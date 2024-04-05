Disney+ gaat vanaf juni maatregelen nemen tegen gedeelde accounts

Vanaf juni moeten Disney+-gebruikers 'in enkele landen' betalen voor het delen van hun accounts. Vanaf september gaat de maatregel gelden voor alle landen waarin de streamingservice beschikbaar is.

Disney had al gezegd dat het vanaf de zomer het accountdelen aan banden wilde leggen, maar er was nog geen concreet moment bekend. In een interview met nieuwszender CNBC zegt Disney-ceo Bob Iger dat Disney+ 'in juni begint met het tegengaan van wachtwoorden delen'. Dan moeten gebruikers extra betalen voor het delen van hun accounts buiten hun eigen huishouden. De maatregel wordt eerst ingevoerd in 'een aantal landen', voordat hij in september wordt toegepast op alle markten waar Disney+ beschikbaar is.

Wanneer de maatregel van kracht wordt in Nederland en België, is nog niet bekend. De gebruiksvoorwaarden zijn in december al aangepast en verbieden het delen van inloggegevens met derden. Hoeveel gebruikers moeten betalen om hun account te mogen delen, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoe Disney+-gebruikers op account delen wil controleren. Het is mogelijk dat de dienst net als concurrent Netflix gaat controleren op basis van het IP-adres.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 10:58 326

05-04-2024 • 10:58

326

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Reacties (326)

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detheavn 5 april 2024 11:34
Als instanties willen dat mensen niet delen, dan moeten ze hun abonnementsvormen eens herzien. Ik ben single, ik wil in 4K kunnen streamen, waarom moet ik dan een abonnement afnemen voor 4 streams? Dit hebben ze ook altijd geadverteerd dat 4 personen gelijktijdig kunnen kijken.

Omdat ik streams over heb, heb ik die dan ook gewoon gedeeld met mijn ouders. Die mensen zijn oud, a-technisch en hebben het niet super breed.

Maak het dan mogelijk om in je abonnement aan te geven dat dit voor 2 adressen gebruikt wordt, of als het dan echt aparte abonnementen moeten zijn, maak het verdomme dan ook mogelijk voor mij om 1 enkele 4K stream af te nemen voor mijzelf, zodat ik een 2de 4K stream voor mijn ouders kan afnemen op hun account.

Ik heb geen issue om te betalen voor iets, maar als je mij als single hetzelfde laat betalen als een gezin van 4, dan ben je in mijn optiek gewoon super consument onvriendelijk bezig, en daar mogen bepaalde instanties in Nederland misschien wel eens naar gaan kijken...
Bestseller @detheavn5 april 2024 13:19
Wordt tijd dat de EU hierbij ingrijpt. Er zijn weinig producten te bedenken die je koopt, waarna de verkoper bepaalt wie er van gebruik mogen maken.
mancide @Bestseller5 april 2024 13:42
Volgens de EU moet je reeds als klant van je abonnement kunnen genieten over het hele grondgebied van de EU.

Bijvoorbeeld: je kan ook genieten van je TV-abonnement terwijl je op reis bent in Spanje...

Hoe ze dan op IP gaan controleren is mij een raadsel...
tormentor1985 @mancide5 april 2024 14:03
Waarschijnlijk hetzelfde als dat Netflix dat doet. Het is niet erg als je op reis gaat maar ga je langer dan 1 maand met een apparaat buiten je thuisnetwerk dan zal het een extra device worden. Zelfs dan kan je volgens mij nog aangeven dat je langdurig op reis bent.

Al met al ben ik het met iedereen hierboven eens. De diensten versnipperen meer en meer en om een beetje kwaliteit af te nemen moet je meer schermen afnemen die je niet gebruikt. Het zou op z'n minst mogelijk moeten zijn om te kiezen tussen 1 4K stream en een andere optie met meer screens. In de praktijk zal het helaas nooit gebeuren ben ik bang.
Jaldea @mancide5 april 2024 14:59
Je mag in elk land dat je bent toch gewoon kijken? Je krijgt alleen andere content zover ik weet (bij Netflix althans)
RayG81 @Jaldea5 april 2024 18:10
Nee, want als ik in het huis van mijn ouders ben met mijn zoon en wat op Netflix wil kijken op hun TV, terwijl mijn vriendin thuis wat wil kijken gaat ie moeilijk doen. Dan moet ik dus op een tablet gaan zitten kijken of iets dergelijke, want dat werkt (nog) wel. Dus ja, daar zit je dan met je dure abonnement met 4 gelijktijdige streams. Ik vind het schandalig dat dit soort gebruiksscenario's problemen opleveren terwijl ze veruit de duurste speler zijn op de streaming markt.

Wij zijn beiden lid van hetzelfde huishouden, alleen zodra je niet met elkaar in een huis zit en toch op een TV wil kijken gaat het mis.
Benjamin- @RayG816 april 2024 15:20
En dit kan ook gewoon. Ja je moet een extra verificatie doen, maar dit werkt wel gewoon.

Ik vind hier ook heel veel van, en deel ook accounts van 4 diensten, echter wat jij zegt kan gewoon en is iets wat Netflix gewoon ondersteunt.

[Reactie gewijzigd door Benjamin- op 22 juli 2024 18:12]

RayG81 @Benjamin-19 april 2024 09:23
Nou niet dus, toevallig gisteren weer geprobeerd. Op het moment dat ik die verificatie doe en mijn vriendin zit thuis wat te kijken dan stopt ie daar. Zij krijgt dan die melding dat het account niet mag worden gedeeld en op het moment dat zij dan aangeeft verder te willen kijken stopt ie weer bij mij. Alleen als ik op een tablet of ander device kijk dan gaat het goed.

Met andere woorden, je moet als huishouden maar bij elkaar op één adres blijven. De een vanaf een hotel en de ander vanaf thuis is dus een issue kennelijk.
Proliges @RayG815 april 2024 18:54
Maar dat is toch niet gek. Je wil bij je ouders thuis jou abonnement gebruiken. Netflix (en dus Disney) wil dat jou ouders zelf een abonnement nemen om bij hun thuis te kijken.
helldogbe @Proliges6 april 2024 10:51
Dus als men op hotel in wil loggen op Netflix (op de TV, niet met tablet of telefoon) vind je dat de persoon thuis geen toegang meer mag?
RayG81 @Proliges19 april 2024 09:28
Ja, ik wil in mijn ouders huis MIJN abonnement gebruiken. Het betreft hier een recreatieve woning waar ik en mijn zoon weleens heen gaan. Mijn vriendin werkt onregelmatig dus die blijft weleens thuis. Op dat moment komt het weleens voor dat wij met 2 tv's vanaf verschillende adressen iets willen kijken. Ik, mijn zoon en mijn vriendin maken deel uit van HETZELFDE huishouden. Ik handel volledig volgens hun voorwaarden, mijn ouders zijn er niet eens bij. Maar Netflix vindt dat ik maar even extra moet betalen daarvoor terwijl ik al het duurste abonnement afneem (eigenlijk alleen maar om 4K te kunnen kijken).
Jaldea @RayG819 april 2024 13:36
Mijn idee was inderdaad op een enkele stream maar dit zou wel gewoon moeten werken binnen de voorwaarden, uiteraard is het hele IP-tracking onzin om zo te bepalen waar je kijkt en vervolgens volledig af te worden gesloten van je abonnement terwijl je er wel voor betaald.
-Vasa- @Jaldea8 april 2024 11:10
Neen, één van mijn familieleden werkt bijvoorbeeld zowat de helft van het jaar in het buitenland (Singapore, Hong-Kong, Indonesië etc). Hij kan sinds een paar jaar letterlijk niet eens meer inloggen met zijn account om zaken die hij offline had gedownload te kunnen bekijken. Terwijl hij de hoofd-account houder was en nog altijd wel de helft van het jaar met dat toestel in zijn eigen netwerk zit op het adres gebruikt voor de betaling.
n4m3l355 @Bestseller5 april 2024 13:43
Want? Net zoals met Netflix is men daar helemaal niet onduidelijk over. Men heeft oogluikend delen toegelaten, is het onredelijk dat men daar op termijn van terug komt? En als je dit niet aanstaat niets stopt je om je abbo op te zeggen, uiteindelijk betaal je maandelijks.

Ik zie veel mensen klagen maar tegelijkertijd weten we toch ook dat Disney miljarden verliest? Ze produceren ongekend veel nieuwe content dat letterlijk miljarden jaar op jaar kost. Is het onredelijk dat men geld wilt verdienen? Persoonlijk maak ik graag gebruik van de diverse platforms, superieure video kwaliteit, ongekend veel content (ik kan het gewoon niet verwerken) en ik kan ook nog eens iedere maand wisselen en dat voor een habbekrats vergeleken met kabel.
PdeBie @n4m3l3555 april 2024 13:49
Het is niet erg dat men erop terugkomt. Het is erg dat ze geen gunstiger product aanbieden wat de mensen willen.

Hier in huis ook hebben we maximaal 1 stream lopen. Wil ik die op 4k kunnen kijken moet ik persé het duurste abonnement afnemen waar meerdere streams in zitten. Maar die extra streams boeien mij niet.

Ik heb momenteel dus ook geen enkele TV streamingdienst, want geen van allen biedt wat ik wil met de content die ik wil.

Geef mij een limiet op 1 stream 4K en dan ben ik tevreden.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 18:12]

Pannekoek17 @PdeBie5 april 2024 14:45
Dit is toch gewoon het antwoord? Als het type/vorm abbo wat ze aanbieden je niet bevalt dan neem je het toch niet af? Als ik zin één worstenbroodje heb, maar ik moet er per sé minimaal vier kopen bij Bakker Bart, dan loop ik naar Bakker Henk of ik pak thuis wel wat anders.

Het is toch te zot voor woorden dat zoveel mensen zich zo druk maken om wat nu wel/niet meer mag van Disney/Netflix/Prime/whatever. Alsof content uit de entertainmentindustrie een primaire levensbehoefte is waar bepaalde universele rechten voor de mens voor gelden. En als het niet voor iedereen ten alle tijde toegankelijk is in de juist vorm dan moet Europa inspringen?
PdeBie @Pannekoek175 april 2024 15:22
Het is toch te zot voor woorden dat zoveel mensen zich zo druk maken om wat nu wel/niet meer mag van Disney/Netflix/Prime/whatever.
Mensen maken zich druk, omdat er geen goede alternatieven zijn.
Dus om in jouw voorbeeld te blijven: Als jij waar je ook komt het lekkerste (4K) worstenbroodje enkel in verpakking van 4 kan kopen terwijl je er maar 1 wil, dan ga jij op den duur ook klagen.
D-Ed @Pannekoek175 april 2024 15:29
Straks kun je dat lekkere worstenbroodje overal alleen nog maar kopen per vier stuks én je moet ze alle vier op eten en niet aan andere uitdelen/verkopen..
Stoney3K @Pannekoek175 april 2024 16:38
Dit is toch gewoon het antwoord? Als het type/vorm abbo wat ze aanbieden je niet bevalt dan neem je het toch niet af? Als ik zin één worstenbroodje heb, maar ik moet er per sé minimaal vier kopen bij Bakker Bart, dan loop ik naar Bakker Henk of ik pak thuis wel wat anders.
Met het enige verschil daarin dat Bakker Bart de enige is die worstenbroodjes aanbiedt, en wanneer je ze dan thuis gaat maken dan dreigen ze direct om naar de rechter te stappen omdat ze dat omzet kost.
Proliges @Stoney3K5 april 2024 18:58
Netflix verbied je niet om zelf films te maken hoor. Als je maar geen exacte kopie van hun film maakt.
TPbasMIE @Pannekoek175 april 2024 14:56
Inderdaad, iedereen wil het liefst zo goedkoop mogelijk gebruik maken van. Zo ben ik ook, maar als je gebruik maakt van een dienst dan moet je gewoon betalen. Eigenlijk doen ze dat stuk voor stuk heel goed, goedkoop beginnen en mensen "verslaafd" maken aan hun dienst en dan de prijs opdrijven totdat waarschijnlijk het aantal abonnees gaat afnemen.Je kan hier zeker wel wat van vinden, maar zo werkt elk commercieel bedrijf toch?

