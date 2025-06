Netflix begint in Nederland en België met 4 euro toeslag voor delen account

Netflix is begonnen met het aanschrijven van klanten in Nederland en België dat ze moeten betalen om het account te delen buiten het eigen huishouden. De prijs in Nederland en België voor het toevoegen van een lid buiten het eigen huishouden is 3,99 euro per maand.

Netflix zegt dat het dinsdag is begonnen met het sturen van mails aan klanten in Nederland en in België. Als het bedrijf constateert dat een klant het account deelt buiten het eigen huishouden, krijgt die de keuze om een account over te dragen voor een nieuw betaald account of om een lid buiten het huishouden toe te voegen voor 3,99 euro per maand.

De prijzen in Nederland en België voor het toevoegen van een lid buiten het eigen huishouden zijn hetzelfde, hoewel de prijzen voor abonnementen verschillen. Het Basic-abonnement kost in Nederland 7,99 euro per maand, in België is dat 8,99 euro. Ook de overige abonnementen zijn in België een stukje duurder.