf, of gebruikt diezelfde apps om even snel te kijken wat er verder op schema staat.

Hetzelfde geldt voor andere type WearOS apps.

Maar aanmaken of (grote) aanpassingen maken doet mijn partner via de telefoon/desktop zelf.

Hetzelfde in mijn geval, we gebruiken geen voice assistant omdat we het niet fijn vinden (regelmatig gaat het fout waardoor het langer duurt dan de telefoon zelf pakken, verder hebben wij beide een probleem met het praten naar een apparaat, vooral in het openbaar)

Mis je op deze manier functies? Opzich ja, want Assistant kan meer, maar in ons geval kunnen wij prima zonder.

En er zullen wel meer mensen zo zijn.
LOTG @Verwijderd1 december 2022 12:23
Ik mis deze functionaliteit eigenlijk niet. Ik vind het horloge wel handig om snel dingen op te zien maar mail? Buiten de notificatie met titel die ik nu krijg van Outlook zou ik niet echt weten wat ik meer wil. Bij whatsapp kun je een reply typen, maar de tijd die het mij kost om dat te doen kan ik beter steken in mijn telefoon pakken en typen. De Quick replies zijn soms wel handig (OK en zo) maar daar houd het dan ook op.
Ook hele mails lezen vind ik niet echt iets nuttigs.

Agenda het zelfde. Outlook geeft mij een overzicht maar ik gebruik het zelden. De notificaties zijn wel nuttig maar meer dan dat zou ik ook niet zoeken.

Voor de rest vraag ik mij ook mag welke specifieke functies je mist voor al die apps. En is het ook handig om daar je horloge voor te gebruiken?

Het wekt prima als informatie display, maar als input device is het gewoon onhandig voor de meeste zaken. En te veel opties maakt dat apps snel onbruikbaar worden. De kracht zit hem in simpliciteit en zo min mogelijk handelingen.
chikio @Verwijderd1 december 2022 13:10
Google translate is te side loaden werkt uitstekend
jochem1998 2 december 2022 15:38
Die afbeelding klopt niet geloof ik, dit is een screenshot van de schil dit Samsung eroverheen gegooid heeft, dat is niet de officiële Wear OS skin.
UraniumBullet 15 december 2022 09:27
ik ben blij dat google dit doet. Want ik mis die apps nog wel oprecht op mijn horloge eerlijk gezegd.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.