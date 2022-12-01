'Google test Wear OS-apps voor Gmail en Agenda'

Google zou Wear OS-apps voor Gmail en Agenda aan het testen zijn. Volgens 9to5Google beschikken deze apps over een ‘volledige featureset’, maar wat dat precies betekent, is niet duidelijk. Google heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

De redactie van 9to5Google merkt op dat Wear OS-gebruikers momenteel hun mailberichten kunnen lezen via notificaties, maar dat Wear OS niet beschikt over een standaard e-mailapp met een inbox. Een agenda bijhouden lukt via Wear OS iets makkelijker. Gebruikers van het besturingssysteem kunnen hun afspraken immers openen en bekijken, maar dit kan slechts drie dagen in de toekomst. Een nieuwe afspraak inplannen kan enkel via stemcommando’s via Google Assistant.

Google heeft Wear OS in 2021 geïntroduceerd. Het besturingssysteem voor smartwatches bevat elementen van Tizen OS van Samsung en moet horloges onder andere sneller maken. In oktober van dit jaar heeft Google zijn eigen smartwatch geïntroduceerd, de Pixel Watch. Dat digitale klokje draait op Wear OS 3.5.