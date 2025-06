WSJ: Apple onthult MR-headset op WWDC, verschijnt op zijn vroegst in de herfst

Apple wil zijn MR-headset volgende maand tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC aankondigen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De krant beweert dat de headset 'op zijn vroegst' in de herfst geleverd wordt, maar dat dat doel nog kan veranderen.

Op de WWDC-conferentie die op 5 juni plaatsvindt wordt een demoversie van het apparaat getoond, schrijft The Wall Street Journal. Door productieproblemen zou het product niet eerder dan september in massa geproduceerd kunnen worden. Er zouden ook onder meer uitdagingen zitten bij het 'integreren van de headset met de nieuwe software'. Daarom vragen 'sommige Apple-werknemers en leveranciers' zich af of de herfstdoelstelling wel behaald wordt, of dat het product wordt uitgesteld, schrijft de krant.

The Wall Street Journal stelt dat de mixedrealityheadset in een 'experimentele fase' uitgebracht wordt, maar dat Apple 'niet langer wil wachten omdat het te lang zou duren om de ideaalste versie te maken, concurrenten al op de markt zijn en het bedrijf al een hoop geld en middelen heeft gestoken in de ontwikkeling'. De WSJ schrijft dat er in 2025 een verbeterde versie van de headset moet verschijnen.

Verder deelt het artikel veel informatie over de headset die andere bronnen eerder al bekendmaakten. Zo schrijft de krant dat de headset een externe accu heeft, hetgeen The Information eerder al bracht, dat het een skibrilachtig ontwerp krijgt en dat het apparaat rond de 3000 dollar moet kosten.