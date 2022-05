TSMC bouwt eigen waterzuiveringsinstallatie tegen droogte in Taiwan

TSMC werkt aan een waterzuiveringsinstallatie voor zijn fabrieken, waarmee de halfgeleiderfabrikant vanaf 2021 meer afvalwater kan gebruiken voor de productie van chips. Dit doet het bedrijf terwijl Taiwan kampt met een aanhoudende droogte.

TSMC meldt aan het Japanse Nikkei dat het bedrijf de afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwt in de Zuid-Taiwanese stad Tainan. Lora Ho, een senior vice-president van TSMC, meldt dat water uit de zuiveringsinstallatie alleen bestemd is voor de Taiwanese halfgeleiderfabrikant. De installatie moet eind 2021 klaar zijn voor gebruik.

De zuiveringscapaciteit van de installatie moet de komende jaren geleidelijk worden opgeschroefd. In 2024 zou de zuiveringsinstallatie dagelijks 67.000 ton water moeten leveren aan de chipfabrieken van TSMC. Momenteel gebruikt de halfgeleiderfabrikant iedere dag ongeveer 156.000 ton water, schrijft Nikkei.

TSMC recyclet momenteel al water. Volgens het meest recente Social Responsibility-rapport van TSMC heeft de halfgeleiderfabrikant in 2019 ongeveer 154 miljoen ton water gebruikt, waarvan het bedrijf 86,7 procent heeft gerecycled. Slechts een klein deel daarvan is echter puur genoeg om hergebruikt te worden voor het chipfabricageproces, schrijft ook Nikkei. Met de komende waterzuiveringsinstallatie wil het bedrijf dus meer afvalwater daadwerkelijk hergebruiken voor de productie van halfgeleiders.

Taiwan, waar TSMC en verschillende van zijn fabrieken zijn gehuisvest, kampt momenteel met een historische droogte, waardoor het land last heeft van watertekorten. Chipfabricage is één van de grootste sectoren van Taiwan, maar vergt ook veel water voor de productie van halfgeleiders. De sector heeft dan ook last van het gebrek aan water. Dit is naast de grote chiptekorten, die volgens TSMC tot 2022 gaan duren. De ceo van TSMC zei onlangs al dat de watervoorziening krap is, maar dat TSMC zich op een dergelijk risico heeft voorbereid. "We verwachten geen wezenlijke gevolgen voor onze activiteiten", aldus de topman.

De Taiwanese overheid is vanwege de droogte eerder deze maand begonnen met het rantsoeneren van het watergebruik, schrijft Nikkei. Dat doet de overheid door de watervoorziening in sommige steden twee dagen per week op te schorten. Die maatregel zou ten minste tot eind mei duren, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de komende tijd. De New York Times berichtte eerder al over het controversiële besluit van de Taiwanese overheid om de irrigatiesystemen van Taiwanese boerderijen af te sluiten, terwijl chipbedrijven nog steeds water blijven ontvangen.