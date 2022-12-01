Foto's tonen onaangekondigd Gigabyte Aorus-moederbord met Intel B760-chipset

Er zijn foto's van een van de eerste onaangekondigde Intel B760-moederborden verschenen. Het moederbord is van Gigabyte en krijgt onder meer ondersteuning voor DDR4, blijkt uit de afbeeldingen. Een officiële aankondiging van Intels B760-chipset wordt in januari verwacht.

Foto's van het onaangekondigde Gigabyte-moederbord werden gepubliceerd door MyDrivers, merkte ook Twitter-gebruiker momomo_us op. Het bord in kwestie betreft een B760 Aorus Elite AX DDR4. Het moederbord beschikt daarmee over een Intel B760-chipset, die lager wordt gepositioneerd dan Intels Z790-variant. Het moederbord krijgt een LGA1700-socket en ondersteuning voor Alder Lake- en Raptor Lake-cpu's.

Op de foto's is onder andere te zien dat de B760 Aorus Elite AX DDR4 gelijkenissen vertoont met de Z790 Aorus Elite-variant. Het moederbord beschikt over drie fullsize-PCIe-slots, hoewel niet bekend is over hoeveel lanes die allemaal beschikken. Er zijn ook heatsinks voor drie M.2-ssd's te zien. Zoals de naam doet vermoeden, krijgt het moederbord verder ondersteuning voor DDR4-geheugen en Wi-Fi 6.

Intels B760-chipset is nog niet officieel aangekondigd. De chipset zal naar verwachting de overklokmogelijkheden voor de cpu schrappen en minder PCIe-lanes op de chipset bieden in vergelijking met de Z790. De chipset wordt naar verwachting aangekondigd tijdens de CES in januari. Intel kondigt dan vermoedelijk ook zijn Raptor Lake-laptopprocessors en -non-K-desktop-cpu's aan.

Intel B760 Aorus Elite AX DDR4 via MyDrivers en @momomo_usIntel B760 Aorus Elite AX DDR4 via MyDrivers en @momomo_usIntel B760 Aorus Elite AX DDR4 via MyDrivers en @momomo_us

Foto's: MyDrivers, momomo_us

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 01-12-2022 09:36 9

01-12-2022 • 09:36

9

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Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX

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Reacties (9)

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pietkrobot 1 december 2022 10:11
Lijkt mij een mooi en hopelijk goedkoper moederbord dan de Z790 varianten die nu uit zijn. Wel jammer dat deze zoveel later uit komen dan de "top" (Z790). Bij amd duurde het niet zo lang, hopelijk valt het zelfde probleem niet voor zoals bij amd dat bij launche deze borden in eu niet veel goedkoper zijn dan een low end Z790.
equit1986 @pietkrobot1 december 2022 11:03
de reden om voor een Z790 of B760 te gaan is er niet echt imho, de B660 en Z690 borden bieden eigenlijk exact hetzelfde op wat hogere RAM OC na.

Ik zou qua pricing eerder voor een 13th gen CPU icm een Z690 gaan, dan heb je alle benefits van die dikke snelle CPU, en je levert qua prestaties op je moederbord niets in.
pietkrobot @equit19861 december 2022 11:16
Ja is inderdaad een goed idee. De reden om Z790 te gaan lijkt mij alleen verantwoord als je DDR5 ram hebt met hoge mhz; Omdat de meeste Z790 een beter ddr5 memory controllers hebben in vergelijking met hun Z690 onderdeel. Dit zou het gemakkelijker maken om bijvoorbeeld met 7600 mhz ram te werken. Of heb ik het mis op ?
youridv1 @pietkrobot1 december 2022 12:11
memory controller zit bij intel al sinds 2011, bij sandy bridge (core iX-2X00) niet meer op het moederbord, maar zit in de cpu zelf, dus dat maakt niet uit.

bij moederborden draait het tegenwoordig echt volledig om featureset en stroomvoorziening. performance impact hebben ze verder niet

Gewoon alles aanvinken dat je nodig hebt, prijs oplopend en dan een moederbord uitzoeken waarvan de vrm en vrm koeling goed genoeg is voor de cpu die jij wil installeren

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 18:14]

pietkrobot @youridv11 december 2022 14:36
Dat wist ik niet. Maar dan heb ik toch een vraagje waarom kunnen de Z690 moederborden dan niet zoon hoge memory speed halen als de Z790 moederborden ? Als ik dan een 13 gen processor in mijn Z690 zou steken moet deze toch dezelfde memory speed aankunnen als je zegt dat de memory controller op de cpu zit? Hoe werkt dit dan precies ?
youridv1 @pietkrobot1 december 2022 19:06
Andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn, zijn pcb kwaliteit en vrm kwaliteit.

Het moederbord moet het voltage vamuit de voeding converteren naar het voltage dat memory stick wil hebben. Hoe schoner dat voltage is dat binnenkomt bij de geheugen stick, hoe stabieler hij is. Dat merk je pas bij hoge clocks.
Vlizzjeffrey @pietkrobot1 december 2022 23:17
Dat ligt vaak ook aan de bios, daarom dat je ook vaak ziet dat moederborden een paar bios versies verder goed kunnen werken met geheugen snelheden die voorheen niet werkten.
equit1986 @pietkrobot1 december 2022 11:40
nee klopt inderdaad. daarom zou een Z690 DDR4 naar mijn idee de betere keuze zijn.
Voor DDR5 zit je met een 13th gen in een Z690 bord ook nog steeds goed omdat de IMC controller(ram controller) in de CPU zit. Je zou in theorie met je 13th gen op Z690 DDR5 hogere snelheden moeten halen dan met een 12th gen op Z690 DDR5.

Maar voor DDR4 zou ik een Z690 pakken icm een 13th.
Dezelfde features en OC mogelijkheden als een Z790, maar dan een pak goedkoper.
Roel1966 1 december 2022 18:29
Helaas heb ik een negatieve ervaring gehad met een Gigabyte board met AMD chipset, ene probleem na het andere. Uiteraard wil dat niet zeggen dat daarvoor Gigabyte alleen maar slechte moederboarden zou maken en ik misschien puur pech gehad heb.

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