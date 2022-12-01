T-Mobile wil netwerkdekking verbeteren met technologie van Lyfo.NET

T-Mobile Nederland heeft een exclusiviteitscontract afgesloten met Lyfo.NET. De operator kan hierdoor gebruikmaken van Lyfo TwinSim-technologie. Daarmee kan in gebieden met mindere dekking automatisch worden overgeschakeld naar een alternatief mobiel netwerk.

De TwinSIM-technologie maakt gebruikt van een tweede simkaart in een toestel. Die kaart heeft toegang tot alle beschikbare mobiele netwerken in Nederland en de wereld. De primaire simkaart blijft verbonden met het netwerk van T-Mobile. Als deze verbinding onder een bepaald kwaliteitsniveau zakt, schakelt de ingebouwde Lyfo.NET-technologie automatisch en volgens T-Mobile binnen 100 milliseconden over naar het beste alternatieve beschikbare netwerk op dat moment. Als deze verbinding niet meer de snelste is, wordt teruggeschakeld naar de primaire verbinding om extra kosten te vermijden.

T-Mobile richt zich met deze dienst op de publieke sector, zoals politie, ambulancediensten en brandweer. Het bedrijf vermeldt ook klanten uit de private sector voor wie communicatiediensten belangrijk zouden zijn, zoals bedrijven in de zorg, beveiligings-, logistieke en automobielsector. Voor klanten die vaak werkzaam zijn in gebieden met een mindere dekking, kan de technologie volgens het bedrijf eveneens een oplossing bieden.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 09:43
64 • submitter: solvingmind

01-12-2022 • 09:43

64

Submitter: solvingmind

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Reacties (64)

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Plainside 1 december 2022 09:47
Wow, zeer interessante techniek wel. Had er zelf niet eerder over gehoord. Kan me zo ook een paar voorbeelden bedenken voor de zorg onder anderen.
jongerenchaos @Plainside1 december 2022 09:51
Volgens mij valt dit wel mee en werkt het als volgt:
- het is volgens mij een buitenlandse simkaart met roaming mogelijkheden op alle NL netwerken.
- de app van lyfo zorgt voor een ping connectie richting een server via de primaire sim.
- valt deze connectie weg = overschakelen naar de 2de simkaart naar een andere provider (switch dataverbinding van sim 1 naar sim 2)

Ik vraag mij wel af of het ook werkt bij storingen waarbij een deel van het netwerk nog operationeel is en of de app dan niet continu gaat switchen.
Daarnaast werkt dit met een app en eigenlijk zou dit meer vanuit het netwerk moeten gebeuren...

[Reactie gewijzigd door jongerenchaos op 24 juli 2024 06:06]

Verelias @jongerenchaos1 december 2022 11:28
Het stukje techniek is ietwat complexer dan puur gebruik maken van ping. De focus in het artikel ligt erg op het wisselen tussen de twee simkaarten maar als ik het goed begrijp zorgt de app er ook voor dat er op de roaming simkaart automatisch geschakeld kan worden (dus van bijv. KPN naar Vodafone).

Dus als de verbinding op de 1e SIM (T-Mobile) niet goed meer is wordt er gebruik gemaakt van de tweede SIM via bijv. KPN, als vervolgens ook KPN niet goed meer is kan er door de app geschakeld worden naar Vodafone om van dat netwerk gebruik te maken.

Daarnaast zie ik op het youtube kanaal van Lyfo dat ze ook gebruik maken van een vorm van scanning waarmee ze in grensgebieden snel kunnen schakelen tussen Nederlandse en Belgische/Duitse netwerken, dit is wel een interessante optie omdat ik zelf nog wel eens bij de grens minutenlang geen verbinding heb.
Terrestrial @Verelias1 december 2022 19:19
En wat gaan ze doen als de towers er uit liggen? Ik denk dat daar het grootste probleem zit namelijk, als je geen bereik hebt met provider1 heb je dat vaak ook niet met provider 2 en 3 die gebruik maken van dezelfde towers.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 24 juli 2024 06:06]

