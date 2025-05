TSMC ziet af van bouwlocatie 1nm-fabriek in noorden Taiwan na protesten inwoners

TSMC gaat toch geen nieuwe chipfabriek bouwen in het noorden van Taiwan. De Taiwanese chipmaker wilde een 1nm-fabriek bouwen in het Longtan-district, maar ziet daarvan af na protesten van bewoners. TSMC zoekt een andere locatie, maar noemt nog geen alternatieven.

Inwoners gingen in protest tegen de beoogde bouw van een nieuwe 1nm-chipfabriek bij het Longtan Science Park, meldt persbureau Reuters. Bewoners willen niet verhuizen om een uitbreiding van het industrieterrein mogelijk te maken. TSMC gaat samen met de Science Park Administration van de Taiwanese overheid alternatieve locaties evalueren.

TSMC maakte vorig jaar bekend een 1nm-fabriek te willen bouwen bij het Longtan Science Park. Daarvoor zou het bedrijf omgerekend 31 miljard euro uittrekken, meldde de vicepremier van Taiwan destijds. TSMC heeft momenteel al packagingfabrieken bij dat industrieterrein. De locatie ligt ook nabij het r&d-centrum van de chipfabrikant.

Het is niet bekend waar TSMC zijn eerste 1nm-fabriek nu gaat bouwen. De burgemeester van Kaohsiung, een zuid-Taiwanese stad, geeft aan dat daar 'meer dan genoeg water, energie en land zijn' voor nieuwe chipfabrieken. TSMC bouwt daar momenteel al een 2nm-fabriek. Het is niet bekend of Kaohsiung daadwerkelijk door de fabrikant wordt overwogen als alternatieve locatie voor 1nm-productie.