Zolang er genoeg mensen betalen gaan ze vrolijk door.
centr1no @TPbasMIE6 april 2024 15:46
De service wordt steeds minder en kost steeds meer. Genoeg gegronde redenen om te klagen en genoeg realistische ideeën over hoe het beter zou kunnen of had gemoeten.
maar zo werkt elk commercieel bedrijf toch?
Niet per se. Sowieso is er een groot verschil als een bedrijf beursgenoteerd is. Diensten die puur op abonnementsbasis inkomsten krijgen zijn alleen interessant voor beleggers/investeerders als er een constante groei is.

Bovendien is het een vreemd product. Je betaalt voor de productie van alle, en toegang tot enkel regionaal beschikbare content en consumeert daarvan in 1 maand misschien 0,1% (heel lomp 30 uur per maand op een dienst met in totaal 30000 uur content) op basis van wat je wilt kijken en de tijd die je beschikbaar hebt.
Daar is op zich niets mis mee zolang men het idee heeft dat het betaalde bedrag acceptabel is voor wat men consumeert. Maar als het bedrag stijgt, de content over meerdere diensten is verdeeld en je beschikbare tijd niet toeneemt wordt dat automatisch een heel ander verhaal.

De meeste bedrijven gaan ook met de tijd mee en zullen hun producten aanpassen aan wat mensen daadwerkelijk willen.
Er zijn in deze tijd zo enorm veel mogelijkheden om iedereen flexibel te kunnen bieden wat men wil en toch beperken de meeste diensten zich tot 1 service en 1 betalingswijze.
En qua service gaat het weer terug in de tijd.
Netflix heeft alles waarmee ze groot geworden zijn, de specifieke voordelen van een streamingdienst die ze onderscheidde van reguliere media, al gedeeltelijk teruggedraaid en de andere diensten doen mee.
De content die ze leveren is, een uitzondering daargelaten, in tegenstelling tot wat je zou verwachten gewoon teleurstellend en voornamelijk Disney lijkt zo arrogant dat ze zich helemaal niets meer aan lijken te trekken van wat het publiek wil en zelfs lijnrecht in gaat tegen de kritiek.

Een cafetaria hier in het winkelcentrum maakte de beste milkshakes. Die waren zo goed dat het een gewoonte was geworden om iedere keer als we er waren milkshakes te halen. Jaren lang, ongeacht de gestegen prijzen. Tot we ineens, een paar maanden geleden de milkshakes in andere bekers kregen, ze veel vloeibaarder waren en veel minder smaak hadden.
De reden waarom er wat was veranderd was totaal irrelevant. Het was de laatste keer dat we daar milkshakes kochten.
Dat is hoe het bij elk commercieel bedrijf zou moeten werken.
Zolang er genoeg mensen betalen gaan ze vrolijk door.
Het is raar dat de grens van wat we willen betalen voor de troep die we gevoerd krijgen zo hoog ligt.
In gesprek met bevriende film- en serieliefhebbers blijk ik de uitzondering die nog maar af en toe een abonnementje neemt om alleen te kijken wat ik wil kijken terwijl men wel klaagt over de abominabele kwaliteit van de producties van die streamingdiensten en het feit dat zelfs met abonnementen op zo'n beetje alle mogelijke beschikbare diensten men nog steeds sommige films en series niet kan kijken.
Het is gewoon een welvaartsziekte dat mensen onder het mom van 'het is maar een paar euro per maand' zo'n abonnement door laten lopen voor het geval dat er weer eens iets komt dat ze wel willen kijken.
uiltje @n4m3l3556 april 2024 21:55
Ongelooflijk veel nieuwe content? Hmm, ik weet niet of ik het daar mee eens ben. Of ze hebben echt een bagger interface, of ik zie beduidend minder content dan bij Netflix en zelfs Prime. Maar goed dat kan mijn perspectief zijn; het is niet alsof ik statistieken bij hou ofzo. Blijft dat ik het een bijzonder magere dienst vind die er zo snel weer uitgaat, en het zou me niet verbazen als veel andere mensen er hetzelfde over denken. Je kijkt de paar blockbusters die je hebt gemist en dan is het de volgende streaming-dienst.
giantgiantus @Bestseller5 april 2024 14:17
Moet je eens je tv aansluiting met hele wijk delen.
Tweakert2020 @Bestseller5 april 2024 14:44
Maar hier koop je niks maar sluit je een dienst af.
TheDudez @detheavn5 april 2024 13:11
amen! dit is waarom ik geen netflix meer heb. Ik wil best betalen maar niet voor iets wat ik niet gebruik. Maar ik wil wel graag 4k. Gevolg is dat ik weer series ben gaan downloaden van netflix. Ik wil dit niet goed praten maar ja biedt dan ook iets goeds aan. 4k en bijvoorbeeld 8 euro en ik ben weer terug bij netflix. Als de rest van de streamings diensten dit ook gaan doen zoals HBO en prime dan ga ik die ook weer downloaden.
SonicRPR @TheDudez5 april 2024 14:01
Hmmm dus je bent het er niet mee eens en stopt met disney/netflix/etx (logisch) maar steelt daarna de serie als dienst......(waardoor de maker er niets aan verdiend)
TheDudez @SonicRPR5 april 2024 14:21
Ja dat klopt, wel een zeer beperkt aantal series want een hoop kijk ik ook niet. Als andere streamings diensten deze series zouden aanbieden zou ik dat zeker overwegen.
phubert @SonicRPR5 april 2024 15:59
(waardoor de maker er niets aan verdiend)
...en (in)direct de prijzen voor de betalende abonnees stijgen om de kosten te dekken. Er is nooit excuus om te downloaden, staat in mijn optiek gelijk aan boodschappen niet afrekenen, dus stelen, omdat de moedermaatschappij wellicht genoeg verdient of welke reden dan ook.
TeK @phubert5 april 2024 18:13
Zoals al zo ontzettend vaak aangegeven overal, je steelt in theorie helemaal niks er verdwijnt tenslotte niks bij hun.
Het bedrijf maakt er dan ook helemaal geen verlies op want diegene die het downloaden hadden er anders ook niet voor betaald.

Dat je het fout vind dat is verder prima natuurlijk, maar doe niet alsof er iemand verlies op draait, daar zorgen ze eerder zelf wel voor door het onaantrekkelijk te maken om hun te betalen.
thabasement @TheDudez5 april 2024 18:22
Ik ben toen ook gestopt met netflix maar niet gaan downloaden. Zodra er een seizoen uitkomt van Stranger Things dan neem ik Netflix voor een maand en dan kap ik daarna weer.

Het weerhoud mij van het slapend teveel betalen voor een schofterige dienst. Maar waarom je zou gaan downloaden is mij een raadsel. Dat is wel een vreemde reactie.
Manderlay1 @thabasement6 april 2024 00:11
Doe ik ook zo, dit jaar en vorig nog geen Netflix gehad, wel even Disney+ en de hele tijd prime en streamz (gedeeld met ouders).

Ik kies af en toe andere dienst, media, tv content is nog nooit zo goedkoop geweest.

Enige waar ik wat bang voor ben is dat ze binnenkort geen maandabonnementen zullen aanbieden.
TheDudez @thabasement6 april 2024 14:45
Omdat het vrij simpel is met sonarr en radarr. 3 klikjes. Gemak zucht ik hoef dan ook niet meer te kijken wanneer de serie uitgezonden wordt.
jerisson @TheDudez7 april 2024 08:00
Als je mensen kent met wie je kan delen is 4k aan €8-€8,70 zeker mogelijk bij Netflix.

Netflix laat bij het premium abonnement toe om tot twee niet-gezinsleden (dus ook buiten je hoofdverblijfplaats) toe te voegen voor €3,99. In Nederland is de prijs dan €23,97. In België zit je aan €25,97. Maar je kan het over 3 gezinnen verdelen waardoor je €8 resp. €8,70 betaalt per gezin.

Bijkomend voordeel is dat je elkaars profiel niet kunt zien in de App, waardoor je ook meer privacy hebt.
Advanced03 @detheavn5 april 2024 13:21
Wat nu gaat gebeuren is dat jij IPV 4 streams maar 1 krijgt en wel het zelfde bedrag maandelijks mag aftikken
b12e @Advanced035 april 2024 13:32
Hij krijgt nog altijd 4 streams, maar die zal ie dan binnen z'n eigen huishouden moeten gebruiken. Als single persoon is dat enorm handig.

Dus dan kan je binnenkort op je smartphone, tv, computer en tablet gelijktijdig kijken als single persoon. Da's dus nog sneller bingen!
Advanced03 @b12e5 april 2024 13:55
Ja of dat, totdat ze met een speciaal "deel" abonnement gaan komen
PdeBie @b12e5 april 2024 13:50
Dus dan kan je binnenkort op je smartphone, tv, computer en tablet gelijktijdig kijken als single persoon.
Jaaa, want tegelijk 4 streams als single persoon is echt zinvol en gebruikelijk :?
b12e @PdeBie5 april 2024 14:01
Ik denk dat het sarcasme in m'n reactie je ontgaan is :)
sfc1971 @detheavn5 april 2024 13:17
Tja, Steam gaat hetzelfde probleem over een paar jaar krijgen als mensen hun spellen echt gaan delen via "family sharing".
Beagon @sfc19715 april 2024 13:30
Niet perse aangezien je bij Family Sharing niet tegelijkertijd dezelfde game kan spelen (zonder trucjes) en Steam geen abbonement is.
sfc1971 @Beagon5 april 2024 14:12
Maar je kunt wel een spel delen met mensen die het anders zelf hadden moeten kopen. Vanuit spellenmakers is er juist een beweging om spellen minder deelbaar te maken door ze te koppelen aan accounts. Als iedereen zijn spel gaat delen met 3-4 anderen, dan kan het best zijn dat Steam hier ook op terug moet komen.
Niosus @sfc19715 april 2024 14:26
Steam Family sharing kan door de publisher per spel afgezet worden. Als een publisher dus niet akkoord is, kunnen ze zich daar gewoon uit terugtrekken.

Het grote verschil tussen family sharing bij Steam en een streaming abo delen, is dat het bij Steam gewoon ingebouwd is als feature. Dat zorgt er voor dat via Steam er meer controle is over wat er nu precies gedeeld kan worden. Duidelijke afspraken, duidelijke regels. De Netflixen en Disney+'en van de wereld daarentegen hebben account delen vroeger zelf aangemoedigd met een knipoog om de poten uit de concurrentie uit te zagen. Zolang iedereen maar Netflix gebruikte, of zolang Disney+ maar indrukwekkend bleef groeien, was het allemaal wel goed. Op papier tegen de regels, in de praktijk allemaal lekker makkelijk gemaakt.

Maar nu is het gratis geld op, en de groei er een beetje uit. Dus nu plots gaan ze toch de winst per gebruiker moeten maximaliseren om de aandeelhouders tevreden te houden. Alsof ze in 2017 niet wisten dat accounts bijna standaard gedeeld werden, en nu als goedgelovige kindjes uit de lucht komen vallen... Dat gelooft toch niemand?

Helemaal correct is het niet om accounts te delen, maar Netflix en Disney hebben het echt wel zelf uitgelokt en in de hand gewerkt om kost wat kost de streaming wars te winnen. Ja kijk... veel medelijden kan je bij mij er niet voor vinden. Wie zijn gat verbrandt...
Jaldea @sfc19715 april 2024 15:02
Vroeger deelde of ruilde je toch ook wel eens met je games, iig op de ps1 en 2 gedaan als ik iets had wat iemand eens wilde spelen en andersom.
Dat is ook een gekocht artiekel net zoals steam games dat zijn, het enige verschil is dat ik die games aan een account moet koppelen nu.
wootahH @sfc19715 april 2024 13:57
Dit kan al 10 jaar ofzo. Waarom gaan ze nu opeens problemen krijgen
gpglang @wootahH5 april 2024 14:01
Microsoft / salami techniek... je eerst " afhankelijk" maken en dan $ toeslaan
sfc1971 @wootahH5 april 2024 14:28
En hoelang bestond Netflix account sharing voor ze het begonnen af te knijpen?
Stoney3K @sfc19715 april 2024 16:39
Of je moet inloggen op je controller met een vingerafdruk, want stel je voor dat je iemand anders met jouw console laat spelen...
LNDRS @detheavn5 april 2024 13:30
Ik snap de redenatie, maar dit is natuurlijk niet het probleem van Disney+ of Netflix.