Coffee @Terrestrial2 december 2022 07:15
Lijkt me logisch dat je switched naar een mobiele provider met een eigen netwerk, zoals KPN, in plaats van een MVNO.
Terrestrial @Coffee2 december 2022 10:18
T-mobile is toch een provider met een eigen netwerk, wat probeer je nu te zeggen?
Coffee @Terrestrial2 december 2022 11:39
Ik probeer te zeggen dat het logisch is dat je met deze tech niet switched van T-Mobile naar een virtuele provider die gebruikt maakt van de zendmasten T-Mobile, maar naar een provider die gebruikt maakt van andere zendmasten. Dus bijvoorbeeld van T-Mobile naar KPN of Vodafone, en niet van T-Mobile naar Ben (een MVNO op het netwerk van T-Mobile)
Terrestrial @Coffee2 december 2022 12:17
Maar dat heb ik ook nooit gezegd, jij begint over MVNO's, ik had het over towers oftewel zendmasten. Ik wil aangeven dat die techniek van hun niet zoveel gaat uit halen want masten worden vaak gedeeld door meerdere partijen. Als een regio een stroom storing heeft van meer dan een paar uur werken al die masten sowieso niet meer, dan gaat dit echt niet helpen hoor.
Verelias @Terrestrial2 december 2022 13:58
Ik verwacht dat de oplossing hier meer gaat bieden op het moment dat bijv. T-Mobile een storing heeft in hun netwerk. Dan kan er gebruik gemaakt worden van een alternatief netwerk om toch bereikbaar te zijn.

Als de volledige site er uit ligt wordt het al een stuk lastiger inderdaad, zeker met site-sharing in het achterhoofd. Aan de andere kant zie ik langs de snelweg vaak meerdere masten best dicht bij elkaar in de buurt waardoor ik vermoedt dat het wat genuanceerder ligt en deze masten soms wel en soms niet gedeeld worden.

Verder wel eens dat je niet kan schakelen als er niks is.
Coffee @Terrestrial2 december 2022 15:31
Je zei toch "gebruiken van dezelfde towers"? Daar ging ik op in. Je switched naar een provider met andere towers, niet naar een met dezelfde towers. Met towers bedoel je, zo begrijp ik het, de discrete zend installatie.

Excuses als ik jouw bedoeling niet helemaal begrepen heb. Je stroomstoring voorbeeld klopt helemaal, maar daar ging mijn reactie niet over.

[Reactie gewijzigd door Coffee op 24 juli 2024 06:06]

icecreamfarmer @Plainside1 december 2022 10:09
Dit is toch gewoon hetzelfde als duo sim met een buitenlandse simkaart?
jongerenchaos @icecreamfarmer1 december 2022 11:12
Jeps inderdaad met een app met actieve monitoring.

Als je een toestel zou hebben waar je beide datanetwerken op actief kan hebben, is deze oplossing overbodig! En dat komt denk ik in de toekomst er wel aan!
swhnld @icecreamfarmer1 december 2022 12:12
Verschil is wel dat deze sim de dienst overneemt, en je met dual sim handmatig de actieve sim aan zet. Daarbij is met de dual sim setup die je zelf hebt het een los contract op de 2de sim wat jij regelt, en hier regelt T-mobile dat 2de contract binnen hun eigen dienst, dus 1 factuur voor de boekhouding (want dit is een zakelijke dienst).
icecreamfarmer @swhnld1 december 2022 13:24
Bij dual sim staat hij altijd aan. Oplossing is waarschijnlijk nog goedkoper ook.
swhnld @icecreamfarmer1 december 2022 13:46
Nee, met dual sim heb je de keuze, gebruik altijd sim 1 of sim 2 voor bellen, of je hebt de keuze, kies elke keer dat je een telefoontje start, dus dan druk je de bel knop, en krijgt dan de vraag welke sim je wilt gebruiken.
Maar voor data kan dat niet, dus daar is altijd 1 sim de standaard sim die al het data verkeer pakt.
Hier is de oplossing om dan automatisch de snelste sim te gebruiken voor data.
Daarbovenop bellen we tegenwoordig ook steeds vaker alleen nog maar over data, dus zal deze oplossing ervoor zorgen dat je via de 2de sim nog altijd met je eigen nummer blijft bellen. Terwijl met standaard dual-sim als je de andere kaart kiest je een ander nummer krijgt wat de ontvanger ziet.

