Gigabyte toont 32"-oledmonitor met 3840x2160 pixels

Gigabyte heeft op de CES een 32"-monitor met 3840x2160 pixels getoond. De monitor met QD-oledscherm is volgens de fabrikant de eerste gamingmonitor in zijn soort met 80Gbit/s DisplayPort 2.1.

De Gigabyte Aorus FO32U2P is een 32"-scherm met 4k-resolutie (3840x2160) en een maximale refreshrate van 240Hz. Hij beschikt over twee DisplayPort 2.1-ingangen: een van standaardformaat en een mini-Displayport. Beide hebben een doorvoersnelheid van 80Gbit/s, belooft Gigabyte, de hoogste die wordt ondersteund binnen de DisplayPort 2.1-standaard. Veel andere nieuwe 4k oledgamingmonitors die op de CES worden getoond, waaronder schermen van Samsung, MSI en HP, beschikken nog over DisplayPort 1.4. Door de geringere bandbreedte van 32,4Gbit/s is compressie nodig zijn om het signaal op de maximale resolutie en refreshrate te kunnen doorsturen, waar de FO32U2P in principe een ongecomprimeerd 4k/240Hz-signaal ondersteunt.

De hoge bandbreedte van de FO32U2P maakt bovendien daisychaining mogelijk. Naast de twee DisplayPort-inputs heeft de monitor ook nog een DisplayPort-output, waarmee meerdere monitoren achter elkaar aan zijn te sluiten.

Behalve de Aorus FO32U2P komt Gigabyte ook met een 32" 4k-QD-oledmonitor met DisplayPort 1.4 en zonder daisychain-functie: de FO32U2. Verder komen er ook nieuwe oledmonitors van 34" en 27". De 34"-versie heeft een resolutie van 3440x1440 pixels, voor een schermverhouding van 21:9. Die heeft een 240Hz-verversingssnelheid en twee HDMI 2.1-poorten naast twee DP 1.4-aansluitingen. De 27"-variant heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en heeft een maximale verversingssnelheid van 360Hz.

Update 16:25: De drie poorten op de FO32U2P die daisychaining mogelijk maken zijn DisplayPort 2.1-aansluitingen, niet HDMI 2.1, zoals eerder in het artikel stond.