Jij wilt 4K streamen; dat zit toevallig in het pakket waarbij je ook 4 simultane streams krijgt. Dat je er daarvan 3 niet gebruikt, is aan jou.

Als je bijvoorbeeld een webhostingpakket afneemt met 100GB, krijg je daar misschien ook wel gratis back-up bij, terwijl je dat niet had willen hebben. Of als je glasvezel 1000mbit afneemt vanwege de snelle downloadsnelheid krijg je daar ook 1000mbit upload bij. Ze hoeven niet voor elk individu een aparte SKU aan te bieden.

Ik heb het idee dat mensen heel vaak hun mening verwarren met wat hun goed zou uitkomen. Ja, ik wil ook minder betalen, en jammer dat het delen aan banden wordt gelegd, want dat drukte de kosten behoorlijk.
SunnieNL @LNDRS5 april 2024 13:50
Die 4 streams zijn natuurlijk gewoon meebetaald. Sterker, netflix moet er rekening mee houden dat er meerdere streams tegelijk gebruikt gaan worden en dat weer in hun backend plussen. Dus die capaciteit berekenen ze dan weer door in de prijs.

Ze zouden ook abos kunnen maken met 1,2 of 4 streams en dan een addon prijs voor 4k. Dan maak je het al eerlijker.
Verwijderd @SunnieNL5 april 2024 15:06
Zou misschien helemaal zo gek niet zijn voor Netflix, Disney+, Prime etc. etc.

Basis abonnement (SD) 1 scherm € 7,99
Basis abonnement (SD) per extra scherm € 2,00

Pro abonnement (HD) 1 scherm € 9,99
Pro abonnement (HD) per extra scherm € 4,00

Adv. abonnment (4K) 1 scherm € 14,99
Adv. abonnement (4K) per extra scherm € 5,00

De minnetjes (ongewenst) zie ik al in rap tempo verschijnen want ook al krijgt de consument ineens de keuze, je bent in verhouding stukken duurder uit. Wie denkt dat meer keuze resulteert in lagere prijzen wanneer het aankomt op diensten, heeft de afgelopen jaren totaal niet opgelet en is enorm naïef.

Misschien gaan mensen met zoiets als hierboven zich dan ook eens beseffen dat aan meer keuze een prijskaartje hangt en menigeen eigenlijk strontverwend is ondanks dat er meerdere streamingsdiensten zijn. Menigeen is blijkbaar vergeten dat je nu werkelijk van alles onbeperkt kunt kijken en alles vele malen opnieuw kan kijken terwijl je daar zo'n 20 jaar geleden nog flinke bedragen voor kwijt was bij de lokale videotheek.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:12]

phubert @Verwijderd5 april 2024 17:09
Dit principe zoals je omschrijft hanteert Ziggo al vele jaren (met smartcard). Waar je vroeger op 1 adres meerdere 'smartcards' kon activeren (welke je los kon kopen) moet je ze tegenwoordig per extra tv/ontvanger huren.
Verwijderd @phubert5 april 2024 23:55
Klopt... iedere product en keus kent wel een bepaalde waarde.
magnat505 @Verwijderd5 april 2024 17:33
We zijn helemaal niet strontverwend is mijn mening. Kijkend naar muziek streaming waar je kiest op basis van applicatie, support, UI, kwaliteit, en nuttige features zoals playlists etc. Je hebt geen 20 diensten nodig om alles te kunnen horen. Elke streamingdienst heeft wel iets wat ik graag zie, maar ik ga niet 100 euro betalen om overal af en toe 1 film te kunnen kijken. Ondertussen alweer een jaar terug overgestapt op downloaden want ik was het echt beu om zoveel abonnementen te hebben en dan ook het aanbod wat constant verdween en ergens anders weer verscheen. Nu gewoon een Nasje, gedeeld met zo'n 10 gezinnen, waar het aanbod gewoon eeuwig op blijft, de kwaliteit gewoon 4K is uncrompromised gewoon 80GB per film, helemaal prima zo.
Carn82 @magnat5055 april 2024 20:25
We zijn helemaal niet strontverwend is mijn mening. Kijkend naar muziek streaming waar je kiest op basis van applicatie, support, UI, kwaliteit, en nuttige features zoals playlists etc. Je hebt geen 20 diensten nodig om alles te kunnen horen. Elke streamingdienst heeft wel iets wat ik graag zie, maar ik ga niet 100 euro betalen om overal af en toe 1 film te kunnen kijken.
De muziek en de film/TV-industrie zitten dan ook behoorlijk anders in elkaar. Het aanbod qua muziek is vele, vele malen groter. Het is voor een muziekuitgever/platenmaatschappij geen doen om je eigen winkeltje te beginnen. Bij de film/TV-maatschappijen is dat anders: zij hebben vaak wel veel content in eigendom en/of produceren dit volledig zelf; en die content wil je in je eigen etalage hebben om mensen naar je winkel te lokken. En gezien het aanbod kleiner is is het qua rechten ook vaak 'makkelijker' weer binnenshuis te halen. Deze partijen hebben vaak de investering voor over om een eigen service te starten en de eigen catalogus weer 'binnenshuis' te halen.

Ik zie dit alleen ontkoppeld worden als dit door de overheden afgedwongen gaat worden; dat je een paar keuzes hebt qua streaming platforms/applicaties, waarop de content providers hun spulletjes op aanbieden. Maar dat gaat niet zomaar gebeuren vrees ik.
david-v @Verwijderd5 april 2024 17:46
Ja, zo kan ik het ook wel. Ik neem een ander voorbeeld:

Basis abonnement (SD) 1 scherm € 7,99
Basis abonnement (SD) per extra scherm € 1,00

Pro abonnement (HD) 1 scherm € 9,99
Pro abonnement (HD) per extra scherm € 2

Adv. abonnement (4K) 1 scherm € 11,99
Adv. abonnement (4K) per extra scherm € 3

Geef mij maar de laatste, ben ik goedkoper uit
Verwijderd @david-v5 april 2024 23:43
Ja, zo kan ik het ook wel. Ik neem een ander voorbeeld:
Alleen is jouw voorbeeld minder realistisch dan die van mij. In mijn geval houd ik ook rekening met de kosten die het bedrijfsleven voor jouw wensen in rekening brengt. Om de wensen van mensen in te willigen rekenen ze een extra marge.

Dus of je neemt genoegen met het huidige aanbod, of je gaat gewoon meer betalen voor minder. Zo werkt het helaas al jaren en daarin zal een Netflix, Disney+ echt niet anders zijn. In tegendeel, je ziet het met de abonnementen met advertenties die sommige streamingsdiensten aanbieden. De prijzen van wat het reclame abonnement nu is, is de prijs die men voor basic/standaard eerst rekende.

Voor iedere wens die wordt ingewilligd gaan de prijzen gewoonweg omhoog. Nu gaat dat niet voor alles op, maar vooral met dit soort diensten zie je dit steeds weer terugkeren.
Earth_Apple @SunnieNL5 april 2024 17:53
Netflix kan prima van tevoren inzien hoeveel data er verbruikt gaat worden, daar hebben ze genoeg statistieken voor, ze gaan echt niet voor elk 4K abonnement 4 streams aan capaciteit toevoegen. Het enkel aanbieden van 4 streams bij een 4K abonnement is gewoon weer een manier om mee geld binnen te slepen.
PdeBie @LNDRS5 april 2024 13:55
Ik snap de redenatie, maar dit is natuurlijk niet het probleem van Disney+ of Netflix.

Jij wilt 4K streamen; dat zit toevallig in het pakket waarbij je ook 4 simultane streams krijgt. Dat je er daarvan 3 niet gebruikt, is aan jou.
Daar is niks toevalligs aan. Dat heet up-selling in een misselijke vorm.

Pakket 1: goedkoop, 1 stream, lage kwaliteit, soms zelfs advertenties > niet aantrekkelijk
Pakket 2: prima geprijsd, 2 streams, lage kwaliteit > mja, nog steeds lage kwaliteit, maar wel 2 streams. Handig voor als meerdere gezinsleden iets anders willen kijken.
Pakket 3: duur, 4 streams, hoge kwaliteit > hoge kwaliteit die willen we wel, maar ja 4 streams is eigenlijk teveel. Toch maar dit pakket, want hoge kwaliteit.

En de alleenstaande / alleenwonende persoon? Mja.... die is de pineut met al deze keuzes.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 18:12]

Ruben26 @LNDRS5 april 2024 13:57
Je hebt natuurlijk een punt dat dit geen probleem is voor Netflix en Disney+, want het is kwestie van vraag en aanbod.

Als het te duur wordt en mensen afhaken en wellicht gaan downloaden dan ben ik benieuwd hoelang het gaat duren voordat Netflix en Disney+ het dan wel een probleem vinden. Hoeveel boter hebben ze dan op hun hoofd als ze hun diensten niet conformeren naar de wensen van de klanten die WEL legaal willen kopen, maar geen dienst zien die is toegespitst tot hen....
gpglang @LNDRS5 april 2024 14:04
Nou, is de omgekeerde wereld van vraag en aanbod naar aanbod en eigenlijk geen vraag.
Net als software " we hebben naar jullie geluisterd en dus deze optie erbij gebouwd" en vervolgens gebruikt nog geen 2% de functie...
Floor @gpglang5 april 2024 14:45
Noem mij maar dinosaurus maar vergeleken met 'vroeger' is het nog allemaal goedkoop. Even een film huren en je was gerust, omgerekend naar nu (vergeleken met koopkracht) 10 euro kwijt, voor 1 film die je daags erna weer tijdig ingeleverd moest hebben.
Ik ben veel minder kwijt omdat ik geen TV abbo meer heb. Ik switch nog wel eens tussen Netflix, Disney, HBO maar eigenlijk is dat overbodig omdat ik maar weinig kijk.

Overigens zijn er oplossingen te bedenken dat je prima kunt blijven delen zonder dat een dienst daar achter komt.
DJ Henk @LNDRS5 april 2024 17:49
Ik snap de redenatie, maar dit is natuurlijk niet het probleem van Disney+ of Netflix.
Het is óók het probleem van Disney en Netflix. Als er geen probleem was hadden ze ook geen maatregelen hoeven nemen.

In een markt moeten vraag en aanbod tot elkaar komen. Dat gaat niet alleen over prijs, maar ook over vorm en inhoud. Als Disney een dienst aanbiedt waarbij een wachtwoord genoeg is, dan kopen mensen dat wachtwoord en doen ze ermee waar ze zin in hebben. Vindt Disney dat bij nader inzien toch niet zo'n goede deal, dan proberen ze hem te veranderen, bijvoorbeeld door extra eisen te stellen. Of dat lukt, is een natuurlijk tweede. Dat nieuwe voorstel heeft namelijk nadelige gevolgen voor een hoop mensen die gewoon willen betalen, maar niet te veel.
Robin4 @detheavn5 april 2024 13:34
Het is allemaal een grote cash grab circus.
Het gaat niet om de producten, het gaan om efficient zoveel mogelijk geld te harken.
Als jij gaat delen met iemand anders, dan krijgen ze van die andere persoon geen geld.. Dus daar verdienen ze dan ook niet aan.

Alles alles volgens jou idee zou bestaan zouden we misschien in de perfect wereld leven..
Alleen dat perfecte wereldje bestaat helaas niet.
Manderlay1 @Robin46 april 2024 00:13
Dus het maken/kopen van de content kost hun niets?

Media is nog nooit zo goedkoop geweest!!
Verwijderd @detheavn5 april 2024 14:15
En waarschijnlijk kijken de gene die je de stream cadeau hebt gegeven hoogstens maar 1 keer per maand.
Zonder deze constructie hadden je ouders waarschijnlijk nooit een Disney+ account genomen.
sdk1985 @detheavn5 april 2024 16:46
Bedrijven doen aan kunstmatige product differentiatie met als doel meer geld binnen te krijgen. Door de groep die 4K wil samen te voegen met de groep die meerdere streams tegelijk gebruikt krijgen ze beide groepen naar het duurste abonnement. Met kosten heeft dat weinig te maken. Sterker nog, juist door die groepen te combineren weet je zeker dat er veel klanten zijn die echt niet die 4 streams tegelijk gaan gebruiken waardoor je kunt oversellen en dus meer marge kunt pakken.

