Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip-opvolger met 120Hz-scherm komt volgend jaar uit

Samsung brengt naar verluidt volgend jaar een nieuwe Galaxy Z Flip-vouwtelefoon uit. Dit zou de fabrikant 'na het eerste kwartaal van 2021' doen. Het toestel zou een 120Hz-scherm meekrijgen en goedkoper zijn dan de huidige Galaxy Z Flip 5G.

Begin dit jaar introduceerde Samsung zowel de Galaxy S20-smartphones, als de eerste Galaxy Z Flip. In januari 2021 zou het bedrijf met de Galaxy S21-serie komen, maar de komende Galaxy Z Flip-opvolger wordt niet tegelijk met deze smartphones uitgebracht, meldt The Elec op basis van eigen bronnen. In plaats daarvan zou Samsung de smartphones 'na het eerste kwartaal van 2021', om te voorkomen dat de S21-serie en de nieuwe Z Flip elkaar in de weg zitten. De huidige Galaxy Z Flip-smartphone werd wél tegelijk met de S20-toestellen geïntroduceerd.

The Elec meldt verder dat Samsung komend jaar met 'drie verschillende foldables' komt, wat overeenkomt met eerdere geruchten. Daaronder zouden de nieuwe Galaxy Z Flip en een Galaxy Z Fold 3 vallen. Die laatste komt vermoedelijk in juni uit. Ook een Fan Edition van de Fold wordt verwacht.

Verder meldt leaker IceUniverse op Weibo dat de 'Galaxy Z Flip 3' een 120Hz-scherm krijgt. De in september uitgebrachte Z Fold 2 heeft ook al een 120Hz-scherm. IceUniverse meldt ook dat de komende foldable goedkoper wordt dan de huidige Galaxy Z Flip 5G. Die telefoon had bij release een adviesprijs van ongeveer 1450 dollar exclusief btw, maar staat momenteel in de Pricewatch voor € 759,-.