Foto's tonen onaangekondigd Gigabyte Aorus-moederbord met Intel B760-chipset

Er zijn foto's van een van de eerste onaangekondigde Intel B760-moederborden verschenen. Het moederbord is van Gigabyte en krijgt onder meer ondersteuning voor DDR4, blijkt uit de afbeeldingen. Een officiële aankondiging van Intels B760-chipset wordt in januari verwacht.

Foto's van het onaangekondigde Gigabyte-moederbord werden gepubliceerd door MyDrivers, merkte ook Twitter-gebruiker momomo_us op. Het bord in kwestie betreft een B760 Aorus Elite AX DDR4. Het moederbord beschikt daarmee over een Intel B760-chipset, die lager wordt gepositioneerd dan Intels Z790-variant. Het moederbord krijgt een LGA1700-socket en ondersteuning voor Alder Lake- en Raptor Lake-cpu's.

Op de foto's is onder andere te zien dat de B760 Aorus Elite AX DDR4 gelijkenissen vertoont met de Z790 Aorus Elite-variant. Het moederbord beschikt over drie fullsize-PCIe-slots, hoewel niet bekend is over hoeveel lanes die allemaal beschikken. Er zijn ook heatsinks voor drie M.2-ssd's te zien. Zoals de naam doet vermoeden, krijgt het moederbord verder ondersteuning voor DDR4-geheugen en Wi-Fi 6.

Intels B760-chipset is nog niet officieel aangekondigd. De chipset zal naar verwachting de overklokmogelijkheden voor de cpu schrappen en minder PCIe-lanes op de chipset bieden in vergelijking met de Z790. De chipset wordt naar verwachting aangekondigd tijdens de CES in januari. Intel kondigt dan vermoedelijk ook zijn Raptor Lake-laptopprocessors en -non-K-desktop-cpu's aan.

Foto's: MyDrivers, momomo_us