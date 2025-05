Disney+ gaat bij IMAX Enhanced-formaat DTS-geluid ondersteunen

Disney+ streamt al ruim een jaar films met een IMAX-beeldverhouding en daar wordt dit jaar ondersteuning voor DTS aan toegevoegd. Het is nog onduidelijk wanneer deze ondersteuning precies beschikbaar komt.

In het persbericht van Disney worden weinig nadere details gedeeld, zoals of er straks sprake zal zijn van ondersteuning voor DTS:X als tegenhanger van Dolby Atmos, of dat het bij DTS-HD Master Audio of DTS 5.1 blijft. Deze toevoeging zal alleen beschikbaar zijn bij voor Imax Enhanced gecertificeerde apparaten, zoals televisies van Sony en Hisense; niet alle televisies ondersteunen DTS. Daarnaast zal het beschikbaar zijn via AV-receivers van Denon, Marantz en JBL.

Op Disney+ worden met name Marvel-films in de IMAX-beeldverhouding uitgezonden, waar het bedrijf in november 2021 mee begon. Deze worden getoond met een beeldverhouding van 1,9:1. Daarmee krijgen de films op tv's kleinere zwarte balken dan bij de reguliere versies, die een bredere 2,35:1-verhouding hebben. Voor het bekijken van films in deze afwijkende 1,9:1-beeldverhouding zijn geen specifieke ondersteunende apparaten nodig. De IMAX Enhanced-films ondersteunen ook Dolby Atmos, dus waarschijnlijk krijgen kijkers straks de keuze tussen geluid van DTS of van Dolby Labs.