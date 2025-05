Gamingmonitors met 4k-QD-oled

Monitorliefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar begin 2024 zijn ze er eindelijk: 32"-oledschermen met een 4k-resolutie en een hoge refreshrate. Voor wie een high-end gamingmonitor zoekt die niet heel groot of extra breed is, lijkt het zo'n beetje de ultieme combinatie. Afgaande op eerdere oledmonitors die we hebben getest, mag je een perfect contrast en daarmee een mooie hdr-weergave, een breed kleurbereik, snelle responstijden, uitmuntende kijkhoeken en een dito uniformiteit verwachten.

Eerdere oledmonitors waren alleen verkrijgbaar in een kleiner (27"-) of veel groter (34"- of 49"-)formaat, de zeldzame en meestal zeer dure 32"-schermen op basis van een geprint Joled-paneel uitgezonderd. Die hadden een refreshrate van slechts 60Hz en waren daarmee ongeschikt voor gaming. Op de CES van begin dit jaar werden meer dan tien 4k-oledschermen met een 240Hz-refreshrate aangekondigd, voorzien van twee verschillende soorten panelen: Samsungs QD-oled en LG's woled. Zoals eerder al werd verwacht, komen de QD-oledschermen het eerst. In dit artikel bekijken we de eerste van dit soort schermen die in Nederland verkrijgbaar zijn: de Alienware AW3225QF, ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, Gigabyte Aorus FO32U2P en MSI MPG321URX QD-OLED. Gezien de belangstelling is het niet vreemd dat de beschikbaarheid vooralsnog beperkt is. Geen enkele van de vier schermen is op dit moment goed verkrijgbaar.

Behalve alle andere beloftes die de oledtechniek met zich meebrengt, is de maximale refreshrate van 240Hz op zich al bijzonder, waarbij de meeste van de eerdere 4k-lcd-gamingmonitors een 27"-diagonaal hadden. De enige andere 240Hz-4k-monitor die we kennen, is de Samsung Odyssey Neo G8 (S32BG85) van een paar jaar geleden. Andere merken kwamen tot op heden niet verder dan 160Hz. De Odyssey-monitor uitgezonderd boden de meeste andere 4k-lcd-gamingmonitors ook geen goede hdr-weergave, vanwege hun veel te lage contrast. Samsung voorzag de Neo G8 van een miniledbacklight met meer dan tweeduizend zones om die beperking van lcd te omzeilen, waar andere fabrikanten van 4k-lcd-gamingmonitors over het algemeen niet voor kozen.

1150 tot (meer dan) 1500 euro

De Alienware AW3225QF onderscheidt zich van de andere drie door zijn gekromde paneel, waar alle andere vooralsnog aangekondigde (QD)-oledschermen van 32" plat zijn. Hij is bovendien net wat vriendelijker geprijsd, hoewel ook dit scherm je al 1149 euro lichter maakt. Gigabyte biedt twee 4k-QD-oledschermen: de Aorus FO32U2 met een adviesprijs van 1149 euro en de Aorus FO32U2P, die 1349 euro moet kosten. Wij bekijken de duurdere van de twee, die opvalt met zijn DisplayPort 2.1-aansluiting en DisplayPort-out, zodat je een scherm kunt doorlussen. Beide modellen beschikken ook over een USB-C-poort voor je laptop.

De MSI MPG321URX kost 1400 euro en heeft ook zo'n poort, net als de ASUS PG32UCDM. Die heeft een nog expressiever design, met meer rgb-verlichting dan de andere drie. Potentieel interessant is de aanwezigheid van een 120Hz-black frame insertion-functie om motionblur te verminderen. ASUS voorzag daar ook zijn oledultrawide PG34WCDM van, maar de meeste andere oledmonitors hebben het niet, inclusief de andere drie schermen in dit artikel. Alle extra's mogen wat kosten, want de PG32UCDM is met een adviesprijs van 1500 euro het duurst.

We zijn benieuwd hoe het nieuwe QD-oledpaneel presteert en welke fabrikant daaromheen het beste product heeft gebouwd. Het zou kunnen dat onze winnaar van nu ook weer snel wordt ingehaald, want er moeten nog een paar interessante modellen verschijnen. Samsungs Odyssey OLED G8 (G80SD) heeft bijvoorbeeld ingebouwde smartfunctionaliteit en een matte afwerking in plaats van een glimmend paneel, zoals de schermen in dit artikel. Afgaande op onze recente preview van de LG UltraGear 32GS95UE, gebaseerd op het concurrerende woledpaneel met mogelijkheid voor een 480Hz-refreshrate bij 1080p-weergave, kan dat ook een aantrekkelijk alternatief zijn.

Update 5-5: Een eerdere versie van deze round-up is een paar weken geleden verschenen, toen met alleen de monitors van Alienware, ASUS en MSI. Sindsdien hebben we ook de Gigabyte Aorus FO32U2P getest. Vandaag publiceren we een nieuwe versie van het artikel met de Gigabyte-monitor erbij. We hebben ook feedback op de vorige versie meegenomen om enkele (her)tests uit te voeren op de eerder besproken schermen.