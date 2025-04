LG introduceert 2024-oledtelevisies, C4 en G4 krijgen 144Hz-refreshrate

LG introduceert zijn line-up van oledtelevisies voor 2024. Veel van de modellen krijgen dit jaar een 144Hz-refreshrate, waar dat voorheen maximaal 120Hz was. De hoogst gepositioneerde G4- en M4-televisies krijgen daarnaast een nieuwe A11-soc.

In totaal kondigt LG met vier verschillende series oled-tv's aan. De B4-serie bevat LG's instapmodellen voor oledtelevisies. De C4-serie zijn volgens LG een 'mainstreamoptie', terwijl de G4-tv's weer daarboven op de markt worden gebracht. De M4-serie omvat LG's vlaggenschipmodellen. Veel van die televisies krijgen dit jaar een 144Hz-refreshrate, waar dat voorheen maximaal 120Hz was.

De fabrikant legt deze generatie ook veel nadruk op de nieuwe Alpha 11-soc, die alleen in de G4- en M4-tv's voorkomt. Deze chip biedt volgens LG 'tot zeventig procent hogere grafische prestaties' en een 'dertig procent hogere verwerkingssnelheid' dan zijn voorganger. Deze televisies bieden daarmee betere AI-upscaling dan voorgaande generaties, claimt LG in een persbericht. De A11 zit niet in de lager gepositioneerde B4- en C4-series.

De LG M4 OLED-televisies beschikken opnieuw over een draadloze Zero Connect-box, waarop de vier HDMI 2.1-aansluitingen zitten. Gebruikers kunnen hun apparaten aansluiten op dat kastje, waarna die draadloos de beelden naar de M4-televisie streamt. LG kwam vorig jaar voor het eerst met een dergelijke 'draadloze' oledtelevisie. De M4-serie wordt ditmaal ook voor het eerst geleverd in een 65"-formaat. Vorig jaar bood LG enkel M3-televisies van 77 tot 97".

Verder past LG opnieuw zijn micro lens array-techiek, oftewel mla, toe in zijn G4-serie. Dat zijn kleine lenzen die voor de afzonderlijke pixels zitten, wat moet zorgen voor een hogere helderheid en betere kijkhoeken. Het 83"-model van de G4 gebruikt ditmaal ook mla. In de G3-serie van vorig jaar ontbrak mla in de 83"-variant. Alleen het grootste G4-model, met een beelddiagonaal van 97", gebruikt geen microlenzen.

De C4 biedt ook een 144Hz-refreshrate, maar krijgt niet de nieuwe A11-soc en heeft nog altijd geen mla-paneel. Volgens LG is de gebruikte A9-soc wel krachtiger dan de chip uit de voorgaande C3-televisies. Daarmee moet de C4-serie een hogere schermhelderheid halen. De B4-serie oledtelevisies krijgt ook enkele upgrades mee. Zo beschikken de B4-televisies ditmaal over vier HDMI 2.1-aansluitingen, net als de hoger gepositioneerde modellen. De B3-televisies hadden er slechts twee. Om dat mogelijk te maken, krijgen de B4-televisies een nieuwe A8-soc. De B4-tv's hebben wel een maximale refreshrate van 120Hz, in tegenstelling tot de andere 2024-oledtelevisies van LG.

LG deelt nog geen concrete releasedata en adviesprijzen van zijn nieuwe oledtelevisies. De fabrikant demonstreert zijn 2024-tv's volgende week officieel tijdens de CES-beurs in Las Vegas.

LG G4 OLED 2024

Serie B4 OLED C4 OLED G4 OLED Signature OLED M Schermafmetingen 48", 55", 65", 77" 42", 48", 55", 65", 77", 83" 55", 65", 77", 83", 97"* 65", 77", 83", 97" Resolutie 3840x2160 pixels 3840x2160 pixels 3840x2160 pixels 3840x2160 pixels Refreshrate 120Hz 144Hz 144Hz 144Hz Soc A8 A9 A11 A11

*De 97"-variant van de G4 heeft geen mla-paneel