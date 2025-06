Brave-browser krijgt optie om cookies automatisch te wissen bij sluiten website

De Brave-browser krijgt de functie om cookies en andere firstpartysitegegevens automatisch te wissen wanneer gebruikers de website sluiten. De mogelijkheid wordt toegevoegd aan versie 1.53 van de desktopbrowser, en versie 1.54 van de Android-app van Brave.

Het gaat volgens Brave zowel om 'expliciet opgeslagen' gegevens, zoals cookies, LocalStorage en IndexedDB, als om 'indirect opgeslagen' gegevens, zoals de http- en dns-cache. Gebruikers kunnen zelf instellen of ze willen dat de cookies en andere gegevens voor alle sites automatisch verwijderd worden, of slechts voor bepaalde sites. De zogenoemde Forgetful Browsing-functie zorgt er onder meer voor dat gebruikers automatisch uitgelogd worden, dat ze bij een volgend bezoek niet opnieuw herkend worden en dat de maximale hoeveelheid artikelen die gebruikers mogen lezen alvorens op een paywall te stuiten, weer wordt gereset.

Om de functie voor een enkele site te activeren moeten gebruikers in de browser op het schildicoontje klikken en naar de geavanceerde instellingen navigeren, waar ze de optie kunnen aanvinken. Om de functie voor alle sites in te stellen, moeten ze naar de algemene Brave-instellingen gaan en de optie zoeken onder 'Shields'.

Brave stelt dat veel webbrowsers al bescherming bieden voor thirdpartytracking, maar dat er voor ongewilde firstpartytracking nog veelal geen goede bescherming is. Volgens het bedrijf is deze functie tevens 'krachtiger' en beschermt deze beter dan soortgelijke browserextensies, zoals Forget Me Not of Cookie Autodelete, omdat dergelijke extensies 'beperkt zijn in hun vermogen om gegevens in de cache of geneste documenten te wissen'.