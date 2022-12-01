T-Mobile wil netwerkdekking verbeteren met technologie van Lyfo.NET

T-Mobile Nederland heeft een exclusiviteitscontract afgesloten met Lyfo.NET. De operator kan hierdoor gebruikmaken van Lyfo TwinSim-technologie. Daarmee kan in gebieden met mindere dekking automatisch worden overgeschakeld naar een alternatief mobiel netwerk.

De TwinSIM-technologie maakt gebruikt van een tweede simkaart in een toestel. Die kaart heeft toegang tot alle beschikbare mobiele netwerken in Nederland en de wereld. De primaire simkaart blijft verbonden met het netwerk van T-Mobile. Als deze verbinding onder een bepaald kwaliteitsniveau zakt, schakelt de ingebouwde Lyfo.NET-technologie automatisch en volgens T-Mobile binnen 100 milliseconden over naar het beste alternatieve beschikbare netwerk op dat moment. Als deze verbinding niet meer de snelste is, wordt teruggeschakeld naar de primaire verbinding om extra kosten te vermijden.

T-Mobile richt zich met deze dienst op de publieke sector, zoals politie, ambulancediensten en brandweer. Het bedrijf vermeldt ook klanten uit de private sector voor wie communicatiediensten belangrijk zouden zijn, zoals bedrijven in de zorg, beveiligings-, logistieke en automobielsector. Voor klanten die vaak werkzaam zijn in gebieden met een mindere dekking, kan de technologie volgens het bedrijf eveneens een oplossing bieden.