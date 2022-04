Nederlandse webhoster Alfahost meldt poging tot inbraak op systemen

Nederlandse webhoster Alfahost waarschuwt gebruikers voor een mogelijke hackpoging. De provider heeft uit voorzorg de wachtwoorden van gebruikers gereset en doet momenteel onderzoek naar het incident. Het is niet duidelijk of de hackpoging is geslaagd.

In een e-mail aan gebruikers meldt Alfahost dat het bedrijf een potentieel beveiligingsrisico heeft gevonden in zijn hostingomgeving, zo blijkt uit een forumtopic op Gathering of Tweakers. "We hebben een poging tot inbraak in onze systemen geïdentificeerd. Op dit moment hebben we een onderzoek gestart en nemen we passende maatregelen om jouw data nog beter te beschermen", zo schrijft de provider. De website en de DirectAdmin-portal van Alfahost waren tijdelijk offline, maar lijken inmiddels weer te werken.

Alfahost heeft naar eigen zeggen de wachtwoorden van gebruikers uit voorzorg gereset. Gebruikers dienen vervolgens zelf een nieuw wachtwoord in te stellen om weer toegang tot hun accounts te krijgen. De provider geeft hiervoor instructies in zijn e-mail. Het bedrijf raadt gebruikers daarnaast aan om wachtwoorden van diensten waarbij hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt ook aan te passen.

Het is niet duidelijk of de inbraakpoging op de systemen van het bedrijf daadwerkelijk is geslaagd. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Alfahost, maar de provider heeft hierop nog niet gereageerd. Ook moederbedrijf TWS kon niets vertellen over het mogelijke beveiligingsincident. Tweakers zal dit artikel updaten wanneer er meer details bekend zijn.