Enterprise-wachtwoordmanager Passwordstate is getroffen door supply chain attack

Passwordstate, een wachtwoordmanager voor bedrijven, is getroffen door een supply chain attack. De aanvallers zaten ongeveer 28 uur lang in de leveringsketen van de software, maar hoeveel van de meer dan 29.000 klanten getroffen zijn, is niet bekend.

Onder andere het Deense securitybedrijf CSIS Group schrijft over de aanval. De aanvallers braken in bij de systemen van ontwikkelaar ClickStudios en plaatsten daar een software-update voor de self-hosted-wachtwoordmanager. Die vervalste update bevatte een aangepaste versie van 'Moserware.SecretSplitter.dll', met een 'Loader' aan boord die contact zocht met een server die in handen was van de aanvallers. Daar zou de malware de payload ophalen, maar het is onbekend wat daarin zou zitten; CSIS heeft die niet kunnen bemachtigen omdat de server al offline is.

ClickStudios heeft een onbekend aantal klanten per e-mail op de hoogte gebracht en treedt naar buiten met een publiekelijk bericht. In dat bericht stelt het dat de malware onder andere gebruikersnamen, wachtwoorden en een lijst van draaiende processen naar de server van de aanvallers zou sturen. Ook staat er in het bericht dat het 'erop lijkt dat zeer weinig klanten getroffen zijn, hoewel daar met nieuwe informatie verandering in kan komen'. De aanvallers zouden niet bij ClickStudios binnengekomen zijn met behulp van gestolen of zwakke wachtwoorden.

Het Australische bedrijf komt met een hotfix om het geïnfecteerde bestand te vervangen. Ook raadt het aan om alle wachtwoorden te vervangen bij aan het internet blootgestelde systemen, interne infrastructuur en alle wachtwoorden die in Passwordstate opgeslagen staan.