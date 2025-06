Sony leverde in eerste zes weken rond 600.000 PS VR2's

Sony heeft in de eerste zes weken na de release rond 600.000 PS VR2's verkocht. Dat is volgens het bedrijf rond 8 procent meer dan het leverde van zijn PS VR zeven jaar geleden. Het is de eerste keer dat leveringscijfers naar buiten komen.

De PS VR zat na zes weken op meer dan 500.000 leveringen, maar de PS VR2 zit daar dus nog iets boven, claimt Sony. Het bedrijf maakte de cijfers bekend tijdens een presentatie over zijn gamedivisie aan investeerders. De PSVR2 kwam medio februari uit.

Sony zei ook dat het einde van de chiptekorten hebben geleid tot hogere leveringen van de PS5-console in de eerste maanden van dit jaar. Sony leverde toen vijf miljoen consoles, meer dan in alle eerdere jaren gedurende die maanden. De leveringen in de laatste maanden van het jaar liggen vaak wel hoger, omdat dan de feestdagen zijn.

Ook kwam naar voren dat nu voor het eerst het aantal gegamede uren op PS5 hoger ligt dan op PS4. Omdat er nog zoveel PS4's zijn, lag het aantal uren dat klanten aan het gamen waren op de PS4 jarenlang nog hoger.