Een alternatief is er in de praktijk niet. Immers ga je voor elke situatie en apart abonnement verzinnen dan raken je (potentiele) klanten het overzicht kwijt. Tevens moeten je prijzen omhoog wanneer je stopt met oversellen. Immers indien je per stream kunt afrekenen gaat niemand voor 4 streams betalen terwijl er 2 worden gebruikt. Dus in dat geval is de klant die dan wel betaalt voor 4 streams per definitie duurder en dan heb je dus ook een hogere prijs nodig. Eindstand maakt dat het abonnement voor de enkeling die daadwerkelijk 4 streams gebruikt duurder dan de huidige situatie.

Vergelijk het met een TV pakket. Wanneer je per kanaal zou betalen dan zou de prijs van een zender al snel enkele euro's per maand moeten zijn. Puur omdat weinig klanten dan dezelfde koste moeten opbrengen. Omdat ze nu gebundeld worden draagt iedereen verplicht bij en is de prijs per kanaal laag.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 18:12]

Arcticwolfx @detheavn5 april 2024 21:03
Volgens mij kun je nog steeds een maand lang kijken wat je wilt voor de prijs van 2 bluray schijven. En dan zonder wachten of zelf halen en geen extra hardware nodig.

En wie zegt dat je meerdere abonnementen tegelijkertijd moet? Gewoon direct annuleren na het abonneren. Denk dat een paar services navigeren eens per maand minder moeite kost dan steeds naar de videotheek te lopen, die ook nooit alles heeft.

Snap dat het altijd nog beter en nog makkelijker kan, maar al het gezeur over streaming services kan ik niet serieus nemen. Denk dat mensen soms een reality check nodig hebben.
Manderlay1 @Arcticwolfx6 april 2024 00:15
Ik denk vooral mensen die geen videotheken hebben meegemaakt of jaren hebben moeten wachten tot een film om de gewone zenders te zien was.

Daarbij het is niet levensnoodzakelijk, als je het niet kunt betalen pech.
Noresponse @detheavn5 april 2024 23:17
Dit is ook zo met Netflix. Kameraad van mij en mijn broertje hebben al hun streaming diensten opgezegd en downloaden weer. Ik zit hier met 4 kids en vrouw dus betaal maar door ..., maar ben sowieso al afgestapt van 4K Netflix en hebben nu ook sinds kort videoland basis met reclame vooraf.

Je moet wat :)
trucker0werner @detheavn6 april 2024 02:57
Ben met je eens je koopt iets dat op 4 account werkt. Dan moet het niet uitmaken waar het is.
Bied dan abbo voor 1 persoon. En de andere voor hogere bedrag voor meerdere streams
b12e @Lothlórien5 april 2024 17:14
Het laat bedrijven vrij om ook abonnementen te voorzien voor gezinnen van 4 personen. Of 6. of 15.

Het punt is gewoon dat je als alleenstaande altijd aan het kortste eind trekt. Je betaalt waarschijnlijk het meest belasting, procentueel bekeken, en alle "vaste kosten" (verwarming, huur/hypotheek, auto) zijn voor eigen rekening ipv te delen met anderen.

detheavn wil eigenlijk gewoon dat de functies (in dit geval 4K bvb) ook beschikbaar komen in een 1 gelijktijdige stream variant. Of in een variabele bundel, waar je zelf het aantal streams kan kiezen met een meerprijs (+3 euro per stream ofzo).

Dan heb je in elk geval de keuze, ook als gezin met meerdere kinderen. Je kan dan gewoon als regel stellen: er kan maar 1 van de kinderen gelijk Netflix kijken. Dat deden we vroeger ook, zonder Netflix, omdat de enige TV die in de woonkamer was.
Lothlórien @b12e6 april 2024 10:15
Een budget abbonement met een enkele stream is natuurlijk wel een goed idee.

Het punt dat je als alleenstaande altijd aan het kortste eind trekt is ook niet valide. Zo moet een stel voor drie personen afvalstoffen heffing betalen en heeft een gezin van vier direct al extra kosten omdat het bijv. een grotere auto nodig heeft, extra energieverbruik de kosten voor een dagje uit worden direct 4 keer zo duur extra boodschappen en uiteraardt de bijbehorende boodschappen + BTW (extra belastingen).

Dat een gezin tegenwoordig vaak een dubbel inkomen geniet en daardoor de hypotheek voor de éénsgezinswoning kan delen is wel een voordeel ten opzichte van een alleenstaande met eenzelfde woning, maar dat lijkt maar een relatief klein nadeel voor de éénverdiener.

[Reactie gewijzigd door Lothlórien op 22 juli 2024 18:12]

b12e @Lothlórien6 april 2024 12:30
Dat een gezin tegenwoordig vaak een dubbel inkomen geniet en daardoor de hypotheek voor de éénsgezinswoning kan delen is wel een voordeel ten opzichte van een alleenstaande met eenzelfde woning, maar dat lijkt maar een relatief klein nadeel voor de éénverdiener.
Ik weet niet in welke wereld jij leeft, maar ~30% van je inkomen maandelijks per definitie kwijt zijn aan afbetalingen, of ~15% is een gigantisch verschil.

Bovendien moet je inderdaad meer inkopen (boodschappen), maar vaak heb je dan voordeelverpakkingen die net zo veel of een klein beetje meer kosten dan een kleine verpakking met een portie voor 1-2 personen (denk aan groenten, vlees, vis, in de supermarkt, wat toch vaak 1+1 gratis is, of een grote verpakking met bvb 1kg die 1.5x de prijs van een verpakking van 300 gram is). Verder is er minder voedselverspilling (als ik een krop sla koop, eet ik daar minder dan de helft van voordat hij slecht is, om maar wat te noemen). Die krop kost net zoveel als alleenstaande als voor een gezin.

De extra energiekosten vallen denk ik ook wel mee. 50% van de energie die ik verbruik gaat naar de auto, verlichting, verwarming en entertainment (de grootste brok is verwarming/airco). Die TV staat toch aan, of ik nu alleen ben of met 4 op de bank zit, en de auto verbruikt ongeveer evenveel met 1, 2, 3 of 4 personen er in). Die andere 50% is de wasmachine, droger, dat soort dingen, die inderdaad dan wel vaker zullen gebruikt worden en dus meer verbruik genereren.

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 18:12]

The Zep Man
5 april 2024 11:01
Het is mogelijk dat de dienst net als concurrent Netflix gaat controleren op basis van het IP-adres.
Waar omheen is te werken met behulp van policy-based routing en een VPN naar het huishouden dat het abonnement beheert. Zo lijkt het vanuit de positie van Netflix (Disney) dat alle verbindingen uit hetzelfde huishouden komen. Een goede use case voor de symmetrische upload van FttH. :)

[edit]
Veel tweakers geven als reactie dat dit te complex is voor niet-tweakers. Dat klopt. Maar die complexiteit hoeft niet door iedereen gedragen te worden die gebruik maakt van dergelijke diensten. Een tweaker en de juiste apparatuur is voldoende om een grote impact te hebben in het leven van veel niet-tweakers. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:12]

JDx @The Zep Man5 april 2024 11:03
Of gewoon een paar euro extra betalen, alleen van die zin word ik al moe :9

Als je toch illegaal bezig gaat, kan je net zo goed downloaden.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 18:12]

Andros @JDx5 april 2024 11:15
Is iets direct "illegaal" (dus strafbaar) als een dienst als dit met dit soort maatregelen komt eigenlijk? Ik vergelijk het meer met bv een DVD kopen/huren en die eens uitlenen aan iemand anders of mensen die 's morgens de krant delen met de buren, dat is toch niet direct verboden? Ze kunnen voorwaarden schrijven wat ze willen maar wettelijk lijkt me er weinig mis mee.
TheVivaldi @Andros5 april 2024 11:19
Dat lijkt mij ook. Kijk, als je je account met de halve buurt deelt, kunnen we het best eens over maatregelen hebben, maar met een of twee mensen lijkt me hetzelfde als wat je al zegt: de krant delen of een gehuurde dvd met iemand anders delen.
Robbaman @TheVivaldi5 april 2024 11:27
Behalve natuurlijk dat bij de krant niet expliciet in de voorwaarden staat opgenomen dat je deze niet met de buurman mag delen.
PrutsersNetBot @Robbaman5 april 2024 13:11
Ook al doen ze dat well, dan kunnen ze er niet veel aan doen, omdat het maar beperkt bereik heeft, maar als jij alles openbaar via sociale media deelt, dan is het veel opvallender.
Smuey @Robbaman5 april 2024 13:27
Je weet dat iets dat in voorwaarden staat, niet per definitie ook gelijk rechtsgeldig is, toch?
sapphire @Andros5 april 2024 11:27
Het is geloof ik helemaal niet illegaal of strafbaar alleen tegen de voorwaarde die de aanbieder stelt.

Een krant kan ook als voorwaarde stellen dat je hem niet aan de buren mag geven alleen is dat niet te controleren (of wel maar staat niet in verhouding tot de opbrengsten daarvan).
Een streamingdienst heeft wel die mogelijkheden wel en kan dus zeggen ‘je mag onze streamingdienst gebruiken op onze voorwaarden’ en we controleren dat op manier X/Y/Z.
Zolang die voorwaarden geen wetten overtreden mag dat lijkt me.
Arjant2 @sapphire6 april 2024 18:56
En daar is Engelfriet de huisjurist van tweakers het niet helemaal mee eens.
Het kan zelfs wel eens tegen de wet zijn en dus illegaal.
Het zou volgens Engelfriet in strijd kunnen zijn met de wet computervredebreuk. "De strafwet noemt dit een 'valse sleutel', een wachtwoord dat je van de verstrekker niet mag hebben. De dienst wordt geleverd aan die ene abonnee, niet aan de deelontvanger", zegt de jurist. al dus een artikel op nu.nl
The Zep Man
@Andros5 april 2024 11:18
Is iets direct "illegaal" (dus strafbaar) als een dienst als dit met dit soort maatregelen komt eigenlijk?
Het delen van een account is niet illegaal volgens het strafrecht (i.t.t. piraterij, niet dat daar iemand ooit om vervolgd wordt als die er niet aan verdient). Het is enkel "illegaal" volgens de voorwaarden, wat civiel recht betreft. Het zwaarste dat kan gebeuren is dat Disney het account blokkeert, conform de voorwaarden.

Een belangrijke factor blijft of je er zelf geld aan verdient. Als je in de privésfeer accounts onderling deelt zonder een financiële vergoeding, dan lijkt het risico mij laag.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:12]

Scriptkid @The Zep Man5 april 2024 12:00
volgenmij mag disney gewoon met terug werkende kracht het geld eisen van jouw jij hebt echter de overeenkomst verbroken en disney heeft daardoor schade geleden.
The Zep Man
@Scriptkid5 april 2024 12:21
Disney kan eisen wat ze willen, maar een probleem is dat ze daarbij schade moeten aantonen. Dat kunnen ze niet, want Disney kan niet bewijzen dat de specifieke personen met wie het abonnement was gedeeld zonder account sharing wel een abonnement zouden afnemen.
RefriedNoodle @The Zep Man5 april 2024 12:31
Dat maakt niet uit. Je maakt gebruik van een dienst waar je niet voor betaalt, dat is het enige wat telt. Het maakt niet uit of je er anders wel voor betaald zou hebben. Je maakt gebruik van iets wat een bepaalde waarde heeft, zonder die waarde te willen/kunnen betalen.

Volgens jouw redenering is het jatten van een Ferrari ook zonder schade, omdat ik die anders nooit zelf gekocht zou hebben.
Cid Highwind @RefriedNoodle5 april 2024 12:41
offtopic:
Zoals altijd gaat het vergelijk met een auto niet op. Als we een Ferrari konden downloaden en de peut konden printen, zouden we het allemaal doen ;)


Er gebruik gemaakt van een dienst waar weldegelijk voor betaald is. Er is immers betaald voor vier parallele streams. Disney zal niet hard kunnen maken dat de gemaakte kosten hoger zijn wanneer stream #2 binnen wordt getrokken via de smart TV van de buurman, of via de smart TV op de eigen slaapkamer door vrouwlief.
RefriedNoodle @Cid Highwind5 april 2024 12:50
Er is betaald om 4 streams *binnen een huishouden* te mogen bekijken. Met het bepalen van de prijs zal ook rekening gehouden zijn met het feit dat niet iedereen permanent 4 streams tegelijk kijkt, maar een gemiddelde. Net als bij Netflix.