Dual sim zal mogelijk wel goedkoper zijn, maar voor diensten die altijd bereikbaar moeten zijn is die 10 Euro duurder ondergeschikt aan het blijven werken van de bereikbaarheid ten alle tijden. Dit is een dienst gericht op de zakelijke markt, niet gericht op consumenten.
icecreamfarmer @swhnld1 december 2022 19:11
Weet je dat zeker? Want ik wilde een esim pakken in het buitenland. Die zou ook alle twee moeten doen.
swhnld @icecreamfarmer1 december 2022 19:59
Een eSIM zal op vakantie prima werken. Stel die dan in als standaard voor het dataverkeer.
Alleen voor bellen naar huis gebruik een VoIP service zoals bellen via WhatsApp of Skype/Teams. Dat geeft de laagste kosten.
ivo_s 1 december 2022 10:39
Op zich is het logisch dat bedrijven hun prijzen verhogen; immers de kosten stijgen ook (energie, personeel, toeleveranciers). Het niet doorberekenen van kosten is op termijn geen goede strategie. Omdat communicatie een basisbehoefte is voelt het onrechtvaardig. Wanneer Apple of BMW zijn/haar prijzen verhoogt vinden we het over het algemeen geen enkel probleem (want onze eigen keuze of we het kopen ja/nee).
Freespeech @ivo_s1 december 2022 10:44
Ik denk dat het antwoord op die vraag iets is waar het publiek van T.net niet voor open staat.

Maar ik ben het met je eens: voor de consument is dit echt niet nodig, maar wel "makkelijk" soms... Beetje als het altijd op hebben van een helm: het kán een keer je leven redden...
Wouterie @ivo_s1 december 2022 11:26
Klopt, maar zo goed als alle kosten stijgen zoals water, energie, voedsel, verzekeringen etc. Het voelt onrechtvaardig omdat voor veel van die zaken er een winstbelang achter schuilt waarbij aandeelhouders resultaten willen zien. En er komen van die smoesjes langs. Laatst nog van mijn autoverzekering! Die wist mij te vertellen dat er meer schade wordt gereden en dat de schadebedragen hoger zijn dus moet mijn premie omhoog. Alleen klopt dat van geen kant aangezien er juist minder schade is gereden de afgelopen jaren (cijfers CBS). Ze zijn vergeten hun standaard tekst aan te passen... Of vergeten... het boeit ze gewoon niet.

Geheel off-topic uiteraard! Ik ben echter van mening dat je niet alleen moet kijken naar de stijgende kosten maar ook naar de partijen die dat veroorzaken en/of daar het meest van profiteren. Ik vind het te makkelijk om dat allemaal maar bij de consument neer te leggen. De winst van Shell (of Gazprom) gaat door het plafond en hier moet de verwarming omlaag om de kosten te drukken.
Johnny D @ivo_s1 december 2022 11:32
klopt maar bi Apple en of BMW heb ik geen contact bij afgesloten en zowel gaat die tussentijds niet omhoog
TheSanderZone 1 december 2022 10:02
Ok, hier heb ik toevallig ervaring mee. Onze alarmcentrale van kantoor heeft z'n soort systeem (ping met meerdere endpoints over verschillende mobiele netwerken heen), maar omdat icmp ping niet betrouwbaar is ging de centrale met grote regelmaat wisselen van provider en tijdens dat wisselen (je bent even je TCP sessie kwijt met de meldkamer) kwamen er erg veel storingen (valse meldingen over sabotage) binnen en werd je om de haverklap gebeld om uit te zoeken of het kantoor nog wel okay is...

