Samsung Galaxy Z Flip

Inleiding

Veel mensen hebben het verleden nodig om de toekomst te snappen. De duidelijkste uiting hiervan was het skeuomorfisme van interfaces op computers, smartphones en tablets. Het gaat bij computers nog steeds over een bureaublad, met daarop ook een prullenbakje voor bestanden die niet meer nodig zijn. De smartphone en tablet hebben dat ook lang gehad. De kaarten-app op iOS had lang een ezelsoor om weer te geven dat je de kaart kon 'optillen' om daarachter een menu met opties te zien. De applade van Android 1.0 was zichtbaar via een lipje in beeld waaraan je kon trekken om hem te openen. De gedachte is dat als je weet hoe het analoog werkt, je dat ook digitaal kunt gebruiken.

In die zin zou je de renaissance van de klaptelefoon kunnen zien als hardwarematig skeuomorfisme. De Galaxy Fold van vorig jaar liet de mogelijkheden van vouwbare schermen zien, maar het was duidelijk voor veel mensen een vreemd apparaat. De klaptelefoon is voor telefoongebruikers boven de 30 of 35 in elk geval geen vreemde; je kent hem wellicht nog van vroeger.

Hoewel renaissance… Samsung heeft altijd klaptelefoons in zijn assortiment gehouden. De W-serie was bedoeld voor rijke Chinezen, want de telefoons kosten vaak meer dan 1500 euro. En deze telefoon? Ook die kost bij release 1500 euro. Voor deze review konden we de telefoon een week lenen van Samsung. Dat is genereus, want veel Amerikaanse media moesten het doen met 24 uur. Aan de andere kant: wij konden hem niet rechtstreeks vergelijken met die andere klaptelefoon: de Motorola Razr. Die komt pas over een paar maanden uit en hebben we dus nog niet kunnen testen.