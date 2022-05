Windows 10-preview heeft toggle voor Aero Shake die standaard uit staat

De Aero Shake, het heen en weer schudden van een venster om andere vensters te minimaliseren, staat standaard uit in Windows 10 Insider Build 21364. Het is wel weer in te schakelen met een nieuwe toggle. De functie werd geïntroduceerd in Windows 7.

Gebruikers die Aero Shake, wat in Windows 10 'Title bar window shake' heet, wel willen gebruiken, moeten de functie handmatig opnieuw inschakelen, schrijft Microsoft in de release notes van de build. Dat de wijziging in de Insider Build van Windows 10 zit, maakt het waarschijnlijk dat de releaseversie van het os straks dezelfde behandeling krijgt.

De Aero Shake is onderdeel van een aantal vernieuwingen die in Windows 7 verschenen. Het gebaar werd geïntroduceerd samen met onder andere Aero Peek, Aero Snap en de voortgangsindicatie om taakbalkknoppen heen. Die functionaliteiten zitten tot op de dag van vandaag nog in Windows. Aero staat

voor Authentic, Energetic, Reflective and Open en is de design language die voor het eerst het levenslicht zag in Windows Vista. Het verving Windows XP's Luna-ontwerptaal en werd zelf vervangen door Metro in Windows 8.

Critici van Aero Snap stellen dat Aero Shake te vaak per ongeluk gebruikt wordt. Mocht dat gebeuren, dan kan men met opnieuw schudden de handeling ongedaan maken.