Edit: extra belangrijke toevoeging is dat we ook nog eens langs een metrolijn zitten die, als kers op de taart, ook nog eens de kwaliteit naar beneden trekt als er een volle metro voorbij komt. Dus nee, zeker niet handig in onze situatie en levert alleen maar ergenissen op.

[Reactie gewijzigd door TheSanderZone op 24 juli 2024 06:06]

tvtech @TheSanderZone1 december 2022 10:42
Heb je hier al eens naar gekeken? Wordt o.a. gebruikt in broadcast:
https://www.peplinkworks.com/Pepwave-MAX.asp
pe0mot @tvtech1 december 2022 10:55
Of een er605.
Kan 3 WAN aansluitingen aan, duurt 1-10 seconden om over te schakelen.
Zeer betrouwbaar in mijn configuratie.
TheSanderZone @tvtech21 december 2022 13:19
Het is een ingekocht systeem wat beheerd wordt door een externe beveiligingspartij, helaas.
TheSanderZone @tvtech21 december 2022 13:20
Helaas, professionele alarmsystemen hebben een eigen SIM kaarten slot, valt weinig in te rommelen, vooral als het is uitbesteed aan een alarm/beveiligingsbedrijf.
bartje 1 december 2022 09:55
als ik het verhaal lees verbeteren ze niet de dekking, maar bouwen ze een fallback in richting een concurrent
rko4u @bartje1 december 2022 10:02
Dit lijkt me inderdaad een app die niets met een provider te maken heeft, en dan nog wel een exclusiviteitscontract om de concurrentie te dwarsbomen vergelijkbare service te leveren.
BovenHond 1 december 2022 10:16
ik baal er van dat er sprake is van een exclusiviteitscontract. Als providers allemaal dit soort contracten met elkaar zouden afspreken dan zou de landelijke dekking een stuk beter zijn.

Reden te meer om de infrastructuur te nationaliseren en de levering van de diensten bij de providers te houden.
borbit @BovenHond1 december 2022 10:43
Is er dan nog motivatie om te vernieuwen? Als alle providers alle netwerken mogen gebruiken, waarom dan je eigen netwerk verbeteren? De kwaliteit van je service verbeterd niet tegenover je concurrent.

Ik ben zeker geen pure vrije markt denker. Maar zie liever eerst energie, OV, zorg e.d. genationaliseerd. De mobiele netwerken functioneren gewoon prima en zijn imho ook niet belachelijk duur ofzo.
Timmiejj @BovenHond2 december 2022 15:30
landelijk dekking een stuk beter?

Landelijke dekking is prima, als je iedereen zijn anekdotische bewijs van 'Ja maar waar ik woon is het bereik kut en aan de andere kant van het dorp bij Joop is het ook kut' achterwege laat.

En waarom zou je moeten nationaliseren? Er is gewoon bij wet een vereiste van minimaal 98% dekkingsgraad per gemeente.

Ook wel een interessante kant tekening: Op de meeste plekken heeft het gebrek aan dekking niet te maken met onwil of onkunde van de providers maar met onwil van gebouw of grond eigenaren.

Recent voorbeeld uit mijn werkomgeving:

Een fysieke mast waarin een aantal sites van mijn werkgever in hangen werd vervangen. Niet elke mast heeft fibre to site dus om een snelle verbinding naar het internet te hebben hangt er dan op een meter of 40 hoog een schotel voor een directe straal verbinding naar een andere mast die wel fibre to site heeft. Bij de nieuwe mast (exact dezelfde hoogte als de voorgaande mast) heeft de eigenaar, op het laatste moment besloten om geen schotel/antenne op 40 meter hoogte meer toe te laten, onbekend waarom.

En meeste providers doen echt wel hun best, dit gebeurde op een woensdag, op donderdag is de fibre to site kabel gelegd en op vrijdag was deze live en service restored. :)

Nu is dit geval natuurlijk niet directe dekking maar meer netwerk performance maar dit soort dingen gebeuren vrij regelmatig.
Yzord 1 december 2022 10:32
Ik begin me ineens sterk af te vragen waarom we ineens zo goed bereikbaar moeten zijn. En dan doel ik ook op het feit dat er zo gehamerd wordt op satellietverbindingen welke telefoonfabrikanten ineens in hun telefoons stoppen. Is er iets wat komen gaat in de toekomst wat simpelweg vereist dat we 24/7 connected moeten zijn?

