NYT: zeker 250 overheidsinstanties en bedrijven getroffen door SolarWinds-hack

The New York Times schrijft dat 'zeker 250 bedrijven en overheidsinstanties' getroffen zijn door de SolarWinds-hack die in december aan het licht kwam. De krant baseert dat getal op gesprekken die het heeft gevoerd met sleutelfiguren die de hack onderzoeken.

De getallen komen onder andere van Microsoft en Amazon. De eerste schattingen waren dat er slechts 'een aantal dozijnen' aan netwerken binnengedrongen waren, maar dat lijkt nu verre van het geval. Verder stelt de krant dat het gebruikmaakte van Amerikaanse servers om hun aanvallen te coördineren, omdat het de Amerikaanse NSA officieel verboden is om surveillance binnen zijn eigen landsgrenzen uit te voeren. Ook werd de nadruk op beveiliging van de Amerikaanse presidentsverkiezingen gebruikt om juist andere doelwitten te benaderen.

SolarWinds, het Texaanse bedrijf dat de gehackte Orion-netwerkmanagementsoftware leverde, heeft volgens het Amerikaanse dagblad een 'voorgeschiedenis van tegenvallende security-updates'. Het bedrijf zou op security bezuinigd hebben om de winstmarge te vergroten. In het kader daarvan zou een deel van de software-ontwikkeling ook uitbesteed zijn aan landen in Oost-Europa, waar wellicht de aanvankelijke intrusion heeft plaatsgevonden. De redenering van de krant is dat de Russische geheime diensten daar dieper geworteld zijn. Dat de Russische staat of een Russische partij achter de hack zit, staat overigens niet vast.

De hack op SolarWinds en zijn veelgebruikte Orion-netwerkmanagementsoftware kwam in december aan het licht toen securitybedrijf FireEye aan de bel trok. De Amerikaanse autoriteiten hadden de supply chain attack tot op dat moment nog niet door. Onder de getroffen bedrijven zit ook Microsoft; het bedrijf zegt dat een deel van zijn broncodes zijn ingezien, maar alleen met read access en het is niet duidelijk of de code is geëxporteerd. Cisco, Belkin, VMware en Intel zijn ook getroffen door de hack.

Via de Wayback Machine is te zien wie SolarWinds nog meer als klant mocht rekenen: 'Meer dan 425' van de 500 invloedrijkste bedrijven uit Amerika, de tien grootste telecomproviders in Amerika, de vijf takken van het Amerikaanse leger, de vijf grootste accountantsbedrijven, honderden universiteiten en hogescholen wereldwijd, NASA en heel veel Amerikaanse overheidsinstellingen. Klant zijn betekent nog niet dat een instantie echt getroffen is: het moet dan een kwetsbare versie van Orion draaien en die moet ook nog uitgebuit worden.