LG's nieuwe oled- en lcd-tv's krijgen passthrough-ondersteuning voor DTS:X

LG's nieuwe oled-tv's en de duurdere nieuwe lcd-tv's krijgen ondersteuning voor DTS:X. Het lijkt erop dat het geen volledige ondersteuning betreft; waarschijnlijk gaat het om de passthrough-mogelijkheid, zodat het DTS:X-signaal doorgestuurd kan worden naar soundbars en receivers.

In het persbericht van DTS-moederbedrijf Xperi zegt het bedrijf dat LG's nieuwste oled- en premium-lcd-tv's DTS:X-technologie hebben, maar eerder bleek al dat de televisies die LG dit jaar uitbrengt, nog steeds niet in staat zijn om DTS zelf te decoderen. Vermoedelijk gaat het dan ook om de capaciteit om een DTS-bitstream door te geven aan een soundbar of receiver die het formaat ondersteunt.

Er wordt alleen gesproken over DTS:X, de tegenhanger van Dolby Atmos. Er is dan ook geen informatie over andere DTS-audioformaten, zoals DTS-HD Master Audio en DTS 5.1. Ook is onduidelijk hoe dit zich verhoudt tot Imax Enhanced DTS-audio, wat dit jaar zal verschijnen op Disney+. Waarschijnlijk zal ook daarbij sprake zijn van het doorgeven van de bitstream naar een Imax Enhanced-soundbar of receiver die Imax Enhanced-gecertificeerd is.

De LG-televisies van 2019, zoals de C9, hadden nog wel ondersteuning voor DTS, maar in de jaren erna verdween dat en werden alleen audioformaten van Dolby ondersteund. Dat is ook de situatie bij veel televisies van andere fabrikanten. Het is nog onduidelijk welke exacte LG-modellen de nieuwe DTS:X-ondersteuning krijgen, maar waarschijnlijk betreft het alle oled-tv's van 2023 en de duurdere lcd-tv's die dit jaar verschijnen.