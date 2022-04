Gerucht: Samsung brengt volgend jaar drie vouwbare smartphones uit

Samsung zou volgend jaar drie vouwbare smartphones uitbrengen, waaronder een Lite-versie van de Galaxy Z Fold2. Later in het jaar volgt dan een opvolger voor de Z Flip en Z Fold2, vermeldt een Zuid-Koreaanse site op basis van informatie van een analistenbureau.

De Z Fold Lite zou als eerste moeten verschijnen begin volgend jaar, schrijft The Elec. Dat zou een iets goedkoper model worden dan de eerste Fold-telefoons, die voor rond 2000 euro in de verkoop gingen. De vorm van de telefoon zou wel hetzelfde zijn. De schermdiagonaal ligt wel lager dan bij de huidige Z Fold2.

In de zomer moeten dan de opvolgers voor de Z Flip en Z Fold2 volgen. De nieuwe Fold krijgt ondersteuning voor de S Pen, iets waarover al langer geruchten gaan. De ondersteuning van de S Pen in de duurste modellen maakt de Galaxy Note-lijn naar verluidt overbodig.

Alle drie de modellen zouden beschikken over een ultradun glaslaagje, net als de huidige modellen. Waar dat bij de huidige modellen 30 micrometer is, zou dat bij de nieuwe modellen wellicht 60 tot 100 micrometer zijn. Dat is nodig om de pen te laten werken: een glaslaag van 30 micrometer zou kunnen barsten onder druk van de pen.

The Elec baseert zich op informatie van UBI Research, een analistenbureau dat zich specialiseert in het in de gaten houden van de markt voor oledschermen. Alle vouwbare smartphones tot nu toe beschikken over oledschermen, omdat oledpixels op een flexibel, plastic substraat te zetten zijn.