'Disney wil eigen films en series niet langer exclusief uitbrengen op Disney+'

Disney zou van plan zijn om zijn tv-series en films te verkopen aan concurrenten, in plaats van ze exclusief te maken voor diens Disney+-streamingdienst. Dat meldt Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden.

Het mediabedrijf onderzoekt deze mogelijkheid omdat het momenteel verlies draait met streaming, schrijft Bloomberg. Met deze stap zou het bedrijf meer geld willen verdienen met diens eigengemaakte content. Dit zou betekenen dat Disney zijn streamingstrategie wijzigt, aangezien het de afgelopen jaren zijn programma's exclusief op de diensten Disney+ en het Amerikaanse Hulu uitbracht.

Het is niet duidelijk welke 'concurrenten' precies bedoeld worden, maar waarschijnlijk gaat het om andere streamingdiensten, zoals Netflix of Amazon Prime. Deze hadden al eerder content van Disney in licentie gekregen, voordat laatstgenoemde in 2019 zijn dienst begon. Disney heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

In het vierde kwartaal van het boekjaar 2022 draaide Disney 1.47 miljard dollar verlies bij zijn streamingafdeling. Wel kwamen er in hetzelfde kwartaal 12 miljoen abonnees bij. Niet lang na de bekendmaking van deze financiële resultaten stapte de toenmalige Disney-ceo Bob Chapek op en werd hij vervangen door Bob Iger, die van 2005 tot 2020 ook al ceo van het bedrijf was. Op 8 februari maakt Disney zijn financiële resultaten van het eerste kwartaal bekend. Tijdens die presentatie onthult Iger ook een aantal van zijn plannen als nieuwe ceo.