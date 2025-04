Joled stopt productie geprinte oledpanelen en vraagt uitstel van betaling aan

Joled, het Japanse bedrijf dat bekend is van het fabriceren van geprinte oledpanelen voor met name monitoren, heeft faillissementsbescherming aangevraagd en trekt zich terug uit de productie en verkoop van geprinte oledpanelen. De ontwikkelingstak lijkt te worden overgenomen.

Joled meldt dat de faillissementsbeschermingsaanvraag door een rechtbank in Tokio is geaccepteerd, waarmee het betalen van schulden is opgeschort en een speciale opzichter is aangesteld. Het bedrijf biedt zijn verontschuldigingen aan voor de zorgen die dit proces teweeg kan brengen bij klanten en zegt dat het volledig gecommitteerd blijft om het bedrijf te doen herleven.

Dat laatste zal waarschijnlijk alleen in beperkte vorm plaatsvinden. Om de Product Business-tak met daarin de fabricage- en salesafdeling te laten doorgaan, is heel veel geld nodig. Het bedrijf zegt dat er geen proces gaande is om de winstgevendheid snel en te drastisch te verbeteren en dat het lastig is om dit deel voor te zetten. Aldus trekt Joled zich terug uit de markt voor oledpanelen.

Er zijn wel plannen om het Technology Development Business-onderdeel van Joled voort te zetten en verder op te bouwen. Dat zal gebeuren met de ondersteuning van schermleverancier Japan Display. In feite zal deze ontwikkelingstak van Joled in handen komen van Japan Display. Hier zouden volgens Nikkei zo'n 100 werknemers werkzaam zijn. Vermoedelijk zijn zij onderdeel van de overeenkomst met Japan Display. Mede door het afstoten van de productie- en verkooptak zullen twee fabrieken in Japan worden gesloten en verliezen zo'n 280 medewerkers hun baan.

Joled is een samenwerkingsverband van onder meer de voormalige oleddivisies van Sony en Panasonic. Het bedrijf werkt al jaren aan oledpanelen op basis van een rgb-printtechniek die de productie van oledpanelen goedkoper zou moeten maken. Asus en Eizo hebben enkele jaren geleden monitoren met een 21,6"-oledpaneel van Joled uitgebracht; deze schermen hadden bij introductie een prijs van ongeveer vijfduizend euro. LG kwam later met een 31,5"-oledmonitor op basis van een Joled-paneel. Deze monitoren zullen waarschijnlijk gaan verdwijnen en het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met TCL's plannen om te komen tot oled-tv's op basis van geprinte panelen, waarvoor TCL Joled als partner heeft.

Joled begon in 2021 met de massaproductie van geprinte oledpanelen van 10" tot 32" voor monitoren, maar dat heeft vermoedelijk onvoldoende geholpen om de prijzen te drukken. Joled heeft zich met name op high-endproducten voor professionele gebruikers gericht en stelt dat het bereiken van een stabiele productie meer kosten met zich meebracht dan verwacht. Verder hebben chiptekorten, een verminderde vraag naar hoogwaardige schermen en stevige prijsconcurrentie een rol gespeeld, zegt Joled. Deze concurrentie komt waarschijnlijk onder meer van LG Display en Samsung Display; vorig jaar en in 2023 zijn er voor het eerst in behoorlijke aantallen oledmonitoren op de markt voor consumenten verschenen met panelen van deze bedrijven.