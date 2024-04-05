Disney+ gaat vanaf juni maatregelen nemen tegen gedeelde accounts

De service wordt steeds minder en kost steeds meer. Genoeg gegronde redenen om te klagen en genoeg realistische ideeën over hoe het beter zou kunnen of had gemoeten.
maar zo werkt elk commercieel bedrijf toch?
Niet per se. Sowieso is er een groot verschil als een bedrijf beursgenoteerd is. Diensten die puur op abonnementsbasis inkomsten krijgen zijn alleen interessant voor beleggers/investeerders als er een constante groei is.
Bovendien is het een vreemd product. Je betaalt voor de productie van alle, en toegang tot enkel regionaal beschikbare content en consumeert daarvan in 1 maand misschien 0,1% (heel lomp 30 uur per maand op een dienst met in totaal 30000 uur content) op basis van wat je wilt kijken en de tijd die je beschikbaar hebt.
Daar is op zich niets mis mee zolang men het idee heeft dat het betaalde bedrag acceptabel is voor wat men consumeert. Maar als het bedrag stijgt, de content over meerdere diensten is verdeeld en je beschikbare tijd niet toeneemt wordt dat automatisch een heel ander verhaal.
De meeste bedrijven gaan ook met de tijd mee en zullen hun producten aanpassen aan wat mensen daadwerkelijk willen.
Er zijn in deze tijd zo enorm veel mogelijkheden om iedereen flexibel te kunnen bieden wat men wil en toch beperken de meeste diensten zich tot 1 service en 1 betalingswijze.
En qua service gaat het weer terug in de tijd.
Netflix heeft alles waarmee ze groot geworden zijn, de specifieke voordelen van een streamingdienst die ze onderscheidde van reguliere media, al gedeeltelijk teruggedraaid en de andere diensten doen mee.
De content die ze leveren is, een uitzondering daargelaten, in tegenstelling tot wat je zou verwachten gewoon teleurstellend en voornamelijk Disney lijkt zo arrogant dat ze zich helemaal niets meer aan lijken te trekken van wat het publiek wil en zelfs lijnrecht in gaat tegen de kritiek.
Een cafetaria hier in het winkelcentrum maakte de beste milkshakes. Die waren zo goed dat het een gewoonte was geworden om iedere keer als we er waren milkshakes te halen. Jaren lang, ongeacht de gestegen prijzen. Tot we ineens, een paar maanden geleden de milkshakes in andere bekers kregen, ze veel vloeibaarder waren en veel minder smaak hadden.
De reden waarom er wat was veranderd was totaal irrelevant. Het was de laatste keer dat we daar milkshakes kochten.
Dat is hoe het bij elk commercieel bedrijf zou moeten werken.
Zolang er genoeg mensen betalen gaan ze vrolijk door.
Het is raar dat de grens van wat we willen betalen voor de troep die we gevoerd krijgen zo hoog ligt.
In gesprek met bevriende film- en serieliefhebbers blijk ik de uitzondering die nog maar af en toe een abonnementje neemt om alleen te kijken wat ik wil kijken terwijl men wel klaagt over de abominabele kwaliteit van de producties van die streamingdiensten en het feit dat zelfs met abonnementen op zo'n beetje alle mogelijke beschikbare diensten men nog steeds sommige films en series niet kan kijken.
Het is gewoon een welvaartsziekte dat mensen onder het mom van 'het is maar een paar euro per maand' zo'n abonnement door laten lopen voor het geval dat er weer eens iets komt dat ze wel willen kijken.