Brave Software ontslaat 9 procent personeel

Brave Software bevestigt dat grofweg negen procent van zijn personeel ontslagen wordt. De maker van de Brave Browser en Brave Search zegt dat dit gebeurt vanwege 'kostenmanagement in een uitdagend economisch klimaat'.

Volgens LinkedIn heeft het bedrijf momenteel 228 werknemers, wat zou betekenen dat grofweg 21 personen ontslagen worden. Brave bevestigt de ontslagen tegenover TechCrunch, maar detailleert niet of specifieke afdelingen bijvoorbeeld harder getroffen zijn dan andere.

Brave is de laatste jaren zeer snel gegroeid. In januari 2022 had de op privacy gerichte browser bijvoorbeeld ruim 50 miljoen actieve gebruikers. Dat was ruim een jaar daarvoor nog grofweg de helft. Het bedrijf biedt ondertussen ook andere services, waaronder een zoekmachine en verschillende abonnementen voor zijn diensten.