Dat betekent dus niet dat je het recht hebt om als je die 4 streams niet nodig hebt, ze dan maar buiten je huishouden te delen. Als je je account deelt met vrienden, dan wordt daar dus niet voor betaald (althans, niet het bedrag wat Disney ervoor vraagt, staat natuurlijk los van wat je onderling afspreekt).
Disney zal niet hard kunnen maken dat de gemaakte kosten hoger zijn wanneer stream #2 binnen wordt getrokken via de smart TV van de buurman, of via de smart TV op de eigen slaapkamer door vrouwlief.
Disney zal *wel* hard kunnen maken dat tegenover de gemaakte kosten (die inderdaad gelijk zijn) minder inkomsten staan als de account met de buurman wordt gedeeld.
Cid Highwind @RefriedNoodle5 april 2024 13:14
*binnen een huishouden* is arbitrair. Dat mag natuurlijk, per interne voorwaarde, maar vanuit technisch perspectief is het natuurlijk een volstrekt irrelevante factor. Het is immers ook nog de vraag of mensen met gedeelde accounts weldegelijk méér content bekijken, of misschien niet juist minder.

Het enige wat Disney hard kan maken zijn gemiste inkomsten, onder de aanname dat alle deelnemers dus ook daadwerkelijk een abonnement hadden genomen. En dat is erg lastig hard te maken, zeker aangezien het account sharing een zelf-gecreëerd probleem is, door het niet ter beschikking stellen van een abonnementsvorm voor één gebruiker, maar met de hoogste kwaliteit.

offtopic:
Overigens kan ik de Nederlandse site vanwege technische problemen niet raadplegen, maar de Duitse Disney+ stelt zelfs als expliciete voorwaarde dat je Disney+ enkel en alleen mag gebruiken op apparaten binnen je primaire woning, door leden die hier geregistreerd zijn. Technisch gezien zou je dus niet eens je neefje Disney+ mogen laten kijken bij jou thuis, op jouw TV. Noch mag je Disney+ bekijken op vakantie, of eventueel op je tweede locatie indien je elders een zakelijk appartement hebt.

Wat dat betreft zou je het "gemiste inkomsten" argument dus nog een stuk verder door kunnen trekken, als je hun eigen regeltjes werkelijk letterlijk zou handhaven...
RefriedNoodle @Cid Highwind5 april 2024 14:19
*binnen een huishouden* is arbitrair. Dat mag natuurlijk, per interne voorwaarde, maar vanuit technisch perspectief is het natuurlijk een volstrekt irrelevante factor.
Dat ben ik 100% met je eens, maar helaas zijn de voorwaarden waarvoor je tekent bij het afsluiten van een abonnement, het enige wat juridisch telt.

Als techneut heb ik ook mijn ideeën bij de voorwaarden, maar dat is compleet irrelevant als de voorwaarden wat anders zeggen...
Scriptkid @Cid Highwind5 april 2024 14:30
Het enige wat Disney hard kan maken zijn gemiste inkomsten,
vergeet niet de geleden schade van het verlenen van een dienst die niet betaald is. data egress is niet gratis en onderhoud ook niet en maken al helemaal niet.
Cid Highwind @Scriptkid5 april 2024 15:01
[...]


vergeet niet de geleden schade van het verlenen van een dienst die niet betaald is. data egress is niet gratis en onderhoud ook niet en maken al helemaal niet.
Dat is het hele punt, die is wel betaald. Er is immers betaald voor 4 parallele streams.
Of diezelfde streams dus actief zijn onder 4 verschillende accounts, of via een en dezelfde account, is voor de hoeveelheid verstuurde data dus om het even.
Scriptkid @Cid Highwind5 april 2024 15:55
Dat is het hele punt, die is wel betaald.
nee die is niet betaald,
Er wordt uitgegaan van een model binnen het zelfde huishouden worden X streams op X tijd bekeken en dat kost X .

Als 2 huishoudens het zelfde abbo gebruiken gaan ze dus boven gemiddeld gebruiken.

Disney kan dus ook dat toestaan maar dan wel de kosten verdubblen omdat ze zien dat een 4 stream abbo nu 80% util heeft ipv de beoorgde 40%.
Cid Highwind @Scriptkid5 april 2024 16:04
[...]


nee die is niet betaald,
Er wordt uitgegaan van een model binnen het zelfde huishouden worden X streams op X tijd bekeken en dat kost X .

Als 2 huishoudens het zelfde abbo gebruiken gaan ze dus boven gemiddeld gebruiken.

Disney kan dus ook dat toestaan maar dan wel de kosten verdubblen omdat ze zien dat een 4 stream abbo nu 80% util heeft ipv de beoorgde 40%.
Je kan hier natuurlijk een leuk welles/nietes spelletje voor maken, maar feit is dat ik gelijk heb wanneer ik stel dat er voor 4 gelijktijdige streams is betaald, hetgeen letterlijk in de overeenkomst staat. De rest is bijzaak. En de zaken die jij er nog bij haalt zijn bovendien al even discutabel als variabel.

Het verbruik van een werkelijke familie zou overigens ook juist een stuk hoger kunnen liggen, aangezien kinderen en jeugdigen toch echt flink meer tijd hebben voor dergelijke zaken, dan volwassenen. Daarnaast is de kans ook aanwezig dat account sharing juist wordt gedaan omdat men niet het gevoel heeft de dienst veel te gebruiken, waardoor een persoonlijk abonnement de moeite dus niet waard is.

Als je die kant op gaat qua argumentatie, zou ik dus wel graag concrete cijfers willen zien die dat ook bevestigen.
Scriptkid @Cid Highwind5 april 2024 16:31
Je kan hier natuurlijk een leuk welles/nietes spelletje voor maken, maar feit is dat ik gelijk heb wanneer ik stel dat er voor 4 gelijktijdige streams is betaald, hetgeen letterlijk in de overeenkomst staat. De rest is bijzaak. En de zaken die jij er nog bij haalt zijn bovendien al even discutabel als variabel.
Je kan er een welles nietes spelletje van maken maar in die zelfde overeenkomst staat ook dat het binnen jouw huis houden is.
catfish @Cid Highwind5 april 2024 16:03
Er is betaald voor 4 parallelle streams BINNEN 1 HUISHOUDEN.
De rest doet helemaal niet ter zake.

Als je een internetabonnement hebt zonder limiet, waarom dan niet delen met de hele straat?
De hoeveelheid verstuurde data is dezelfde...
Tintel @Cid Highwind5 april 2024 13:26
Je hebt gelijk alleen bij content vs. een echte consumable is alles nu eenmaal anders. Content wordt nooit echt verbruikt. Bij content is de grootste kostenpost, de creatie ervan. In feite geldt bij het lenen/gebruiken van een Ferrari iets soortgelijks. Het bezit en de productie is kostbaar, het gebruik valt eigenlijk nog wel mee (even onderhoud daargelaten).
Dus als iedereen dat ding zomaar zou lenen dan heeft men daar toch problemen mee, ook al lijdt de producent/eigenaar eigenlijk niet echt een verlies.
Een brood kun je niet echt lenen....dus dat is lekker makkelijk. Eenmalig gebruik.

Content is heel ander verhaal. Eigenlijk was dat al bij fysieke media een probleem, want als je die huurt kun je dat schijfje (of ouder, bandje) aan de hele familie, vriendekring en buren geven, zolang het maar binnen een bepaalde termijn wordt teruggegeven aan de verhuurder. Echter is dit niet iets wat de verhuurder wil want dat is natuurlijk slecht voor zijn 'handel'.
Maar het was niet te controleren, nu is het wel degelijk te controleren dus kan er ook beter tegen worden opgetreden.
De deal is namelijk dat de abonnee (onbeperkt) mag kijken maar eigenlijk alleen de abonnee en tja, ook het hele gezin dan maar omdat dit nu eenmaal niet te controleren is.
Maar in de bioscoop telt dat ook al niet meer, elke stoel moet apart betaald worden, wel of niet gezinsleden.
Dus zodra het niet meer alleen dat gezin/huishouden is, is de verhuurder/dienst van mening (en hij/zij bedenkt de deal) dat het niet mag. Logisch ook, want reproductie en distributie van digitale content is erg goedkoop, dus je betaalt ook niet vooral voor de reproduktie of distributie maar voor de productie.
En de marge kan gigantisch zijn maar ook een totaal verlies. Want de kwaliteit is alles behalve gegarandeerd. En bij slechte kwaliteit is teruggeven en restitutie ook al een moeilijk verhaal. Hoe kun je teruggeven wat je hebt gezien?
Dus het komt neer op: betalen voor de vertoning is noodzakelijk.
magatsu @RefriedNoodle5 april 2024 12:35
Maar je betaalt wel? Zo zou ik het toch doen. De kost delen door 2 en je hebt elk een goedkoper tarief met je eigen account.
Flix20 @RefriedNoodle5 april 2024 12:39
Alleen is de Ferrari niet gejat, deze is door iemand gekocht en aan een derde uitgeleend.
Stoney3K @Flix205 april 2024 16:49
Als we de auto-analogie tot het extreme door zouden trekken:

Je huurt een auto waar 4 passagiers in passen, maar er staat in de huurvoorwaarden dat alleen jij mag rijden. Als er dus iemand anders rijdt, dan verbreek je in principe het huurcontract en moet je de auto terug brengen, je hebt hem dan nog steeds niet gestolen. ;)
Hansie9999 @RefriedNoodle5 april 2024 12:40
Volgens jouw redenering is het jatten van een Ferrari ook zonder schade, omdat ik die anders nooit zelf gekocht zou hebben.
Hier moet ik wel even op antwoorden , want dat klopt niet,

Als iemand een ferrari gekocht heeft (of gehuurd) als hij dan iemand anders er mee laat rijden , gaat Ferrari die persoon dan aanklagen omdat die andere persoon volgens Ferrari anders er zelf eentje gekocht zou hebben ?? (in geval van een gehuurde Ferrari iemand anders mee laten rijden, dan moet voor de verzekering wel natuurlijk de andere persoon een rijbewijs hebben, maar voor de rest lijkt me dat in orde)

Ik kan wel begrijpen dat wanneer je een Ferrari huurt, en die dan zelf "onder verhuurt" tegen betaling aan iemand anders dat dit dan WEL mogelijk de voorwaarden van de huur schend, maar je bent dan wel nog altijd GEEN ferrari aan het stelen :)
necessaryevil @Scriptkid5 april 2024 12:24
Eisen mag altijd. Een overeenkomst staat hier niet boven de wet. Dat kan onlogisch lijken, er zijn immers twee partijen die het er mee eens waren, maar dat is het niet. Grote partijen zouden anders allerlei rare eisen kunnen gaan stellen.
Scriptkid @necessaryevil5 april 2024 16:34
dus ik hoef mijn hypotheek ook niet terug te betalen als ik het er niet mee eens ben.
necessaryevil @Scriptkid15 april 2024 00:39
is het terugbetalen van een hypotheek een rare eis?
Als er in je hyhpotheek wel een rare eis staat, bijvoorbeeld dat je twee nieren moet afstaan, dan kom je daar waarschijnliijk wel onderuit.
Scriptkid @necessaryevil15 april 2024 15:00
net zo raar als jij tekend voor 1 huis houden en dan 2 gebruikt. toch ?

jij ging akkkoord in 30 jaar terug betalen met x permaand doe je dat niet dan hebben we een geschil. net als bij het account delen we een geschil hebben en dus recht hebben op een oplossing
necessaryevil @Scriptkid18 april 2024 09:24
Ja dat klopt, dat is redelijk, maar het ging me er om dat een eis in een contract ook beperkingen heeft.
Stoney3K @The Zep Man5 april 2024 16:47
Piraterij is nog niet eens direct "strafbaar", volgens de letter van de wet wel, maar het OM vervolgt piraterij niet tenzij het om grootschalige commerciële partijen gaat. De privaatrechtelijke aansprakelijkheid (dus het betalen van schadevergoedingen) blijft wel staan en je kan dus aansprakelijk worden gesteld. Een brief van een advocatenkantoor kun je dus verwachten, de politie die jou van je bed komt lichten voor wat torrents niet. :Y)

