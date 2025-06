Brave ontslaat bijna 15 procent van personeel

De webbrowser en zoekdienst Brave ontslaat iets minder dan 15 procent van zijn personeelsbestand, meldt TechCrunch. Het gaat om 27 medewerkers. Voorafgaand aan de ontslagronde zou het bedrijf ongeveer 191 werknemers in dienst hebben.

Het is vooralsnog niet duidelijk waarom Brave wederom een deel van zijn personeel de laan uit stuurt. Het bedrijf heeft zelf nog niets over de ontslagen naar buiten gebracht, maar heeft het nieuws wel bevestigd aan TechCrunch. In oktober vorig jaar ontsloeg Brave ongeveer 9 procent van zijn personeel. Het ging toen om ongeveer 21 van de 228 medewerkers. Het bedrijf zei toen dat de ontslagen het gevolg waren van de 'uitdagende economische omgeving'.

Brave richt zich de afgelopen tijd steeds meer op AI. Zo bracht het bedrijf zijn Leo-chatbot in de afgelopen maanden gefaseerd uit voor desktop, Android en iOS. De assistent maakt gebruik van de llm's van Mistral, Anthropic en Meta. Sinds juni heeft Brave ook zijn zoekresultaten geïntegreerd met de Leo-assistent.