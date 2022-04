Samsung kondigt evenement aan voor vermoedelijke presentatie goedkopere S20

Samsung heeft een evenement aangekondigd voor de vermoedelijke presentatie van een goedkopere variant van de Galaxy S20. Daarover gaan al maanden geruchten. De presentatie vindt volgende week plaats.

Samsung noemt het evenement 'Galaxy Unpacked for every fan', terwijl de telefoon in de geruchten Galaxy S20 Fan Edition heet. De uitnodiging toont bovendien in plaats van de a's in Galaxy een telefoonvorm in verschillende kleuren: paars, groen, roze, rood, wit en oranje. De Amerikaanse provider Verizon Wireless heeft 360-gradenrenders van de S20 Fan Edition in enkele van die kleuren op de site gehad, meldt Android Police.

Het evenement vindt volgende week woensdag plaats en er is ook een Nederlandstalige uitnodiging uitgegaan naar media in de Benelux. Dat maakt het waarschijnlijk dat de aankondiging op het evenement ook relevant zal zijn voor de Nederlandse en Belgische markt.

Vorig jaar noemde Samsung de goedkopere S10 nog S10 Lite, terwijl het de naam Fan Edition alleen heeft gebruikt voor de heruitgebrachte versie van de ontploffende Galaxy Note 7 in 2016. De S20 Fan Edition zou grotendeels een S20 zijn met Qualcomm Snapdragon 865-soc en 120Hz-oledscherm, maar met 1080p-resolutie in plaats van 1440p en met minder werkgeheugen. Ook zouden de camera's een downgrade hebben gekregen ten opzichte van de S20. Hoeveel hij zou moeten kosten, is nog niet bekend. De S20 kwam dit voorjaar uit voor 900 euro in de 4g-versie en 1000 euro in de 5g-variant. De 4g-versie van de telefoon kost nu nog iets minder dan 700 euro in de Pricewatch.