Disney+ gaat vanaf juni maatregelen nemen tegen gedeelde accounts

Vanaf juni moeten Disney+-gebruikers 'in enkele landen' betalen voor het delen van hun accounts. Vanaf september gaat de maatregel gelden voor alle landen waarin de streamingservice beschikbaar is.

Disney had al gezegd dat het vanaf de zomer het accountdelen aan banden wilde leggen, maar er was nog geen concreet moment bekend. In een interview met nieuwszender CNBC zegt Disney-ceo Bob Iger dat Disney+ 'in juni begint met het tegengaan van wachtwoorden delen'. Dan moeten gebruikers extra betalen voor het delen van hun accounts buiten hun eigen huishouden. De maatregel wordt eerst ingevoerd in 'een aantal landen', voordat hij in september wordt toegepast op alle markten waar Disney+ beschikbaar is.

Wanneer de maatregel van kracht wordt in Nederland en België, is nog niet bekend. De gebruiksvoorwaarden zijn in december al aangepast en verbieden het delen van inloggegevens met derden. Hoeveel gebruikers moeten betalen om hun account te mogen delen, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoe Disney+-gebruikers op account delen wil controleren. Het is mogelijk dat de dienst net als concurrent Netflix gaat controleren op basis van het IP-adres.