Nu komt er ineens een provider die simkaartjes uitdeelt met ALLE providers op de wereld. Dat is toch wel een unicum, maar bij mij komt vooral de vraag: waarom? Kijk, voor noodgevallen ala, maar voor de consument is dit toch allemaal niet nodig?
jkrol @Yzord1 december 2022 11:06
De laatste alinea van het artikel geeft antwoord op je vraag: dit is bedoeld voor zakelijke, kritische, toepassingen, zoals nooddiensten.
plakbandrol @Yzord1 december 2022 18:15
Ik moet bijna iedere keer als ik thuis gebeld wordt naar buiten lopen omdat de verbinding anders wegvalt. Vind het prima dat ze hier iets aan gaan doen.
Sorcerer8472
1 december 2022 10:36
Vodafone heeft (had?) een soortgelijk product voor high availability waarbij je ook op elk NL netwerk toegang hebt. Ik geloof dat het roamen op andere netwerken via Vodafone DE verliep daarbij. Daardoor blijft het systeem werken voor iig uitgaande calls zelfs als het hele NL netwerk kaduuk is.
Verelias @Sorcerer84721 december 2022 11:45
Ik dacht dat dit op basis van een Multi-IMSI oplossing was waar je als gebruiker zelf (of misschien kan het ook wel automatisch) moest wisselen van SIM identiteit waarmee je dan een ander (Duits) nummer kreeg om mee te bellen.
Sorcerer8472
@Verelias1 december 2022 17:53
Zou kunnen dat het multi-IMSI was, ik weet het niet, het was niet publiekelijk beschikbaar iig. Automatisch wisselen ligt wel voor de hand. Duits nummer zou onpraktisch en verwarrend zijn als je net even op een plekje zonder Vodafone bent, krijgen mensen ineens een Duits nummer te zien? Je zou ook kunnen spoofen trouwens (alleen uitgaand, inkomend heb je wel een probleem als het echt hard misgaat met VFNL dan).
RonJ 1 december 2022 09:51
Debitel 2.0 dus :-)

Dat was altijd populair voor bijv. artsen en storingsdiensten.
NetworkWizzard 1 december 2022 10:25
Interresant om te lezen, hoeveel mensen al direct een conclusie trekken zonder in de techniek te verdiepen : ) Je moet je toch afvragen of de politie een simpele Ping tool zou gebruiken? Na wat research, zie ik al gauw dat ze een eigen algoritme hebben (NQI) die constant de signaal van de cellen, masten dus de algehele netwerk kwaliteit van je actieve netwerk en rondom monitort, wanneer de signaal en netwerk kwaliteit onder een bepaalde threshold daalt, schakelt de app (die overigens direct met de SIM kan communiceren) naar een betere alternatieve netwerk. Dit zal dus zeker werken bij een landelijke netwerk storing en is verre weg van een simpele "ping tooltje". Naar mijn idee een geweldige oplossing voor slechte dekking en grensgebieden.
d-vine 1 december 2022 11:20
Er bestaan al genoeg providers inclusief T-Mobile die zogeheten roaming SIM kaarten aanbieden en waarbij je dus op elk netwerk kan komen wel tegen eeb wat hoger tarief afhankelijk van afname en contract maar toch.
En als je device 2x een roaming SIM heeft heb je dus bijna altijd een goede dekking.
Dit soort zaken is zeer handig voor zakelijk gebruik waarbij je een hoge beschikbaarheid nodig hebt.
Het snel automatisch schakelen kan mooi en handig zijn maar kan ook tot veel overlast zorgen. Denk aan verbindingen die grotendeels van de tijd op het randje van een bepaald bereik balanceren. Hoe het precies in de praktijk gaat uitpakken zal moeten blijken of dit de oplossing is

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