Apple nodigt journalisten die over VR schrijven uit voor WWDC

Apple heeft diverse journalisten die doorgaans schrijven over VR uitgenodigd voor zijn ontwikkelaarskeynote op Worldwide Developers Conference. Geruchten gaan al maanden dat Apple daar een VR- en MR-headset aankondigt.

Onder meer Norman Chan en UploadVR kregen een uitnodiging voor de keynote, terwijl die er normaal niet bij zijn. De uitnodigingen van de VR-experts zijn voeding voor geruchten dat Apple inderdaad zijn VR-headset op WWDC zou willen presenteren. Geruchten over de headset gaan al heel lang en er zijn veel details naar buiten gekomen.

Gebruikers kunnen volgens eerdere informatie de accu verwisselen om meer gebruikstijd te krijgen. Om gebruikers minder te isoleren, heeft de VR-headset een scherm aan de buitenkant die de gezichtsuitdrukking van de gebruiker weergeeft. Het gaat om een scherm met lage verversingssnelheid om de accu te sparen.

Die gezichtsherkenning werkt met een camera per oog. Die camera's werken ook met de software voor 'foveated rendering', een techniek waarbij vooral waar de gebruiker naar kijkt scherp is. Dat scherpe beeld moet komen van twee micro-oled-schermen met een 4k-resolutie van Sony. Motoren stellen de lenzen precies af op de pupilafstand van gebruikers, terwijl er ook lenzen moeten komen voor brildragers. Gebruikers hebben een gezichtsveld van 120 graden, iets meer dan bij de Meta Quest 2 en Pro.

In de VR-headset zitten tot twaalf camera's en sensors om de gebruiker in de gaten te houden, waaronder een sensor voor de benen van een gebruiker. Ook zitten er LiDAR-scanners is om de omgeving in kaart te brengen. Die camera's zijn grotendeels verborgen om het design niet te verstoren.

De headset is gemaakt van aluminium, glas en koolstofvezel om de headset zo licht mogelijk te maken. Wel zit er een Digital Crown op de headset, net als op de Apple Watch en Airpods Max. Die maakt het mogelijk om te wisselen tussen VR en camerabeeld van de echte wereld. Bluetooth-headsets werken niet met de VR-headset en ook een 3,5mm-jack voor audio is er niet. De VR-headset is alleen bruikbaar met recente AirPods om zo audio met een lage latency mogelijk te maken.

De software is vooral gericht op videovergaderen en niet op gaming, zo claimt The Information. Daarvoor zitten er in de software avatars met gezichtsuitdrukkingen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld modellen van bijvoorbeeld stedenbouw op een tafel te tonen. Ook is het mogelijk iOS-apps in 2D in de software te draaien.