Wanneer je een account deelt dan ben je niet civielrechtelijk aansprakelijk voor schade. Je schendt alleen de voorwaarden van de overeenkomst die je hebt gemaakt met de streamingdienst, dat is dus contractbreuk en ze mogen je dienst beëindigen. Maar dat geeft ze nog geen rechtsgrond om je gelijk aansprakelijk te stellen voor schade. Jurisprudentie daar gelaten natuurlijk ;)
swhnld @JDx5 april 2024 11:10
Die VPN/apparatuur om het in te regelen en onderhouden is ook niet gratis, dus kosten baten analyse is dan doorslaggevend.
dabronsg @JDx5 april 2024 11:09
Maar dan heb je ook een vpn nodig tegenwoordig...
skullsplitter @dabronsg5 april 2024 16:44
TOR en de magnet link plakken in je reguliere browser en je komt een eind...
SuperDre
@dabronsg5 april 2024 17:20
Hoezo heb je daar VPN voor nodig? En anders gebruik je toch gewoon een gratis VPN, als browserplugin, om op de torrentsite te komen en dan de magnetlink te starten, maar verder heb je niet perse VPN nodig.
ulTimaS @The Zep Man5 april 2024 11:04
Wat voor de meeste (non-technische) mensen al een veel te grote stap is en vervolgens een eigen abo nemen waarmee Disney hun doel bereikt hebben.
Cuqebaqer @The Zep Man5 april 2024 11:04
Voor veel mensen is dit natuurlijk geen optie aangezien ze al blij zijn dat ze weten hoe hun pc aan en uitgaat. ( even overdreven gezegd ). De meeste hebben natuurlijk niet de know how of interesse in dit soort mogelijkheden.
flyer88 @Cuqebaqer5 april 2024 12:29
het is niet overdreven wat je stelt de praktijk is echt zo
MartyD @The Zep Man5 april 2024 11:05
Dat is een optie die voor de gemiddelde account-deler te ingewikkeld gaat zijn.
Wouterie @The Zep Man5 april 2024 11:45
Yep, we zitten hier op Tweakers, niet op nu.nl. Sommige mensen vergeten dat weleens.
chrisboers @The Zep Man5 april 2024 11:22
Elke controle is te omzeilen en dat boeit geen enkel bedrijf. Het gaat ze om de moeite die je er in moet stoppen. Voor de grote massa is dit ruim voldoende om account sharing tegen te gaan. Dat er een paar slimmerds toch door weten te gaan is margewerk.
repmeer @The Zep Man5 april 2024 11:24
Leuk voor de tweaker maar de gemiddelde consument weet niet eens wat policy-based routing is.
Lothlórien @The Zep Man5 april 2024 14:20
Dat het voor veel mensen te complex is, is de bedoeling.

Toegegeven: mijn wachtwoord is ook bij mijn famillie bekend (omdat het vroeger dus wel mocht) en ik ga niet zeurpiet zijn die het wachtwoord terugvraagt.

Toch ben ik van mening dat in een ideale wereld mensen de integriteit bezitten om het accountdelen te laten als daar om wordt gevraagd. Dan zijn complexe sluiproutes waarmee je tóch kunt doen wat je wilt ook overbodig.

Overigens... Je kunt natuurlijk vaststellen dat je er met een proxy of VPN omheen kunt werken. Het is hier niet de bedoeling om deze omwegen ook te promoten.
HansMij @The Zep Man5 april 2024 22:12
Mijn schoonmoeder haalt iedere nacht de stroom van haar router. Dat ding krijgt (vraag me ook niet waarom) een lease-tijd van een half uur van Odido. Iedere ochtend heeft ze dus een vers IP. Ben benieuwd hoe dergelijke diensten daarmee om gaan.
Waarnemer @HansMij8 april 2024 13:57
en weet je dat zeker van dat nieuwe IP?
99% kans dat, ook al heeft z'm een week uit, nog hetzelfde IP krijgt. Ongeacht de leasetijd.
HansMij @Waarnemer8 april 2024 17:11
Of ze iedere dag een nieuw IP krijgt weet ik niet zeker. Wel dat iedere keer dat ik daar ben, ze een ander IP heeft. Nu loop ik daar de deur niet plat, maar ik heb op die manier minstens 10 IP's het afgelopen jaar gezien. Daarom ben ik benieuwd hoe dergelijke diensten (in haar geval Netflix) hiermee omgaat.
fl2001 5 april 2024 11:09
Ik begrijp het helemaal, maar met dit soort acties ga je er waarschijnlijk alleen maar voor zorgen dat meer mensen gaan kijken naar ilegaal downloaden.

Ik praat het niet goed, maar ik begrijp het wel.

Die streaming diensten worden ook alsmaar duurder.
keverjeroen @fl20015 april 2024 11:13
Of mensen gaan meer switchen tussen diensten. Ze zijn natuurlijk heel makkelijk maandelijks op te zeggen en te activeren, zonder dat je gegevens verloren gaan. Een paar maanden Netflix voor serie X, dan Disney voor films Y, dan naar HBO voor... etc..
TheVivaldi @keverjeroen5 april 2024 11:24
Ik zou nog steeds willen dat er een overkoepelende dienst komt. Ik bedoel: bij lineaire tv betaal je ook niet per zender, maar voor een pakket met zenders. Zou ideaal zijn als er bij streamingdiensten ook zo iets was. Zou zelfs een gat kunnen zijn waar de huidige tv-aanbieders (dus de providers) in kunnen springen, want die hebben best wel wat invloed.
Smuey @TheVivaldi5 april 2024 13:29
Dat hebben we gehad. Het heette Netflix en toen verschillende partijen door kregen dat het aansloeg, wilden ze zelf een graantje mee pikken. En daarom zitten we nu dus met een sloot verschillende streamingdiensten die allemaal eigenlijk niet voldoende aanbod hebben om écht interessant te zijn.
Scriptkid @TheVivaldi5 april 2024 12:03
Dat druisd en beetje tegen het exclusiviteits verdien model in.
Cid Highwind @TheVivaldi5 april 2024 12:14
Alleen vergelijk je de verkeerde businessmodellen.

Streamingdiensten zijn de vervangers van filmverhuur, niet van lineaire TV. In feite heb je een all you can eat huurdienst, waarbij je dus gebruiker-geïnitieerd content ophaalt, in plaats van dat je dit voorgeschoteld krijgt uit een "zorgvuldige selectie".

Ga je daar dan weer een laag bovenop doen, heb je dus te maken met nóg een partij die uit de ruif wil eten, die dus een deel van jouw geld moet krijgen voor het maken van de overkoepelende dienst en het uitonderhandelen van rechten met de onderliggende partijen als Netflix en Disney.

Dat loopt uiteindelijk dus uit op een scenario waar je dus óf meer gaat betalen, óf een cut in content of kwaliteit zult zien. Dat laatste zie je nu dus ook al met combideals van telecomproviders, die dus Netflix tie-ins doen, maar dan wel met standaardkwaliteit (van 10 jaar geleden, want SD). Ook zie ik wel een concept van door de provider geïnjecteerde reclames. In feite ben je dan gewoon weer terug bij af.

Ik denk werkelijk niet dat het veel beter wordt zoals het nu is, zonder elders concessies te doen. De enshittification van streamingdiensten is wat dat betreft sowieso al begonnen.
TheVivaldi @Cid Highwind5 april 2024 13:44
Oké, maar filmverhuurbedrijven boden ook meer aan. Bij Videoland e.d. kon je ook niet alleen dvd's huren van Disney of Netflix.
PdeBie @TheVivaldi5 april 2024 13:57
Inderdaad. Achter het gordijntje had je ook nog een hele selectie aan natuurdocumentaires. :+
Stoney3K @Cid Highwind5 april 2024 16:58
Netflix was eerst die overkoepelende dienst die deals had met alle onderliggende content-uitgevers. Waardoor iedereen een abonnement afsluit, want alle films/series die ze wilden zien zaten (eindelijk) onder één dienst.

Tot ze succesvol werden en alle uitgevers hun eigen dienst gingen opstarten, waardoor je weer versplintering kreeg. Ze waren er niet blij mee dat Netflix een cut kreeg van de inkomsten.
flyer88 @TheVivaldi5 april 2024 12:33
dat was er toch al netflix tot dat een stel graaijers zag he er valt echt geld mee te verdienen
k995 @TheVivaldi5 april 2024 13:02
Dus wat? Een 10 euro/maand met een 4-5 kanelen waar van verschilelnde aanbieders films en series opkomen?
CaptainKansloos @TheVivaldi5 april 2024 14:01
Mja, maar lineaire TV is nou ook weer niet een 'schoolvoorbeeld' van een 'passend pakket'.

Ik kijk überhaupt niet zoveel tv en van het 'standaard' zenderaanbod van 70 zenders kijk ik er niet eens 10%. Ik zou liever een custom keuze palet hebben van 50 cent per zender per maand ofzo, dan de ~17 euro die ik nu extra betaal voor een alles-in-1 boven een 'internet only' abonnement.

Lineaire TV is iig niet gratis, zoveel is duidelijk. Van de andere kant; klooien met een app op je smartTV / mediaspeler met bv NLziet krijg ik er thuis ook niet door. Dat is dan weet 'te ingewikkeld'. En ook daar zou ik meer zenders krijgen dan waar ik in geinteresseerd ben (en waar ik voor zou willen betalen).

Het punt is natuurlijk; daar is het hele pricing model op gemaakt. Net teveel om je er niet druk over te maken; net te weinig om het direct uit protest op te zeggen. En dus blijft het overgrote deel 'plakken'. Dat is bij streaming services nog meer het geval dan bij lineaire TV denk ik.
fl2001 @keverjeroen5 april 2024 11:16
Ja die optie lees ik wel vaker.

Maar ik geloof er niet in dat mensen veel zin hebben om steeds op te moeten zeggen en nieuwe abbonnement af te sluiten.
cadsite @fl20015 april 2024 12:07
Hier werkt het wel zo.
't Is nu ook niet bepaald een dagtaak om eens een dienst te activeren en een andere stop te zetten.
Sinester @cadsite5 april 2024 13:09
Ik had laatst een abo afgesloten op Netflix voor 1 sersie, en nadat ik die bekeken had geen Netflix meer bekeken

Opeens zag ik toevallig een bericht dat ik weer betaald had, echt totaal vergeten dat ik dat abo had en hem weer af te sluiten

Vaker tussen diensten wisseld lijkt me dan ook echt zwaar vervelend, je gebruikt zulke diensten toch juist voor het gemak

Bij illegaal downloaden is het gemak echt 10x zo hoog tegenwoordig
cadsite @Sinester5 april 2024 16:30
Als je je eten steelt in de supermarkt is het ook veel goedkoper en moet je niet wachten aan de kassa. 8)7
Sinester @cadsite5 april 2024 17:08
Je meent het... wat een goeie observatie van jouw... en wat een goeie bedrage ook aan het gesprek
cadsite @Sinester5 april 2024 19:09
* van jou

Graag gedaan. ;)
Danny Phantom @keverjeroen5 april 2024 11:22
Zeker aangezien je straks niet meer met je broer/zus/oom/(groot)ouders etc er samen op zit word het swappen makkelijker. Weet van mijn eigen omgeving dat vele enkel een bepaalde streaming nog hebben/hadden omdat ze het wachtwoord deelden en er zelf geen/weinig gebruik meer van maakten
teemoow @keverjeroen5 april 2024 12:50
Ik geloof dat veel mensen een psychologische drempel hebben om diensten op te zeggen en later weer te starten, en dat ze daar ook vanuit gaan met dit verdienmodel.
Je kunt het namelijk ook van de andere kant bekijken: stel ik neem 6 maanden per jaar netflix af, net als die ene serie die ik graag wil zien er helemaal op staat. dan verdient netflix 6x 15 euro aan mij. Blijkbaar is "Netflix"mij maar 90 euro per jaar waard.
In plaats van dat ze denken:"gebruiksgemak is ook een feature" en mij 7,50 per maand in rekening brengen (of 8 euro, voor de winst maximalisatie ;) )moet ik het maar opzeggen als ik het te duur vind worden. Continuïteit is namelijk ook belangrijk voor een bedrijf, en als ze echt dachten dat mensen om de maand zouden opzeggen verwacht ik dat de strategie heel snel wordt aangepast.

