Duitse chipmaker Infineon gaat 1400 banen schrappen

De Duitse chipmaker Infineon gaat wereldwijd 1400 banen schrappen om kosten te besparen. Daarnaast worden 1400 banen verplaatst naar landen waar arbeid goedkoper is. Het bedrijf zegt gedwongen ontslagen in Duitsland uit te sluiten.

Van de 1400 banen worden er 'honderden' geschrapt bij een fabriek in het Duitse Regensburg, zegt ceo Jochen Hanebeck volgens Reuters. Het bedrijf had in september 2023 58.600 werknemers. Infineon publiceerde maandag de kwartaalcijfers; het afgelopen kwartaal had het bedrijf een omzet van 3,7 miljard euro, 9 procent minder dan een jaar eerder. De winst was 403 miljoen euro, ruim vijftig procent minder dan een jaar eerder. Infineon maakt vooral chips voor de auto-industrie en zegt last te hebben van de zwakke economie. Intel maakte afgelopen week bekend ruim 15.000 banen te schrappen.