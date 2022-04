'SolarWinds-hackers probeerden securitybedrijf CrowdStrike binnen te dringen'

Het Amerikaanse softwarebeveiligingsbedrijf CrowdStrike was ook doelwit van de groep achter de grote SolarWinds-hack. Volgens het bedrijf probeerden de hackers binnen te komen via een reseller van Microsoft-software, maar lukte dat niet.

De hackpoging vond al maanden geleden plaats, maar CrowdStrike werd pas op 15 december op de hoogte gebracht door Microsoft, schrijft het beveiligingsbedrijf op zijn blog. De hackers hadden toegang verkregen tot een Microsoft Azure-account van een reseller waarmee de Office-licenties van CrowdStrike werden beheerd. Microsoft merkte op dat er vanaf dat account vreemde calls naar api's werden gemaakt. De indringers probeerden e-mails te lezen, maar dat lukte niet. CrowdStrike gebruikt Office-applicaties, maar geen Office 365 e-mail, waardoor de hack mislukte.

Op zijn blog noemt CrowdStrike niet direct het verband met de groepering achter de de hack op beveiligingsbedrijf SolarWinds, maar twee bronnen die bekend zijn met het onderzoek van CrowdStrike zeggen tegenover Reuters dat dit het geval is. "Als CrowdStrike Office 365 gebruikt had voor e-mail, zou het game over zijn geweest", zegt een van de bronnen.

CrowdStrike is een Amerikaans cybersecuritybedrijf dat in 2011 is opgericht. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 178,1 miljoen dollar en 1683 werknemers in dienst. Tal van grote bedrijven nemen het Falcon-platform af van CrowdStrike, waaronder Sony, Sega, Rackspace en Hyatt Hotels. Het platform is gericht op het tegenhouden van cyberaanvallen.

Als de hackers toegang hadden kunnen krijgen tot de systemen van CrowdStrike, dan had mogelijk een vergelijkbare situatie kunnen ontstaan als bij de SolarWinds-hack. De Orion-software van dat bedrijf is door vermoedelijke staatshackers geïnfiltreerd en geïnfecteerd, waardoor duizenden klanten kwetsbaar zijn. De hackers wisten zo tal van voornamelijk Amerikaanse overheidsinstanties binnen te dringen.

CrowdStrike noemt de SolarWinds Orion-hack een van de meest geavanceerde en verstrekkende aanvallen uit de recente geschiedenis. Meer over de ware omvang en motivaties achter de aanval moet in de komende weken en maanden duidelijk worden voor de beveiligingsindustrie en autoriteiten, aldus het bedrijf. Tweakers publiceerde een achtergrondartikel over de SolarWinds-hack.