Ik zie het trouwens ook nog gebeuren dat als veel mensen maar 2 maanden van een dienst afnemen, bijvoorbeeld net nadat een populaire serie in zijn geheel te bekijken is, er niet wordt gedacht om de prijzen dan maar te verlagen, maar dan de serie nooit in zijn geheel tegelijkertijd beschikbaar te stellen. Dat kunnen ze vast ook wel weer recht praten met een of andere smoes over netwerk balancering/investering of af te dragen royalties.

1 ding is zeker, dit is een achteruitgang in service met alleen de aandeelhouders in het achterhoofd, en die zijn volgend jaar weer niet tevreden...

[Reactie gewijzigd door teemoow op 22 juli 2024 18:12]

Kristof Vxx @fl20015 april 2024 12:13
Voor Disney maakt het niet uit of jij nu kijkt via een gedeelde account (die je niet zelf betaalt) of via een illegale download (want in beide scenario's verdienen ze er nu niets aan).
Ze winnen er dus bij als iemand wél een abo neemt en dus is het voor hen altijd een win-situatie.

Streaming abo's worden inderdaad duurder, dat komt omdat ze die eerst aan lage prijs in de markt zetten om marktaandeel te veroveren. Hierbij verkopen ze met verlies. Als ze marktaandeel genoeg hebben, dan gaat de prijs omhoog. Gaat in alle markten zo.
k995 @fl20015 april 2024 11:22
Die mensen doen dat toch al, in 99% is het gewoon een excuus om goed te praten wat men al doet.
LOTG @fl20015 april 2024 12:28
Ik vind de prijs op zich niet zo een probleem, ik vind de versnippering en wisselde aanbod een probleem.

Als je voor drie diensten betaald heb je regelmatig nog dat wat je wil zien niet beschikbaar is of dat het weer weg is en nu nergens staat.

Dat is wat mensen weer naar piracy drijft. Ik betaal genoeg, dan wil ik ook kijken waar ik zin in heb.
k995 @LOTG5 april 2024 13:00
Sorry maar dat is onzin, dat mensen geen 20-30 euro /maand betalen maar het gratis downloaden, dat is wat ze naar piracy drijft. VOor de overgrote meerderheid vraagt dit meer werk maar kost het hen amper/niks.
LOTG @k9955 april 2024 13:19
Ik denk dat best veel mensen 20-30 euro zouden betalen, want dat doen ze nu waarschijnlijk ook al (TV abbo + 1 of 2 streaming diensten). Het zit hem wel weldegelijk in het aanbod, en de kosten voor meedere diensten.

Het probleem zit hem toch echt in dat elke maatschappij een groter stuk van de taart wil. Dat zie je met Netflix die steeds verder uitgekleed werd qua aanbod, want maatschappij X heeft zijn eigen dienst waarop het nu staat.

Daarbij komt dat ze allemaal hun eigen content zijn gaan produceren, want je moet wel aantrekkelijk zijn.
Dan krijg je dat de partijen die de rechten hebben voor iets besluiten dat het ze meer geld oplevert als ze iets niet aanbieden, waardoor er helemaal geen mogelijkheid meer is om bepaalde content ergens te bekijken.

Als ik 20 euro kon betalen en dan alles kon zien en geen TV abbo meer nodig heb zo ik dat meteen doen. Want als ik het ergens moet downloaden ben ik waarschijnlijk ook geld kwijt aan VPN en Usenet diensten, de content zoeken in bepaalde kwaliteit en dan nog zien te downloaden (want DMCA). Plus risico op post van organisaties. Dan heb ik liever een simpele UI waarop ik gewoon meteen kan klikken en zonder problemen kijken.

Maar 20 euro betalen voor 1 dienst waar maar een paar zaken die ik interessant vind op staan, en andere zaken voor financiële redenen in de container geflakkerd zijn? Dat is inderdaad een reden om het dan maar elders te zoeken.
k995 @LOTG5 april 2024 13:49
20 euro is gewoonweg niet rendabel, het gevolg zou dan zijn dat er gewoon veel minder aanbod zou komen. EN dan zal je weer gaan klagen dat 20 euro teveel is gezien het aanbod.

TV en film maken kost geld, veel geld en iemand moet dat betalen.

Daarbij netflix heeft genoeg aanbod voor een pak minder dan 20 euro dat je jarenlang kan kijken , de gewone tv kijk je via hun apps maar nog komen mensen af met " te duur ik download"
Tintel @fl20015 april 2024 13:36
Dat zaken duurder maken dus leidt tot meer illegale activiteiten is helaas een bestaand probleem. Wat we graag goedpraten in sommige gevallen. Zeker als er niet echt sprake is van een direct verlies.
Zelf drank maken is net zoiets. Je ontneemt in zo'n geval geen drank van de overheid of een winkel maar de overheid loopt inkomsten mis. Ook de drankhandelaar vindt dit niet eerlijk omdat deze meer overheadskosten moet maken.

Het echte probleem heeft te maken met het feit dat de kosten van content maken erg hoog zijn, maar ook het risico dat het wat oplevert en dus moeten de prijzen relatief hoog zijn en worden nu steeds hoger omdat alternatieven ofwel ontbreken ofwel hetzelfde doen.

Het probleem wat dus hebben is dat er steeds meer zaken zijn die niet echt tot een materieel verlies lijden als je deze zonder te betalen zou maken of gebruiken. Het probleem komt vanuit "gemiste inkomsten".

En dat is een lastig probleem als de bestedingsruimte van de meeste mensen steeds minder wordt. Echter in plaats van daaraan iets te doen gaan overheden en bedrijven steeds harder optreden tegen oorzaken van gemiste inkomsten. Dat komt niet goed denk ik.
Verwijderd @Tintel5 april 2024 14:19
Zelf drank maken is net zoiets. Je ontneemt in zo'n geval geen drank van de overheid of een winkel maar de overheid loopt inkomsten mis. Ook de drankhandelaar vindt dit niet eerlijk omdat deze meer overheadskosten moet maken.
Dat geldt toch voor alles wat je niet koopt/afneemt? :) Ik repareer mijn eigen fiets, ontstop zelf de vaatwasser, maak mijn eigen eten, bouw zelf m'n tweedehands oventje in etc. Lopen bedrijven en de overheid door mij behoorlijk wat geld mis doordat ik handig ben en het zelf doe 8-)
Tintel @Verwijderd5 april 2024 15:28
Jazeker :Y) . Maar als je dat dus op grotere schaal doet (en er misschien zelf wel wat aan over houdt omdat je het produkt / de dienst aan anderen aanbiedt), dan raakt men zeer ontstemd.
Zelfs als je alle fietsen uit de buurt gratis gaat fixen loop je kans dat men dit broodroof noemt. Nu zal het bij fietsenmaken niet zo'n vaart lopen maar wel bij het maken van drank - zelfs als je dat gratis uitdeelt. Vanaf een bepaalde schaalgrootte [lees: fictief inkomensverlies van de officiele aanbieders], begint de ellende.
Verwijderd @Tintel5 april 2024 16:36
En schaalgrootte als heel veel mensen - al dan niet uit financiële nood - bij zichzelf gaan repareren/klussen etc? :P
Tintel @Verwijderd5 april 2024 16:42
Tja, het is (gelukkig) niet verboden en steeds meer noodzakelijk. Niet voor niets dat er zoveel bouwmarkten zijn...
gimbal @fl20015 april 2024 13:50
Mensen die illegaal willen downloaden die doen dat, accounts kunnen delen heeft daar echt 0 invloed op. Dat is een mindset wat 0 geld uit wil geven, punt.

Puntje bij paaltje zijn er toch echt heel veel mensen daadwerkelijk volwassen geworden in de tussentijd en die gaan echt niet weer terugvallen naar oude twijfelachtige patronen. Die doen gewoon wat braaf is, zoals het hoort.
Smuey 5 april 2024 11:06
Dit voelt toch een beetje als een cop-out. In je abonnement zit een aantal gelijktijdige streams inbegrepen. Het zou in mijn ogen dan ook niet uit moeten mogen maken hoe je dat precies indeelt - Het maximaal aantal simultane streams blijft sowieso gelijk, of je het nu binnen je eigen woning houdt, of deelt met familieleden die in een andere stad wonen. Je betaalt er feitelijk al voor.
swhnld @Smuey5 april 2024 11:18
Ja, zo voelt het wel. Maar zo staat het niet in je contract.
En ter vergelijk, op vakantie huur je ook een auto en moet je aangeven wie erin rijd bij het afsluiten van het contract. Ondanks dat er meer mensen een rijbewijs hebben is alleen de chauffeur of chauffeurs op het contract gerechtigd en verzekert ermee te rijden.
Oftewel ondanks dat iets kan, betekent niet dat het ook mag.

Uiteraard is het vervelend en duurder voor ons als klant. Maar we kunnen ook ervoor kiezen geen klant te worden of het op te zeggen.
k995 @Smuey5 april 2024 11:23
Geen idee bij disney maar netflix zegt wel degelijk in hun voorwaarden dat het binnen 1 huishouden is.
Holzschuh @Smuey5 april 2024 11:11
Er zit verwacht ik een berekening achter over hoeveel mensen er gebruik maken van de dienst.
Hier in huis zijn het 5 personen op 1 abo Disney+ gebruiken. Daar zit dus een X tijd aan streaming bij.

Als dit nu 7 adressen (is maximaal aantal profielen) worden kan het zijn dat er een veelvoud aan personen hiervan gebruik maken en dan klopt het financiële plaatje voor Disney+ niet meer want dan wordt er naar verwachting veel meer gestreamed vergeleken met 1 adres.
Smuey @Holzschuh5 april 2024 11:17
Mogelijk, maar dat betekent dat je in principe dus eigenlijk niet volledig gebruik van je abonnement zou kunnen maken. En als die voorwaarden niet kloppen, krijg je, zeker in de VS, mogelijk een hoop juridisch gedoe.
Holzschuh @Smuey5 april 2024 11:21
Dan moet je al definiëren wat "volledig gebruik" is. Want als die 4 streams de hele dag lopen te draaien zou het abo automatisch duurder zijn.

Denk dat de vraag dan wordt wat "normaal gebruik" van een streaming dienst zou zijn?
Smuey @Holzschuh5 april 2024 12:36
In principe, als 4 simultane streams binnen mijn abonnement zou mogen gebruiken, dan ga ik er ook van uit dat het geen enkel probleem is wanneer die 4 streams ook 24/7 gebruikt moeten kunnen worden, dat is volledig gebruik (en ik hoop dat we het over die definitie gewoon eens kunnen zijn). Dan verwacht ik niet dat de prijs die ik daar voor betaal, gebaseerd is op een voor mij ontransparante berekening op basis van een al even ontransparant 'gemiddeld gebruik'. Daar heb ik niet voor getekend namelijk.
Holzschuh @Smuey5 april 2024 13:32
Dat is inderdaad het volledig gebruiken van alle mogelijkheden.

Ik ben niet thuis genoeg in hoeverre in die voorwaarden ooit is gesproken van iets dat lijkt op fair use wat je bij een zogenaamd Unlimited abo voor je mobiel kunt afsluiten. Want er zijn genoeg termen te bedenken waaruit je kunt afleiden dat je eigenlijk niet buiten je gezin mag delen.
Het kan ook gewoon deel van de strategie zijn geweest, eerst marktaandeel pakken en dan kijken waar de rest van het geld ligt.
chrisboers @Smuey5 april 2024 11:25
Je betaalt er feitelijk niet voor. Je betaalt letterlijk per huishouden en dan het aantal streams dat binnen dat huishouden tegelijk gebruikt kan worden.
Smuey @chrisboers5 april 2024 12:32
Eens, maar de term 'huishouden' is, in ieder geval in mijn boekje, niet bepaald ondubbelzinnig. Definieer het dan als 'woning' om juist dit soort geneuzel te voorkomen.
HansMij @Smuey5 april 2024 22:33
De EU eist dat als je een digitale dienst afneemt, dat je deze binnen de hele EU moet kunnen gebruiken. Dus aan een woning/huisadres koppelen mag niet. Ook dat hele geneuzel wat die streamingdiensten nu uithalen lijkt wel erg de grens op te zoeken. Ik vraag me serieus af of ze niet over die grens gaan. Casus: Familie woont in Friesland. Vader is politicus en heeft in Den Haag een appartement waar hij 4 nachten per week verblijft en thuiswonende dochter gaat met vriendinnen een weekje naar Barcelona. Volgens mij valt dat allemaal binnen de grenzen van de voorwaarden, maar je kunt op je vingers natellen dat als ze allemaal gaan streamen, Disney dit gaat blokkeren.
mentalozzie 5 april 2024 11:03
tja... wij gebruiken het account van een collega van mijn vrouw.. zitten ondertussen 10 gezinnen op. Dit viel te verwachten. Waarschijnlijk gaan ze daarna de prijs omhoog gooien.
david-v @mentalozzie5 april 2024 11:13
met 10 gezinnen? je hebt maar 4 gelijktijdige streams. Knap dat je dat zo voor elkaar krijgt.
Waarschijnlijk gaan ze daarna de prijs omhoog gooien.
Of juist de prijs niet verhogen als meer mensen gewoon betalen. Een streamingdienst nemen en dan delen met 10 gezinnen (0.91 cent per maand) is natuurlijk wel een extreem voorbeeld van misbruik.
dutchgio @david-v5 april 2024 11:18
Als je er allemaal maar af en toe gebruik van maakt kan dat natuurlijk wel, de kans dat er dan meer dan 4 tegelijk gaan kijken valt dan ook wel mee.
Precies de reden dat die 10 gezinnen ook niet 10 losse abonnementen gaan afsluiten als het delen niet meer kan. Want dat is de prijs niet waard.

