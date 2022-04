Samsung brengt Galaxy S20 Fan Edition begin oktober uit vanaf 649 euro

Samsung heeft de Galaxy S20 Fan Edition onthuld, een goedkoper model in de S20-reeks. Het toestel gaat 649 euro kosten en is vanaf 2 oktober verkrijgbaar. De telefoon krijgt een 120Hz-scherm en een 4500mAh-accu. De duurdere 5G-versie heeft een Snapdragon-soc.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition beschikt over een 6,5"-oledscherm en komt uit met ondersteuning voor 4G en 5G. De versie met 4G beschikt over de Exynos 990-soc, een op 7nm gemaakte octacore die ook in de andere S20-modellen voor de Europese markt zit. De 5G-versie van de Fan Edition-telefoon krijgt echter de Qualcomm Snapdragon 865 als soc.

Ten opzichte van de reguliere S20 heeft de Galaxy S20 Fan Edition een lagere schermresolutie van 2400x1080 pixels en een optische vingerafdrukscanner in plaats van een ultrasone variant. Verder heeft de S20 een gebogen scherm, wat de Fan Edition niet heeft; dit nieuwe toestel heeft ook vlak afgeronde randen.

De frontcamera van de nieuwe telefoon heeft met 32 megapixel een flink hogere resolutie, maar heeft geen autofocus. De telecamera aan de achterkant beschikt over een sensor met een resolutie van 8 megapixel, waar dat bij de S20 64 megapixel is. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om 8k-video-opnames te maken, maar 4k-opnames zijn wel mogelijk. De telefoon wordt in de markt gezet met '30x Space Zoom', waarbij het in de software mogelijk is om 30x digitaal in te zoomen.

De nieuwe smartphone komt wereldwijd beschikbaar met 6 of 8GB, maar het lijkt erop dat de telefoons in de Benelux alleen met 6GB uitkomen. De 4G-versie van de Galaxy S20 Fan Edition kost 649 of 719 euro en de 5G-versie heeft prijzen van 749 en 819 euro, waarbij er afhankelijk van de prijs 128 of 256GB opslaggeheugen aanwezig is.