True heeft een storing waar enkele klanten hinder van ondervinden - update

Hostingbedrijf True heeft maandag last van een storing. Het bedrijf verrichtte maandagochtend stroomonderhoud. Daarna ontstond een storing waar een kleine hoeveelheid klanten hinder van ondervond.

Maandagochtend ontstonden de problemen bij True, waardoor diverse diensten van het bedrijf met problemen te maken kregen. Navraag bij het bedrijf leert dat de oorzaak bij stroomonderhoud ligt. "Dat onderhoud is gelukt, maar leidde tot een storing. Er is in ieder geval geen sprake van een ddos-aanval", aldus een woordvoerder.

Gedurende de ochtend werkten technici van True aan het verhelpen van de problemen. Om 12.00 kon het bedrijf nog geen indicatie geven wanneer deze situatie opgelost is. Technici zijn bezig in het datacenter om de problemen te analyseren en aanpassingen te verrichten. Niet bekend is hoeveel klanten hinder ondervinden van de storing.

Update, 13.00: True licht toe dat slechts een handjevol klanten hinder ondervond. Inmiddels meldt het bedrijf dat dns-servers zijn hersteld en de Citrix-omgeving weer bereikbaar is. Aanvankelijk stond in dit artikel dat het offline gaan van Hardware Info door de storing kwam. Dit is niet het geval; de storing bij Hardware Info is niet gerelateerd aan de problemen bij True. Hardware Info is weer online.