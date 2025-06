Disney verhoogt abonnementsprijs Disney+ naar 10 euro per maand

Disney verhoogt de prijzen van zijn Disney+-abonnementen in Nederland. De streamingdienst verhoogt de tarieven van zijn maand- en jaarabonnementen respectievelijk met 1 en 10 euro. Het is de tweede keer dat Disney zijn abonnementsprijzen verhoogt.

De nieuwe abonnementsprijzen zijn sinds kort te zien op de website van Disney+, maar het entertainmentbedrijf heeft hierover verder nog niet gecommuniceerd. Een nieuw abonnement afsluiten kost vanaf nu 10 euro per maand, terwijl dat tarief eerder op 9 euro lag. Een jaarabonnement wordt tien euro duurder en gaat daarmee 99,90 euro kosten. Het is niet bekend wanneer de nieuwe maandprijzen ingaan voor bestaande abonnees.

Het is de tweede keer dat Disney de prijzen van zijn streamingdienst ophoogt sinds deze eind 2019 beschikbaar kwam in Nederland. Vorig jaar werd de prijs opgehoogd van 7 euro naar 9 euro per maand, toen streamingdienst Star werd toegevoegd aan het platform. Het bedrijf verhoogde onlangs de prijzen ook al in de VS. Daar werden de prijzen van abonnementen opgehoogd naar 11 dollar per maand, waarbij ook een nieuw abonnement met advertenties beschikbaar kwam. Dat abonnement kreeg met 8 dollar de prijs van het oude 'gewone' abonnement. Het is niet bekend wanneer een Disney+-abonnement met advertenties beschikbaar komt in Nederland of België.