Vermoedelijke specificaties Samsung Galaxy S21 Ultra verschijnen online

Enkele van de specificaties van de vermoedelijke Samsung Galaxy S21 Ultra zijn online verschenen. De specificaties duiden geen grote wijzigingen aan ten opzichte van de huidige S20 Ultra, die afgelopen winter verscheen.

De S21 Ultra is iets kleiner dan zijn voorganger en heeft ook een iets kleiner scherm, aldus de informatie die 91Mobiles kreeg van de bekende smartphonelekker Ishan Agarwal. Het scherm zou mogelijk een verversingssnelheid krijgen van 144Hz in plaats van 120Hz van de S20 Ultra, maar dat is nog niet zeker. Dit jaar verschenen de eerste smartphones met 144Hz-schermen, omdat smartphonemakers zijn beland in een frameraterace.

De soc zou een Exynos 2100 worden in Europa, terwijl in onder meer de VS en China de telefoon zou verschijnen met een Qualcomm Snapdragon 875. De accu zou met 5000mAh dezelfde capaciteit hebben als die van de S20 Ultra. Over de camera's, een van de onderscheidende factoren van de S20 Ultra, is nog weinig bekend. De resolutie van de primaire camera zou ongewijzigd zijn.

Agarwal heeft afgelopen jaren vaak laten zien over juiste informatie te beschikken over onaangekondigde smartphones. Volgens een eerder gerucht wil Samsung zijn nieuwe telefoons in januari al laten zien, in plaats van in februari of maart zoals afgelopen jaren. Er kwamen ook al renders naar buiten van de Galaxy S21 en de Galaxy S21 Ultra.

Render van Samsung Galaxy S21 Ultra, gemaakt door @OnLeaks.

Specs S21 Ultra (volgens gerucht) S20 Ultra Afmetingen 165,1x75,6x8,9mm 166,9x76x8,8mm Scherm 6,8", mogelijk 144Hz 6,9", 120Hz Camera's Primaire camera: 108MP

Frontcamera: 40MP Primaire camera: 108MP

Frontcamera: 40MP Soc Exynos 2100/Snapdragon 875 Exynos 990/Snapdragon 865 Accu 5000mAh 5000mAh Release Januari 2021 Maart 2020