[Reactie gewijzigd door dutchgio op 22 juli 2024 18:12]

mentalozzie @dutchgio5 april 2024 11:29
Dit inderdaad.. wij kijken zeer weinig tv met onze dochter. Is ze ook nog te jong voor.
Soms op de achtergrond in de ochtend een tekenfilm..
tweaker29789 @david-v5 april 2024 12:19
Boek van de bieb uitlenen aan iemand anders. Gekocht muziek/boek/computerspel uitlenen aan iemand anders. Je breedband internet verbinding delen met je buren (toen het nog nieuw was).

Het was vroeger allemaal zo normaal.

Dit terwijl diezelfde uitgeverijen nog het liefste je dubbel laten betalen voor alles wat je aanschaft(origineel en dan ook nog kopieheffing voor eigen gebruik). Dus ik zie het meer als een spanningsveld tussen graaiende bedrijven en de centenneukende consument (wat imo de default state voor een consument zou moeten zijn).
david-v @tweaker297895 april 2024 12:26
Ben ik helemaal met je eens dat het altijd een spanningsveld is. Ik zou als streaming bedrijf dan ook een ander model kiezen.

Een goedkopere abbo met hoogste kwaliteit en maar één stream, daarnaast een duurdere abbo voor 2 en nog duurder voor 4 streams. Deze laatste kan je dan maximaal op bijvoorbeeld 6 apparaten activeren om misbruik te voorkomen. Volgens mij zou dat beter werken dan op IP gaan zitten monitoren op misbruik.

Bijvoorbeeld F1TV kun je maar op een x aantal toestellen activeren. Daarmee voorkom je extreem misbruik.
CH4OS
@david-v5 april 2024 12:59
Of juist de prijs niet verhogen als meer mensen gewoon betalen. Een streamingdienst nemen en dan delen met 10 gezinnen (0.91 cent per maand) is natuurlijk wel een extreem voorbeeld van misbruik.
De mensen die hierdoor een eigen account afsluiten zijn dus juist afhankelijk geworden van de dienst, die zullen dus ook sneller méér betalen om de dienst niet kwijt te raken.
sbmuc @mentalozzie5 april 2024 13:36
10?! Dat is goed om te weten, als dat echt zo werkt gaat het goed nieuws zijn voor Disney. In eerste instantie toen Netflix het stoppen van delen doorzetten schreeuwde iedereen ook van de daken. Om vervolgens kruipend terug te keren en Netflix heeft meer subscripties dan ooit. Tijd om wat meer Disney aandelen te kopen :+
Pieeeeeee @mentalozzie5 april 2024 14:56
Was allemaal op voorhand bepaald. Start met lage prijs en laat account sharing toe, zodat de dienst verspreid raakt, aandacht krijgt en mensen niet meer zonder willen. Begin dan langzaam met de prijs te verhogen en het accountdelen te blokkeren.
Holzschuh 5 april 2024 11:16
Als je elk kwartaal 1 streamingdienst afneemt, kun je het hele jaar door alles kijken voor een leuke prijs.
De ervaring is niet hetzelfde maar als je thuis met 2-4 personen 1 film p/m kijkt vs. de bioscoop heb je de prijs er al uit.

Probleem is natuurlijk dat mensen het liefst alles tegelijk willen hebben voor zo weinig mogelijk. En daar zijn we ondertussen ook aan gewend geraakt dus krijg dat er nog maar eens uit.
De meeste mensen onder de 20-25? kunnen zich toch al niet meer voorstellen dat je met een VHS/HD programma's zelf moest opnemen want terugkijken of streamen kon niet of CD's moest kopen voor muziek.
k995 @Holzschuh5 april 2024 11:27
Idd men is zo verwend geworden om bijna gratis enorm veel content te krijgen dat elke verandering plots "iemand moet hier iets tegen doen" of "torrents here I come" reacties geeft.
jinks26 @k9955 april 2024 11:36
Het gaat niet om gratis content maar om gemak. Constant bezig zijn met wisselen en kijken wat je nu kan zien per kwartaal, bah.
Mensen kiezen voor het gemak en ja dat mag gerust iets kosten, alleen niet hoe ze het nu aanpakken met alle content te gaan verspreiden.
k995 @jinks265 april 2024 11:49
EN dan ben je nu bezig met constant te downloaden, BS dat het niet gaat om geld daar gaat het in 99.99% van de gevallen wel over.
jinks26 @k9955 april 2024 11:58
Je kiest wat je wil zien -> download automatisch naar de nas -> deze is verbonden met de tv via emby
Wil je het heel gemakkelijk dan gebruik je iets als radarr.
k995 @jinks265 april 2024 12:48
IK gebruik beide en sorry dat blijft iets dat je moet opzetten EN onderhouden EN net zoveel tijd insteken om zaken te vinden en te zien.

Dit bespaart je geen knijt aan tijd wel aan geld.
Kristof Vxx @jinks265 april 2024 12:14
Torrents downloaden doe je tegenwoordig ook niet meer voor je gemak (of de veiligheid van je computer) lijkt mij.
Engineer Stewie @Holzschuh5 april 2024 11:29
Wij doen dat zo. We wisselen geregeld eens, altijd maar 1 dienst tegelijk. We kijken sowieso niet genoeg om daar veel geld aan uit te geven.
T_elic @Holzschuh5 april 2024 12:53
Ja ik doe dat nu ook zo. Het enige vervelende is het bijhouden van een kijklijst per streaming dienst, en dat je soms niet mee kan praten met mensen over de serie die op dat moment populair is omdat je toevallig 3 maanden een andere dienst hebt.

Verder werkt het prima, en eens per kwartaal of 2 maanden switchen is echt nauwelijks moeite, zeker gezien ik alles via de google play store betaal.
MazeWing 5 april 2024 11:45
Dit was een logische stap als je ziet hoeveel extra abonnees bijvoorbeeld Netflix heeft gekregen na het doorvoeren van dit beleid.

Maar de gehele streamingindustrie is hard op weg om downloaden weer aantrekkelijk te maken omdat het simpelweg te duur wordt. Mensen zijn best bereid te betalen voor meerdere streamingdiensten (iets wat gezien de versplintering van content haast noodzakelijk is) en stellen hun account dan bijvoorbeeld ook beschikbaar aan familie buiten de deur. Zo heeft iedereen er plezier van. Maar als dit steeds minder kan en voor elk account (buiten de deur) extra moet gaan betalen zit je snel op €4 per account. Doe dat x het aantal streamingdiensten en je zit snel enkele tientjes extra uit te geven.

De vraag is hoe lang mensen dit nog doen of dat ze zoiets krijgen van: "Bekijk het maar! Ik ga weer illegaal downloaden..."
n4m3l355 @MazeWing5 april 2024 13:46
Te duur, kijk je toch gewoon niet?

Je praat diefstal gewoon recht, niets meer. Je bent niet bereid om 10-20 euro in de maand voor legale content te betalen. Dat ze abbos aanbieden die misschien niet voor jou practisch zijn maakt toch niet uit? Draai het om je betaald x voor 4k, en je kunt ook nog eens met 4 man tegelijk kijken, mooi toch?
MazeWing @n4m3l3555 april 2024 14:53
Het is geen diefstal (want er wordt niets "weggenomen" en "toegeëigend") maar copyright schending. Daarnaast ben ik verplicht om onnodig extra te betalen voor zaken die ik niet gebruik. Ik wil maar 1 stream op 4K = Helaas.... Wil je 4K dan krijg je meteen 4 streams.

Ik heb de volgende streamingdiensten:
- Netflix (incl. 2 extra accounts voor mensen buiten het huishouden)
- Disney+
- HBO
- Amazon Prime
- Videoland

Dat is dik over de €50 per maand

Ook ga ik af en toe nog naar de bioscoop. Al bij al verdient men dus "genoeg" aan mij maar willen ze kennelijk nog steeds meer en meer verdienen. Daarnaast betaal ik voor sommige content gewoon 5x de prijs omdat het op alle streamingdiensten staat (die stuk voor stuk licentiekosten hebben betaald). Dus als er iemand "diefstal" pleegt zijn zij het wel....
n4m3l355 @MazeWing5 april 2024 15:04
Je mag het nog zo leuk verpakken, je wilt content toe eigenen wat niet van jou is omdat je niet bereid bent om te betalen voor een abbo. Dat je niet maximaal gebruik kan maken van een abbo is verder helemaal niet relevant. En dat je vervolgens een lading aan abbo's afsluit en dan gaat zeuren dat het duur is, nogmaals kijk je het toch gewoon niet? Niemand verplicht je om zoveel uit te geven, niemand verplicht je om het duurste abbo af te nemen. Ik kan me alles veroorloven wat ik wil, dat wilt nog niet zeggen dat ik dat doe, en ga ik achteraf niet liggen zeuren dat het zo duur is. Ik neem 1 misschien 2 abbos per maand af, en dat is genoeg. En de maand erop hop ik misschien naar een ander platform, zo makkelijk is het.
hubhib @n4m3l3555 april 2024 16:31
Goed van jou, jij krijgt een sticker!
gadgetgoeroe 5 april 2024 11:06
Het is mogelijk dat de dienst net als gaat controleren op basis van het IP-adres.
Het is mij duidelijk dat dit bij Netflix iig niet louter het geval is. Het ziet er eerder naar uit dat ze dit doen op device-type icm IP.

Gebruik ik mijn smartphone: geblokkeerd.
Gebruik ik de AppleTV: toegang.

En er zullen vast meer variabelen zijn waarmee ze (dynamisch) spelen, nu en in de toekomst.
chrisboers @gadgetgoeroe5 april 2024 11:24
Idem met tv (geblokkeerd), chromecast (toegang) en tablet (eerst toegang, nu geblokkeerd, tenzij die 1x per maand op lokatie is).
Cuqebaqer 5 april 2024 11:14
Ik snap Disney net als andere streamingdiensten ergens wel. De 3D animatie die ze moeten gebruiken worden ook steeds duurder en met een simpele tekenfilm kom je niet meer weg. Buiten dat ze natuurlijk willen dat elk huishouden betaald voor de content die ze kijken aangezien het een bedrijf is uiteindelijk. Vele doen net alsof er iets word afgepakt waar ze recht op hebben. Maar ik zie het meer als een exploit dat opgelost word. Ik zou het ook niet prettig vinden als ik niet volledig betaald zou worden voor mijn werk.
LANterfantje 5 april 2024 11:46
Laten we zo zeggen, al die streamingdiensten hebben een vaste vinger in de pap gekregen, en nu is het tijd om de crackdown te starten om de al vastgeplakte klanten meer uit te gaan buiten.
We zijn gewend aan het gemak van al dit video-on-demand gedoe, en ook al zal 80% van de content ruk zijn, we gaan niet meer terug naar TV.
In feite wordt de consument ingedamd met diensten die allemaal steeds meer afpakken van de stapel features waar je reeds voor betaalde, plus het wordt ook allemaal duurder.

Ik zie de meerwaarde er niet meer van in, en daarom heb ik streamingdiensten ook vaarwel gezegd.

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