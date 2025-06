TSMC gaat chipfabriek bouwen in Duitsland met Bosch, Infineon en NXP

TSMC gaat een chipfabriek bouwen in Duitsland. Dat doet het bedrijf in samenwerking met Bosch, Infineon en NXP. De vier bedrijven starten daarvoor samen een joint venture, genaamd ESMC, of European Semiconductor Manufacturing Company.

TSMC gaat zich met zijn partners richten op 'geavanceerde' chipproductie in Europa, schrijven de bedrijven in een statement. De geplande fabriek, die in de Duitse stad Dresden komt te staan, gaat planar fets op 28- en 22nm-procedés en finfets op 16 en 12nm produceren. De bouw van de fabriek moet in de tweede helft van volgend jaar beginnen. TSMC hoopt voor het einde van 2027 te beginnen met de productie. De fabriek gaat maandelijks 40.000 300mm-wafers produceren voor gebruik in auto's en industriële applicaties. Er worden ongeveer 2000 banen gecreëerd met de fabriek.

De joint venture, ESMC, wordt voor zeventig procent eigendom van TSMC. Bosch, Infineon en NXP krijgen ieder tien procent van het bedrijf in handen. In totaal wordt er meer dan 10 miljard euro geïnvesteerd in de bouw van de fabriek. De Duitse overheid biedt volgens Reuters 5 miljard euro subsidie. TSMC zou 3,5 miljard euro investeren in ESMC. De overige investeringen zijn afkomstig van Bosch, Infineon en NXP.

De Taiwanese chipmaker TSMC zei twee jaar geleden al te overwegen een chipfabriek in Duitsland te bouwen. Het bedrijf wil dat doen om beter te voldoen aan de vraag van zijn klanten; TSMC produceert onder meer chips voor Europese autofabrikanten. TSMC leverde vorig jaar 1,9 miljoen wafers aan klanten in de EMEA -regio, wat neerkomt op ongeveer twaalf procent van TSMC's wereldwijde leveringen.

De nieuwe fabriek valt in het raamwerk van de European Chips Act. De Europese Unie bereikte onlangs een akkoord over die chipwet. Onder de Chips Act wordt in totaal 43 miljard euro vrijgemaakt voor de Europese chipsector, grotendeels door individuele lidstaten. Duitsland zei onlangs dat het een subsidiepot van 20 miljard euro vrijmaakt voor de chipsector, waarvan TSMC dus 5 miljard euro ontvangt. Intel, dat van plan is om verschillende geavanceerde chipfabrieken te bouwen in de Duitse stad Maagdenburg, krijgt 10 miljard.

TSMC is momenteel bezig met uitbreidingen in diverse regio's. Dat doet het bedrijf onder meer in thuisland Taiwan, maar ook in andere regio's. Veel andere landen en regio's willen graag chipfabrieken op hun eigen grond hebben vanwege oplopende geopolitieke spanningen tussen onder meer de VS en China, en Taiwan en China. TSMC bouwt 4nm-chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona en heeft daar ook 3nm-fabs op de planning staan.