Analist: OPPO en Google brengen dit jaar vouwbare smartphones uit

OPPO en Google gaan dit jaar smartphones met vouwbare schermen uitbrengen, zo zegt een analist op schermgebied. Die displays zijn modellen met ultradun glas eronder van Samsung. Eerder zei die analist al dat Xiaomi met drie modellen met vouwbare schermen zou komen.

Bij Xiaomi zullen de modellen die lijken op de de Samsung Galaxy Z Fold2 en een klaptelefoon met het scherm aan de binnenkant zoals de Galaxy Z Flip en Motorola Razr voorzien zijn van de Samsung-schermen, meldt Ross Young van analistenbureau DSCC. Er zou ook een model komen met scherm aan de buitenkant die werkt als de Huawei Mate Xs, maar waar dat scherm vandaan komt, meldt Young niet.

Over de toestellen van Oppo, Vivo en Google is niets bekend. Vooral voor Google zou de stap opvallen: er verschijnen per jaar slechts enkele Pixel-telefoons en afgelopen jaar waren dat alleen midrange-modellen. Vouwbare schermen zijn vooralsnog dure componenten die alleen in telefoons zitten met een adviesprijs boven 1250 euro.

De smartphones zijn mogelijk, omdat Samsung vouwbare schermen zou gaan verkopen aan andere fabrikanten. Tot nu toe hield Samsung de vouwbare displays met ultradun glas eronder voor zichzelf. Daardoor bleef het aantal modellen op de markt met vouwbare schermen relatief beperkt. DSCC is een analistenbureau dat zich alleen richt op de markt voor displays. De voorspellingen van het bedrijf zijn vaak juist gebleken.

